Golpe seco en los baches

En un Brilliance V5 modelo 2013, ¿es común que la amortiguación tenga un golpe seco cuando se pasa un bache?

Jorge Camargo



El golpe debe ser porque el recorrido de la suspensión es muy corto y se topetean el resorte y los amortiguadores, lo cual es un asunto de diseño de la suspensión del carro.

Relacionadas

Siente un golpe en la parte delantera

Siempre que arranco de manera brusca mi Gol 2012 y el carro cabecea, se siente un golpe en la llanta derecha. Lo llevé a dos mecánicos que bajaron el amortiguador, revisaron la suspensión y no encontraron nada. Le hice cambiar la cabeza del amortiguador pero siguió igual. Esto también se presenta cuando cojo un hueco leve o paso por encima de los ‘ojos de gato’ de las vías. Algunos me han dicho que puede ser un soporte del motor. ¿Qué hay de cierto en eso?

Javier Hernández



No creo que sea un soporte de motor pues este no se mueve con capacidad de hacer esos golpes al paso por los ojos de gato. Sonaría sobre todo al arrancar o hacer los cambios. Si tiene localizado el ruido en esa zona mecánica, pues ahí es donde hay que desarmar y mirar. Muchas veces los mecánicos inspeccionan los juegos de las suspensiones cuando las ruedas están descolgadas y el carro en gatos o torres y el peso de los elementos o la presión de los resortes anulan los juegos que pueda haber y no se detectan fácilmente. La cabeza o apoyo del amortiguador se debe cambiar si en realidad se le ve el daño que suele ser muy aparente y se siente con solo girar el timón, no “por si acaso”.

Los ruidos en la Suspension, soluciones para los carros bajitos que se golpean y mucho mas.

Tiene que cambiar toda la línea de escape

Tengo una Koleos 2012. En días pasados mi esposa la golpeó por debajo en la parte trasera (exactamente el exosto) y en el concesionario me dicen que el escáner no arroja ninguna anomalía, aunque el tanque del exosto está levemente inclinado hacia arriba, en la parte derecha. En la mañana, al encenderlo, produce un ruido, como una vibración que se siente hasta en la cabina, y el motor cuando sube de revoluciones. Suena algo ronco, así que la solución del concesionario es cambiar toda la línea de escape por una nueva, a un costo muy alto.

Mi pregunta es si el sistema de escape está intacto, según los mismos mecánicos, y sólo está torcido o desacomodado, ¿es necesario cambiar todo el sistema o simplemente se arreglaría desmontándolo y acomodándolo nuevamente?

Fredy Rosero



Yo creo que debe ir a un buen centro de reparación de escapes y seguramente le hacen el arreglo pertinente que en los concesionarios no realizan pues no tienen los elementos propios de un taller especializado en esos elementos. Siendo el escape de producción nacional, seguramente en el mercado de repuestos encuentra las partes originales posiblemente a un precio más racional.

Golpeteo en la caja de cambios

En julio compré una Tucson 2007 y hace un mes le cambié el embrague. Según el mecánico, se dañó debido a un golpe que se produce al enganchar el automático del 4x4. Ahora tiene un ruido cada vez que hago un cambio y el mismo mecánico me dice que hay que cambiar el sistema del 4x4 automático y bajar el cardan. El chistecito me cuesta unos seis millones. ¿Qué tan preciso es ese diagnóstico?

Ignacio Hernández



Si hay golpeteo es probable que las crucetas de los cardanes están dañadas o los soportes rotos. El cardan delantero auxiliar no se puede suprimir porque la electrónica del carro se enloquece. Yo pensaría que le conviene visitar a un técnico que conozca bien esos sistemas y tenga todas las herramientas, experiencia y escáneres de comprobación antes de desarmar sin seguridad del daño, y menos, con ese presupuesto potencial tan escabroso.



Transmisión

La caja de dirección tiene un golpe

Mi carro es un Sandero 2009 con 48 mil km. En las últimas semanas le he sentido un golpe en la parte delantera cuando pasa por superficies irregulares. En el taller me dijeron que era un amortiguador que se había estallado; además me dicen que la caja de la dirección también está generando un golpe y que debería considerar seriamente en cambiarla. ¿No es corto el tiempo y el kilometraje para que la caja de la dirección tenga problemas? El carro no presenta fugas de líquido hidráulico ni endurecimiento de la dirección.

Mike Chow



Todo puede suceder con estas calles y si tiene un amortiguador estallado quiere decir que su carro no ha estado exento de lesiones por ese motivo. Las cajas de dirección suelen tener unos bujes de apoyo de la cremallera que se cambian o las rótulas axiales y se corrige el problema. No creo que deba remplazarla toda. Primero haga lo del amortiguador a ver.

Relacionadas

Siente un golpeteo atrás

Mi carro es un Optra 2013 Advance 1.6 al que se le siente un golpeteo en la parte de atrás. En el concesionario revisaron el amortiguador y está bien, le cambiaron el soporte del bómper que estaba roto, revisaron otros soportes y tuercas, y sin embargo el problema continúa.

¿Cuál creen ustedes que pueda ser el problema?

Jairo León Trejos





Suspensiones

Protector ‘agobiado’ de tantos golpes

Tengo un Sentra B14 con tan poca altura sobre el piso que constantemente se está ‘topeteando’ o arrastrándose por debajo con cuanta lata de cerveza o desocupada cajetilla de cigarrillos se encuentra en la vía. Mis preguntas. Primero: ¿es correcto instalar un suplemento en la suspensión delantera del carro que aumente la distancia al piso en por lo menos dos pulgadas? Segundo: si fuera aceptable dicha instalación, ¿en qué sitio se debe colocar el suplemento? El protector del cárter, agobiado, insiste en que les haga llegar a ustedes esta duda.

José I. Canoa V.



No es correcto. Modificar la altura del vehículo altera todos los ángulos de trabajo de las suspensiones, se dan problemas de inestabilidad en frenado y direccionalidad al pasar los baches, y habrá desgaste prematuro de las llantas. También los amortiguadores pueden estallar porque se cambia su carrera de recorrido. Si lo hace, hay que colocar algún caucho o ‘mogolla’ como llaman, entre la base del resorte y el amortiguador, o bien un inserto entre la parte superior del amortiguador, su punto de apoyo en la carrocería, si es viable. Creo que es más barato y más técnico pasar los baches con el carro cruzado a 45 grados sobre el obstáculo y enderezar el protector periódicamente.

Asi trabaja la suspension en nuestras vias

El carro es bajito y se golpea

Mi carro es un Optra HB, que tiene original de fábrica llantas 195/55/15. El problema que tengo es que el carro es muy bajito y se golpea fácilmente en el protector, principalmente en los resaltos. Quisiera cambiarle las llantas por 195/60/15 para subirlo un poco, pero me asalta la duda de que esto pueda alterar algunos de los sistemas de medición electrónica del carro. En pocos días parto para un viaje largo y quisiera estar seguro de que no tendré problemas con las llantas un poco más altas.

Fabián Duarte



Afecta obviamente la medición del velocímetro y del odómetro para las distancias pero no debe incidir en otros sistemas. Pierde estabilidad, pique y frenado por lo cual cambiar la altura de las llantas, sobretodo hacia arriba, no es recomendable. La ganancia de unos pocos centímetros de altura no es representativa y los males sí.