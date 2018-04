No frena a bajas revoluciones

Mi carro tiene frenos de disco, ABS y EBD; y cuando cae a 500 rpm, debo presionar el pedal de embrague para que suban y así tener la fuerza de frenado. ¿Es normal que un vehículo no frene, cuando las revoluciones caen por debajo de esa cifra?

Santiago Londoño



Es posible que las rpm de mínima estén por debajo de lo normal y entonces no hay suficiente vacío producido por el motor en el booster que suaviza el pedal del freno. Haga ese ajuste de la marcha mínima porque 500 rpm me parece muy bajo. Debe andar por las 750 a 800 rpm. Si no es por ahí, entonces tiene problemas en el booster mismo y concretamente en la válvula de retención de vacío que está en ese aparato y se descarga, aunque cuando hay ese problema se suele afectar la marcha mínima hacia arriba.

Relacionadas

Quiere saber cuánto apretar

Estoy buscando los valores para apretar la culata, biela y bancada de un Megane 1.400 modelo 2001. ¿En dónde consigo el dato?

Wilmer Castellanos



En cualquier concesionario le tienen que dar el dato o están en el cartón donde vienen los empaques del motor, al menos en los de Fraco, impresas claramente para toda la tornillería.



Falla estructural

¿Si un vehículo presenta una falla estructural en los puntos de soldadura, hay lugar a solicitar el cambio del vehículo, porque existe un vicio oculto?

Ricardo Neira



Eso depende de qué tipo de fallas sean, en cuál lugar se dan, el uso al cual ha sido sometido el vehículo según su tipología y la edad que tenga. En esos casos la garantía cubre el arreglo si está en los plazos acordados y son fallas comprobables del aparato. Vicios ocultos no hay en la mecánica. Hay fallas que surgen con el uso como en toda pieza de este género.

Pueden presentarse fallas estructurales por soldadura

Temperatura del aceite de caja

Tengo un Suzuki Grand Vitara XL7, año 2007, automático. Recién encendido hace bien los cambios, pero cuando alcanza la temperatura normal falla, no hace los cambios como debe ser y empieza a golpear. Se le sacó el sensor de temperatura y se comparó con otros sensores del mismo modelo y mide bien, pero cuando se vuelve a montar en el vehículo los ohmios se bajan, y no logran encontrar cuál es el problema.

Amalin Robinson.

​

Pensaría que el problema no son los sensores de temperatura, sino algo del mecanismo interno de la parte hidráulica de la caja que no funciona bien cuando el aceite está caliente porque se cae la presión. Le sugiero ir a un taller profesional y muy especializado en automáticas, y como veo que tiene acceso a otros sensores similares, pues vale la pena no hacer solo la prueba de resistencia interna, sino montar otro en el vehículo para descartar esa probabilidad de que haya una mala información.



Caja CVT de Nissan

Problemas luego de reparar

Mi carro es un Sprint y tuve que reparar el motor (rectificación y cambio de varias válvulas) y por supuesto se le cambió la correa de repartición. Sin embargo, el motor quedó sin fuerza y a veces se dificulta el encendido en la mañana. ¿Qué pudo haber quedado mal? ¿Cuál puede ser el problema?

Mario Díaz



Pudo haber sido mal armado, el sistema de repartición con los tiempos variados, o no está bien sincronizado el resto del motor.



Lea también: ¿Cuándo llega la hora de reparar el motor?



Relacionadas

No camina la caja CVT

Mi camioneta tiene caja CVT. En la ciudad no tengo queja alguna pero cuando salgo a carretera siento que el vehículo no avanza como debería, en especial cuando se va en subida. A pesar de que el motor es 1.6 litros con 118 hp es como si se quedara sin potencia y le cuesta subir, pero ya en plano se comporta mejor. ¿Hay alguna manera de mejorar el desempeño o será una falla en la caja?

Camilo Sánchez

​

Es claro que el rendimiento de muchos carros y SUV con esas cajas es bastante tangencial y en montaña resultan muy perezosos pues las ‘relaciones’ que algunos traen memorizadas, no son las adecuadas y tampoco aprovechan el mejor momento del motor. Hasta la fecha son muy pocas de verdad, las cajas CVT que hemos manejado que tengan un rendimiento igual a las mecánicas. Son para un uso muy urbano y muchas claramente alérgicas a las cordilleras andinas.

Motor con sistema de inyección

Inquietudes con los inyectores

¿Con qué frecuencia se deben revisar los inyectores de combustible de un vehículo? ¿Cómo sé que están fallando? En las estaciones de servicio me han ofrecido agregar un aditivo a la gasolina para evitar posibles obstrucciones en los inyectores. ¿Son en realidad efectivos este tipo de productos?

Carlos Guevara



En realidad, mientras el motor camine bien, no se tocan. Las fallas suelen ser muy evidentes como que gotean y se inundan las cámaras y no prende, que no abren bien o se pegan y la mezcla es pobre en un cilindro y pierde potencia. También puede pasar que se quedan abiertos y se pone rica la mezcla con una humareda negra visible en el escape o que se bloquean y el motor pierde un cilindro como si se ensuciara una bujía, etc. Son fallas tan notorias que por sí solas piden revisión y en ese caso lo único verdaderamente eficaz, es desmontarlos para limpieza con ultrasonido. Soy de la teoría que esos líquidos, si remueven la mugre del tanque, la bomba y los filtros, pero lo llevan precisamente a los inyectores y los pueden tapar.

Chevrolet Orlando en el Salon de Bogota

Modelos sin renovación

Quisiera saber por qué en algunas ocasiones las marcas de vehículos fabrican modelos que solamente salen un año sin que hayan modelos posteriores como el caso de la Orlando? ¿Por qué razón esta camioneta no tuvo nuevas versiones? ¿Tuvo algún defecto grave?

Wilson Aristizábal



Como sucede con todos los productos de cualquier género, los hay que gustan y los que no funcionan. Como un plato de restaurante, si no pega o gusta se suprime y se cambia, No todos los vehículos caminan universalmente porque cada mercado y cliente tienen sus preferencias, sin que hayan sido defectuosos en su concepción. Ya quisieran todas las marcas que sus carros fueran todos “best sellers”.

Sistema de arranque de GM

Falla en el arranque

Mi carro es un Fiat Palio 1997. ¿Cómo se sabe cuándo el arranque va a sacar la mano? ¿Qué tipo de fallas se pueden presentar antes de que se dañe de forma definitiva? ¿A este elemento se le puede hacer mantenimiento preventivo?

Jorge Valencia



Suena de manera anormal y anda muy despacio porque se gastan los bujes y rodamientos. A los muchos kilómetros, 100.000 por ahí, paga desbaratarlo y renovar esos elementos.

Componentes de la dirección.

Vibra el timón cuando frena

Cambié las llantas de mi vehículo y ahora, cada vez que freno, luego de desarrollar una buena velocidad, vibra el timón. Mi mecánico me dijo que era por el labrado de las llantas, que las dejara gastarse un tiempo y eso se normalizaba, pero ya llevan un año de uso y sigue igual. ¿Qué debo mandar a revisar?

Henry Botero



Si las llantas están parejas de desgaste, son de buena marca y están en rines correctos, el problema son los discos de frenos pandeados y mientras más camine, será peor. No sobra consultar con otro asesor.



Lea también: Siete problemas resueltos sobre la suspensión