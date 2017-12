jueves de mecánica: la enfermedad se conoce por los síntomas

Temblores entre primera y segunda

Tengo un Megane, modelo 2003, 1.600 cm3, al que desde hace un tiempo se le siente un tambaleo al hacer el cambio de primera a segunda, muy similar al temblor que se siente al manejar a bajas revoluciones. Le cambié bujías y bobinas para ver si era eso pero no mejoró. ¿Qué puedo hacer para erradicar este temblor?

Juan Sebastián Rubiano



La verdad es que sin manejarlo es difícil precisarle alguna idea al respecto. Le sugiero hacer medir la resistencia de los cables de alta que van a las bujías porque a veces causan esos parpadeos cuando el motor hace carga.



Miedo al agua

Tengo un Golf 1997. Cuando lo mando a lavar comienza a fallar el distribuidor. ¿Qué hago para que esto no suceda porque ya le ?

Mario Patiño



En todo motor, la humedad y el agua misma afectan las conexiones eléctricas. La única forma de evitarlo es tapar el distribuidor con un plástico y de todas maneras lavar el motor con menos frecuencia porque siempre suele arrastrar consecuencias como las que cita.



Suena la caja

Tengo desde hace poco tiempo una CR-V 2005, automática, con 160.000 km. Al acelerar bruscamente estando en segunda, si la caja debe devolver a primera, suena un golpe justo debajo de mis pies. Me han dicho que son los solenoides y otro mecánico me dijo que solo debía cambiar el aceite de la caja. ¿Qué podrá ser y quién tendrá la razón?

William Santos



Los solenoides no producen golpes pero los mandos que generan sí pueden causar que haya golpeteos en los cambios. No se le ocurra cambiar el aceite de la caja, eso sí lo lleva a problemas. Mire bien los soportes de motor y caja, del escape y pase a un taller especializado y bien conocedor de las cajas automáticas.



Bota vapor gris

Tengo un vehículo de modelo reciente el cual al encenderlo en las mañanas, y hasta que el motor adquiere su temperatura de funcionamiento, emite por el tubo del escape un vapor de color gris claro. ¿Es esto normal? ¿Qué explicación me pueden indicar de este efecto?

Orlando Pinto



Ese humo suele ser de agua que se condensa en el escape y sale en forma de vapor cuando se calienta el silenciador al encender. No es nada especial y sucede aleatoriamente en muchos carros.



Moja la bujía

Tengo una camioneta R18 1.400 y hace más o menos seis meses la reparé. Tiene poco uso desde entonces, pero de unos días para acá está mojando de aceite la primera bujía. ¿Cuál puede ser la causa si no ha tenido mucho uso después de reparada?

Benicio López



La bujía se aísla por una razón: se ensucian los electrodos y la chispa no puede saltar. Esa suciedad puede ser exceso de gasolina y saldría además de mojada, negra, y habría humo azul en el exosto. La otra causa es carbón, pero no creo que sea su caso, y la tercera es aceite que sube a las cámaras por mal sellado de los anillos. Quiere decir que debe hacer una prueba de fugas de presión de los cilindros (no de presión simple sino porcentual) y probablemente esa lectura indique que ese cilindro está fallando y por ende debe destapar de nuevo el motor para ver el problema.

Lo subieron de revoluciones

Mi Logan modelo 2011 tiene 23.249 km y no consume mayor combustible. Ya que es económico, ¿es necesario realizarle sincronización? Lo llevé al taller y el mecánico dijo que me lo había subido más de revoluciones ya que antes de llevarlo estaba muy bajo y que no era bueno tenerlo así. Aunque lo siento un poco más acelerado, percibo mejora en el recorrido más firme. ¿Eso es normal?

Juan Pablo Hernández



La marcha mínima de un motor tiene un parámetro de ajuste dado por el manual de taller, usualmente entre 700 y 800 revoluciones. Ni más, ni menos. Si está por encima hágalo bajar pues eso aumenta el consumo y si es muy lento, la lubricación es baja.



Suena al apagarla

Tengo una camioneta BT50, modelo 2008 con 110 mil kilómetros. Desde hace unos días le he identificado un sonido cuando la apago, como de algún aparato encendido. He ido al mecánico y me dice que es un sonido proveniente del booster y que es normal, que ese sonido es el booster descargándose, pero nunca lo había sentido. ¿Es verdad esto?

Martín Agudelo



Si el booster sonara, sería como un silbido pues en su interior solo hay un diafragma que opera aire con el vacío del motor.

Siente lento el carro

Adquirí hace un par de días un Sandero 2016 con caja automática. En la ciudad anda bien pero en carretera lo siento como lento, en especial al adelantar un vehículo. Debo aclarar que es la primera vez que tengo un automático. ¿Será algún problema de la caja? ¿Qué recomendaciones me puede dar para mejorar su desempeño en carretera?

Nicolás Esguerra



No creo que se sea nada más que el potencial del auto que en esas cajas se resiente aún más. Úselo en carretera en esa posición plus y sostenga el cambio que necesita poniéndolo manualmente sin preocuparse por las revoluciones pues puede llevarlo hasta la línea roja sin problemas. De todas maneras con una caja de solo cuatro cambios, siempre va a tener un rendimiento limitado.





Consume aceite

Mi Getz modelo 2008 tiene 134.000 km de recorrido. Desde los 96.000 km. más o menos, noté que le falta un cuarto de aceite cuando le hago el cambio cada 5 mil kilómetros. ¿Será que debo anillar el motor? En la actualidad no bota humo ni tiene ruidos, solo consume aceite. Antes de cumplir 96 mil km. no lo hacía.

Augusto Rengifo



Si consume y no lo bota es porque lo quema por los sellos de la válvulas o anillos de los pistones. Anillar es un remiendo y más con ese uso que tiene.