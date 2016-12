Jueves de mecánica: diez casos curiosos resueltos

Calefacción y aire acondicionado

¿Se puede usar calefacción con el aire acondicionado prendido?

Francisco Zambrano



Sí, no hay problemas mecánicamente. Lo único es que se cruzarán los flujos de aire caliente y frío en el ventilador que los impulsa a la cabina y obviamente el efecto de los dos se reduce.

Relacionadas

Causa del vaivén

¿Qué produce el vaivén en la dirección de un modelo 2013?

Héctor Julio Martínez



No es exactamente ese el fenómeno. La dirección como tal no tiene vaivén, es el conjunto de chasís-carrocería que está conectado a las suspensiones por brazos articulados el que se mueve. Si en esos brazos hay juegos, cauchos malos, rótulas dañadas o terminales de dirección funcionando mal, trabaja sin control. Puede ser problema tanto del tren delantero como del trasero (por ejemplo, los resortes con sus bujes o grapas y tornillos de centrado dañados en el caso de ese tipo de suspensión).



Mantenimiento eléctrico

Tengo un Corsa Active 2006. Quisiera saber cada cuánto cambiar las bujías y la batería.

Giovanni Romero



Las bujías soportan perfectamente más de 40 mil kilómetros y si sus electrodos aguantan un pulido y recalibración siguen funcionando más tiempo porque no tienen otros elementos de desgaste, salvo ya en situaciones de extremo uso cuando no sellan bien la compresión o se rompe la porcelana aislante. La batería se cambia cuando falla.

.

Caja automática en una todoterreno

¿Cómo aprovechar la caja automática de una Prado 2004? ¿Uso PWR y 2nd?

Luis Felipe



Use el cambio que necesite en el momento dado, en el cual la máquina esté en su régimen de torque, sobre las 4.000 rpm, y cumpla con el terreno que le propone. Los cambios son todos para usarlos, en la medida que se necesiten.



El acelerador se queda pegado

Tengo un Spark 2010 con 64.200 kilómetros y cuando acelero para meter el cambio, se queda pegado. ¿Qué será?

Fernando Vargas



No es necesariamente que la parte mecánica del acelerador se trabe y no regrese aunque es lo primero que debe revisar. Si está seguro de que el sistema trabaja libre, debe revisar el funcionamiento del TPS (posición de la mariposa de aceleración) y el IAC (sistema que regula la marcha mínima y también el sensor de revoluciones. Esas comprobaciones se hacen contra los parámetros del sistema electrónico del motor.

.

No le entran tercera y cuarta

Tengo un Mazda 6 2.3 con caja 'secuencial' que, al parecer, tiene un problema: no me acepta la tercera y la cuarta, y si manejo con esas marchas en el tablero, aparecen unas letras AT, en amarillo. ¿Cuál puede ser el problema del carro? ¿Será aceite?

Jaime Niño



Lo más probable es que sea un problema electrónico en los mandos de la caja. Aceite no es porque ese lubricante hoy se supone que dura la vida del carro sin cambios y, salvo que se haya salido y lo habría notado en el piso, no hay cómo echarle la culpa a ese elemento. Hay que pasar por el scanner y demás chequeos de rigor. Si es interno de la caja, toca ir a un taller especializado y muy profesional en el tema que es adonde también acuden los concesionarios que suelen desmontar las cajas en su recinto pero las llevan a arreglar como unidad a otra parte.



La pintura está fogueada

Tengo un vehículo nuevo que tiene la pintura rugosa. Me dicen que eso se llama 'fogueo'. ¿Cómo reestablezco su textura original?

Javier Preciado



Fogueo es cuando está salpicada por algún agente externo o pintura de un trabajo vecino. Rugosa ya es un defecto de aplicación que se suele llamar 'piel de naranja'. En un taller bien conocedor y experto en la materia de pinturas pueden pulirla hasta cierto punto con lija superfina y luego recuperar el brillo, pero es trabajo delicado. Claro está que podría reclamarlo por garantía si se trata de un carro nuevo y el error es de acabado de fábrica.

.

Cómo hace para resucitar un clásico

Tengo un Willys que no enciendo hace cuatro años. ¿Qué aditivo especial debo agregarle al motor para despegarlo y prenderlo sin que vaya a sufrir daños en los pistones?

Fernando Díaz



Ningún aditivo y en general esto no son aconsejados por los fabricantes para los aceites en sus manuales. Lo recomendable sería quitar las bujías, echar un poquito de aceite por los cilindros, esperar media hora a que éste baje, darle arranque al motor bastantes veces por períodos de 15 segundos dejando descansar la batería hasta cuando apague el bombillo de presión de aceite y bote el aceite. Reinstalar todo, cargar el carburador con gasolina nueva en la taza y encender. Es probable que el motor falle mucho porque se pueden ensuciar las bujías o porque la gasolina esté 'podrida'. Si no prende, seque todo lo del tanque y la línea de combustible. Una vez en marcha y estable, proceda a cambiar el aceite y el filtro. No le digo que cambie antes el aceite porque se descarga el que pueda haber en el filtro y demoraría mucho más en subir la presión, lo cual no es bueno.

.

Anda fétido

Últimamente, mi Optra 2008 presenta un olor fétido al accionar el aire acondicionado, y cuando no es ese olor, es como a químico, a ácido. Además, suena como si tuviera en la parte de adelante una caja suelta.

Mauricio Torres



El olor suele provenir de la reacción química que se da en el catalizador y es tan indeseable como normal que se presente aleatoriamente en muchos carros de cualquier marca.



Diferencias entre cuatro y seis velocidades

¿Qué ventajas o diferencias tiene la caja automática de seis velocidades con respecto a una de cuatro velocidades hacia delante? ¿Cómo afecta en el rendimiento y consumo del motor? Deseo adquirir una Captiva Sport y quisiera saber la diferencia.

Ervin Aroca



Mientras más relaciones tenga una caja, el escalonamiento de las mismas permitirá un mejor aprovechamiento del motor y un surtido mayor de cambios para una mejor aceleración. De ahí que ahora los carros han pasado de tener tres cambios adelante hasta siete y lo que antes era una curiosidad, tener quinta, hoy es algo totalmente normal. Con estas cajas los fabricantes pueden ofrecer mayor economía de combustible y usar motores más pequeños en cabinas grandes.