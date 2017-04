Cuando por alguna razón el carro no enciende, un 'remedio' de bastante tradición era intentar empujarlo, con la segunda marcha engranada, el embrague presionado y luego de alcanzar suficiente velocidad, se podía soltar el embrague para que girara el motor y después de una sacudida el carro se ponía en marcha.



Esta operación, que se pasó de generación en generación, se puede aplicar a muchos de los carros modernos que tenemos en el país e incluso también aplicaría para aquellos cuyo encendido es con botón y no con llave (pues a la larga no es sino una diferencia de interruptores), siempre y cuando la transmisión sea manual.



Sin embargo, si el carro es automático de cualquier tipo, la solución para el desvare es algo más compleja.

Esta diferencia se explica así. Si es un motor carburado y hay algún remanente de energía de la batería en el circuito (encienden los testigos del tablero), y el alternador genera suficiente corriente para activar las bobinas, entonces el motor prende.



Pero antes de todo hay que tratar de identificar por qué se apagó o no prende, porque si es un daño mayor, este remedio no va a funcionar.



Incluso, si es un motor con inyección la empujada va a necesitar de un buen músculo pues es más difícil que prenda ya que necesita una buena velocidad para que haya suficiente voltaje y así la bomba de gasolina camine.

En un carro automático es casi imposible activar el motor empujando. Primero hay que desbloquear la palanca de cambios de la posición de ‘P’ (Parking) a ‘D’ (Drive) por medio de un protocolo cuyo instructivo debería estar en el manual del usuario. Usualmente se hace con una herramienta que algunos carros traen.



Luego, hay que iniciar el arranque con cables desde otra batería, conectando positivo con positivo y negativo con negativo. Esté seguro de hacerlo bien, porque si invierte las polaridades puede dañar el computador y las unidades electrónicas.



Para no correr el riesgo de agotar la batería de apoyo, encienda el motor ‘donante’ antes de iniciar el varado. Inclusive es recomendado dejarlos conectados unos buenos los minutos porque así pasa carga a la batería descargada.

No intente prenderlo (el automático) empujado, pues para que las ruedas logren hacer girar el motor, se necesita una alta velocidad (40 o más por hora) que haga que el convertidor de torque que empata la caja con el motor genere suficiente carga hidráulica. Además, es peligroso intentarlo porque sin motor la asistencia de la dirección no trabaja y no hay vacío para el servo de los frenos.

Consejo

Verifique siempre que la varada no sea por gasolina. Si le falta este líquido no intente darle arranque hasta que consiga agregar algo de combustible al tanque pues lo único que hará es recalentar la bomba cada vez que 'gire la llave' y quemará el primer mecanismo en menos de 5 minutos.