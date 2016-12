El sistema de refrigeración no sólo se encarga de impedir que se recaliente el motor, también su trabajo es que la temperatura no sea demasiado baja durante su funcionamiento ya que este fenómeno, como el del recalentamiento, es perjudicial y hace que el trabajo del motor sea poco eficiente, se desaprovechará el combustible al no permitir una óptima combustión y no facilitará la circulación del aceite por el sistema de lubricación.



Al contrario, si es alta, degradará el aceite y puede producir daños en el motor. El funcionamiento de un motor puede alcanzar hasta 2.000 grados centígrados, que deben ser manejados para evitar que se funda. Un propulsor sin refrigeración recorrería unos pocos metros antes de fundir sus piezas unas contra otras.



Para saber cómo funciona este sistema y realizarle el mantenimiento adecuado, a continuación encontrará una revisión a sus componentes, funcionamientos y cuidados.



Componentes del sistema de refrigeración

1. Radiador: Contiene el líquido para el correcto funcionamiento del motor y del sistema de refrigeración.



2. Tapa: mantiene la presión constante del sistema evitando que el líquido sea expulsado al exterior cuando aumenta su volumen al aumentar la temperatura.



3. Mangueras: Fabricadas en caucho, unen el motor con el radiador de manera flexible.



4. Correa: Fabricada en caucho, es la encargada de transmitir el movimiento entre el motor y la bomba de agua.



5. Bomba de agua: Mediante una turbina, hace circular el agua dentro del sistema.



6. Camisas: Cavidades dentro del motor, que contienen el líquido refrigerante.

Refrigeración

7. Termostato: Elemento sensible a la temperatura y ubicado en la parte superior del motor, que restringe la circulación del líquido refrigerante desde el motor hacia el radiador, hasta el momento en que el motor alcanza su temperatura óptima de funcionamiento. Muchos mecánicos lo suprimen porque lo culpan de averías dentro del sistema, principalmente del recalentamiento del motor. El termostato es vital para regular la temperatura de funcionamiento del motor. Cuando se suprime, aumenta el consumo de gasolina, la emisión de gases nocivos a la atmósfera se dispara y la duración del motor disminuye.



8. Termocontacto: Conector colocado en la culata o en el radiador y encargado de dar la orden de encendido o apagado al ventilador eléctrico.



9. Vaso de expansión: Depósito encargado de recibir el líquido que se dilata por acción de la temperatura y que permite el regreso de este al radiador una vez baja la temperatura.



10. Ventilador: Es el encargado de succionar aire fresco del ambiente para pasarlo a través del radiador. Puede ser accionado por el motor del vehículo o por electricidad luego de recibir la orden del termocontacto, al percibir que debe encenderlo o apagarlo de acuerdo con la temperatura del motor.

Termostato Refrigeración

Medición de la temperatura

Para detectar los aumentos exagerados de temperatura, los motores tienen sensores ubicados en la culata, que es la parte del motor más sensible a deformaciones porque en muchos casos está hecha de aleaciones de aluminio. Desde allí se envían señales eléctricas al tablero de instrumentos, bien sea a un indicador de aguja o a un testigo luminoso.

Efectos del aumento de temperatura

- El empaque de la culata se puede quemar. Esto provocará que el agua de refrigeración se mezcle con el aceite en el cárter (depósito), lo que hace que se forme una "emulsión lechosa" de cualidades lubricadoras deficientes.



- Puede haber recalentamiento severo. La culata puede perder su forma plana en la cara que se enfrenta al motor, lo cual produce pérdidas en el rendimiento.



- Puede haber deformación de las piezas móviles del motor, como las bielas, los pistones e incluso el cigüeñal.

Calor dentro y fuera del carro

razones para el aumento de la temperatura

- Falta de agua como consecuencia de la existencia de fugas en el sistema, mangueras rotas o perforadas y daño en la bomba, entre otras razones.



- Ruptura o aflojamiento de la correa, que transmite el movimiento del cigüeñal a la bomba de agua, para que se haga circular el líquido.



- Mal funcionamiento de la bomba de agua o de su empaque.



- Uso de gasolina corriente a alturas inferiores a los 1.000 metros, donde esta arde con mayor facilidad, haciendo que el fenómeno de prescindido se presente en las cámaras de combustión. En este caso, la consecuencia inicial de la detonación a destiempo de la mezcla es el 'cascabeleo' y posteriormente el recalentamiento.



- Uso del carro a marchas forzadas a muy baja velocidad en quinta velocidad, por ejemplo. O sin pasar a un cambio más alto cuando se requiere.



- No enciende en el momento oportuno el ventilador eléctrico.



- Termostato pegado.

CAlor dentro y fuera del carro

Prevención del recalentamiento

1. Revise con frecuencia el nivel del radiador o del frasco de expansión.



2. Observe el piso del garaje en busca de charcos, que sean producto de alguna fuga.



3. Drene semestralmente el sistema de refrigeración.



4. Limpie el panal del radiador con una manguera, esto se debe hacer de afuera para adentro y viceversa.



5. Sincronice periódicamente el motor de su vehículo.



Radiador Refrigeración

Qué hacer cuando se recalienta el carro

Si el testigo de alerta de temperatura del líquido refrigerante se enciende mientras conduce, deténgase y deje girar el motor sin acelerarlo uno o dos minutos. La aguja debe descender. Si no lo hace, apague el motor y verifique el nivel del líquido refrigerante.



a. Deje enfriar el motor al menos 15 minutos.



b. No destape el radiador, ni el vaso de expansión hasta que el motor se enfríe, puede quemarse.



c. Si la causa del recalentamiento es una manguera perforada, la correa rota o el radiador agujereado, trate de ubicarlo. Una manguera perforada se puede reparar provisionalmente con cinta aislante y un trapo amarrado.

d. Si es posible reparar temporalmente el daño, consiga agua en abundancia, llene el radiador o el depósito y conduzca el carro hasta que el marcador de temperatura se encienda. Vuelva a dejar enfriar y llene el sistema.



e. Si una correa es la causa del percance, busque una media de nylón, y amárrela fuertemente entre las poleas. Lleve el carro lentamente hasta un taller.



f. Si la fuga se presenta por la tapa del radiador, elabore un empaque en neumático, puede ser con un plástico alrededor de la pieza, y colóquelo alrededor del resorte de la tapa.