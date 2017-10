¿Extra para motores importados?

Recientemente adquirí en concesionario un Suzuki Vitara All- Grip GL automático motor 1.600, y me advirtieron que debo ponerle gasolina extra por tratarse de un vehículo importado, mas no por alguna otra razón relacionada con el tipo de motor con el que viene equipado. Me queda la duda de si por esa única razón es necesario el uso de este tipo de combustible.

Francisco José Restrepo.



¡TODOS los motores de los vehículos que circulan en Colombia son importados, empezando por los que se ensamblan acá, que llegan armados de otras partes! El origen no hace ninguna diferencia técnica. La única razón para tener que usar extra son las características internas de construcción y de la programación del motor, y estoy seguro de que esa máquina es bastante genérica y debe funcionar sin problemas con corriente.

Relacionadas

¿Desaparece la caja manual?

Quisiera saber si las cajas CVT y demás son mejores que la tradicional caja mecánica, pues esta última pareciera estar condenada a desaparecer, incluso en carros que no tienen la suficiente potencia para responder. ¿Es acaso la caja mecánica tan mala que la reemplazan en todos los carros? Humildemente, considero que la sensación de estar al volante va de la mano de una buena caja y que se sepa aprovechar los tiempos del motor y no dejar que un computador maneje todo, máxime que las cajas inteligentes para que medio den buena respuesta están en carros de alta cilindrada y con varios caballos de fuerza, porque en los carros normales ese tipo de caja no responde como es.

Hernán Mauricio Medina.

Volkswagen trabaja en una caja automatica de 10 cambios

Creo que todos los sistemas van a sobrevivir, pero una gran mayoría de vehículos por comodidad y mejoras en su funcionamiento tienden hacia cajas automáticas, a pesar de su mayor costo, pero tienen ventajas como poder intervenirlas de manera electrónica para llevar todo el funcionamiento y uso del motor a parámetros de menor consumo y emisiones. Concuerdo con usted en que las aplicaciones de la mayoría de las cajas CVT que han llegado –no todas– están acopladas con motores de muy poca potencia y torque, y hay vehículos en el mercado local que literalmente no se mueven con ese sistema. Pero son cosas de pifias de la formulación de ingeniería en las marcas, y de quienes importan ese tipo de vehículos asmáticos, que les hacen mala fama a estas unidades nuevas. Pero ya el tiempo pondrá todo en su sitio técnico correcto. Los gustos y sensaciones de manejo siempre dividirán los bandos de conductores y habrá material para ambos, aunque en baja para los amantes de lo manual.



Sistema de frenos

¿Problema de frenos?

Tengo un R-9 modelo 96, que hace unos meses tiene un problema en los frenos. Cuando se aplican el carro se ‘bambolea’, como si un disco estuviera pandeado o una campana ovalada. Le cambiamos discos, pastillas, campanas y bandas y continuó con el problema. Bajaron todo, revisaron nuevamente medidas y todo está bien; se le cambió una ‘portamangueta’ que estaba torcida y el problema continúa. ¿Me indican qué más podrá causar este problema? El mecánico dice que ya no tiene más qué hacerle, pensamos en la circunferencia de las llantas, pero el problema es sólo al frenar. Al rodar libre, no se siente peloteo en las llantas. ¿Qué será?

Carlos Gutiérrez



Bamboleo de la carrocería es diferente a que se sienta un peloteo de las llantas. Ya el hecho de que hayan cambiado una portamangueta por estar torcida es mala señal ya que eso indica que hubo un golpe muy importante a la suspensión y puede estar dañado el eje de esa rueda.

Mentiras y verdades de la gasolina

¿Consume mucho una camioneta grande?

Quisiera su concepto sobre la Traverse 3.6 actual, en cuanto a consumo de combustible. Este carro tiene una gran relación peso/potencia: 7,3025 aproximadamente, pero los resultados en carretera difícilmente sobrepasan los 25 km/gal, a una velocidad promedio de 100 km/h. ¿Habrá algo que se pueda hacer o revisar al respecto? Es un auto muy cómodo, ágil, etc, pero no estoy satisfecho con su desempeño.

Antonio José López



Salvo que estuviera desfasada la mezcla por error en el sensor de oxígeno o de altura o mala señal del computador a los inyectores, nada se puede hacer porque el consumo es inherente al diseño y programación del motor. Es alto consumo pero no me parece disparado. Una buena potencia para tener esa relación cuesta porque, para lograrla, el motor necesita consumir mucho aire que, a la vez, pide bastante gasolina.

!Cuidado con el embrague de su carro!

¿No se debe pisar siempre el embrague?

Tengo un automóvil Montero, modelo 2007. La gente me ha dicho que cada vez que me detengo por unos segundos en un semáforo o paro a recoger un pasajero, siempre debo poner la caja en neutro y no dejar el pedal del clutch pisado todo el tiempo. ¿Creen ustedes que eso cierto?

Jairo Mejía Escobar, Manizales



Claro, así se debe hacer en todos los carros. Tener el pedal pisado, significa apoyar la balinera del clutch contra la prensa causando un desgaste innecesario en ambas partes. El neutro es precisamente para no usar el embrague y hacer suavemente el enganche entre el motor y la transmisión para arrancar o para detener la piñonería al hacer los cambios.