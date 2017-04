A esta redacción llegan muchas dudas sobre el trabajo de los discos de freno. Por ejemplo, ¿Si ruedo bastante tiempo en rectas sin tocar los frenos, por qué se calientan los discos? ¿Por qué es frecuente que estos vibren al pisar el freno? ¿Se pueden torcer estas piezas?

Los frenos de disco siempre están calientes así no se apliquen porque las pastillas van en permanente contacto con la cara de los discos, mediante una acción de presión residual que mantiene la bomba. Los conductores quisieran que esto no sucediera, pues este roce, de una manera muy lenta, pero consistente, va gastando las pastillas y los mismos discos, así no se usen.

Sistema de frenos

Esto tiene una razón de ser. Si las pastillas estuvieran a una distancia, por pequeña que fuera, de la cara del disco, al pisar el pedal, la primera parte del recorrido se iría en acercarlas y luego sí se aprovecharía la presión de la bomba para detener el carro.



Total, la frenada sería un albur, pues no siempre va a estar el pedal en el mismo sitio y el peligro de ineficacia del sistema es latente.

Sistema de frenos

Obviamente, ese roce genera fricción y esta, a su vez, temperatura que se transmite, por un lado, a las pastillas, de ahí a los cilindros que las empujan y luego al líquido que puede llegar a hervir y deja de funcionar, pues el recorrido del pedal se va en ‘aplastar’ las burbujas de aire que se formarían.



Por otro lado, esa temperatura se evacúa también por las piezas a las cuales va anclado el disco como el bocín, el rodamiento, su eje, los mismos rines y, en alguna mínima cuantía, a las llantas.

Discos de frenos

Por lo tanto, no se angustie si nota que los rines, que es la pieza que estará al alcance de su mano (cuidado con tocar), le indican calor. Este debe ser racional e igual en ambas ruedas de un eje, lo cual indica que la presión y acción es simétrica y el carro para derecho.



Esos cambios de calor en los discos cuando se pasa a un uso prolongado y fuerte, por ejemplo en bajadas de carretera o cuando el agua de los charcos los salpican (los discos caminan entre 80 y 100 grados usualmente), producen dilataciones y contracciones súbitas del material.

¿Por que se pandean los discos de los frenos?

Cuando este no es de la correcta calidad y su tratamiento térmico no es adecuado, se deforman o alabean, y cuando se pisa el pedal se transmite la vibración que están sufriendo las pastillas al trabajar sobre una superficie desigual.



Solución

Se pueden rectificar, siempre y cuando sea dentro del límite del grueso del material que suele venir indicado en la misma función, pero debe ser en una máquina especial para ello que corta las dos caras de manera simultánea y perpendicular entre sí. Es decir, un trabajo sólo para profesionales en la materia.