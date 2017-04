Cambió la bobina y ahora falla

Se le hizo una sincronización a mi vehículo Mitsubishi Colt GLX. La bobina tiene menos de un año, pero ahora el mecánico dice que esas bobinas originales que están dentro del distribuidor no sirven y que toca cambiarla por una externa, modificando así la original. El carro en mínima pareciera ‘toser’ y siento que ha perdido potencia. Los cables y las bujías están nuevas. ¿Qué debo hacer? Este modelo es difícil que lo atiendan.

Cesar Osorio



Pues sería mejor pensar en cambiar de mecánico porque todos los carros de ese tipo con ese sistema en el mundo entero funcionan sin necesidad de esos injertos intuitivos. Si fuera cierto, habrían cambiado en el mundo entero todas las bobinas de esos carros. En talleres bien especializados en la marca seguro dan con el chiste.

Relacionadas

Usar batería de mayor amperaje

Quiero saber si una batería de mayor amperaje que la original afecta el vehículo al cambiarla. Por otra parte , ¿por qué se puede dañar el computador de una Hilux?

Guillermo López



La batería con mayor amperaje no tiene ningún efecto en el vehículo, salvo que tiene más corriente de reserva pues es como agrandar el tanque de la gasolina. Un computador se puede dañar por muchas razones: circuitos internos interrumpidos o quemados, exceso de voltaje, conexión de algún aparato adicional no homologado, agua, vibración, conectores sueltos y muchos etcéteras.

Regulador de voltaje

Falla en el encendido

Tengo inconveniente con el arranque de un Megane. El motor no enciende sino hasta después de tres intentos. Cambié el motor de arranque y el escáner no arroja falla, mientras que el problema persiste.

Edwin Nieto



Hay que aclarar si es que el motor no giraba con el arranque o cuando este actuaba no encendía. Son cosas diferentes. Revise los sensores que dan señales en frío al motor comprobando los voltajes contra el manual, confronte la presión de la línea de gasolina en los momentos de falla instalando un manómetro en la línea y revise que haya chispa en los cables de las bujías cuando el motor no prende.

Relacionadas

¿Cuándo cambiar la batería?

¿Cuándo sé que es tiempo de cambiar la batería del carro? ¿Qué tipo de fallas presenta?

Luis Carlos Rivera



La vida de las baterías es muy aleatoria. Primero porque cuando uno la compra nueva puede tener ya mucho tiempo desde su fabricación y luego pasa mucho antes de funcionar en el carro, como repuesto o equipo original. Cuando hay repentinas fallas para girar el arranque, así se recuperen es señal de que va a morir pronto. Como hoy los sistemas electrónicos necesitan un voltaje mínimo y estable, muchas veces los mismos computadores inhiben el funcionamiento del carro si no se da esta condición. Hay equipos que permiten probar el estado de las baterías pero lo real es que en cualquier momento se dañan y con muy pocos avisos previos. En ese momento, hay que cambiarlas porque no tienen arreglo decente.



Batería

Daño en la dirección asistida

Tengo un Peugeot 207 modelo 2014, con 42.000 kilómetros. Hace unos días iba conduciendo en carretera y de un momento a otro la dirección se puso dura y el computador a bordo envió el mensaje de “Dirección asistida defectuosa”. Desde entonces ha permanecido con el mismo problema. En el taller me dicen que se dañó el motor eléctrico de la dirección y que el repuesto cuesta dos millones 500 mil pesos. Consultando en Internet parece que es un problema común en esos carros y aun si la garantía ya expiró es un vehículo costoso y relativamente nuevo, por lo que me parece inaceptable este tipo de falla. ¿Cuál es su concepto frente a estas fallas? ¿Es cierto lo que me dicen en el taller? ¿Existe otra explicación para esta falla? De ser lo que me dicen en el taller ¿es posible que la marca se haga a cargo de esto, ya que es un problema común?

Aníbal Palacios



Si está fuera de los términos de garantía, la marca no tiene obligación de responder por ese arreglo aunque muchas veces cuando se presentan problemas repetitivos y numerosos en los carros, hacen campañas de servicio gratuitas para repararlos y más cuando se trata de elementos de seguridad. El precio inicial de un carro no exime estos problemas pues muchos componentes que se usan son genéricos para muchos modelos, inclusive de varias marcas. No conozco la política que tenga la marca al respecto.

Luces

Tiene inconvenientes eléctricos

Tengo problemas con la direccional derecha y las luces de parqueo de mi Allegro 2002. Me dicen que puede ser el ‘flasher’ o el relé, pero no sé ubicarlos en el auto para cambiarlos.

Carlos Durán



Cualquier electricista sabe dónde van. Usualmente están en la misma caja de fusibles o muy cerca. Si el ‘flasher’ está dañado, usualmente afecta ambas luces luego primero revise los bombillos, porque si hay uno dañado en una línea, el ‘flasher’ no actúa o lo hace muy rápido.

Relacionadas

Se suben las revoluciones

Mi Steepway en las mañanas siempre enciende normal. Le doy un tiempo mientras calienta y luego inicio la marcha, pero después de un momento sin acelerarlo, sube a unas 3.000 revoluciones. Esto solo sucede en las mañanas. ¿Es esto normal?

Edinson Montenegro



Cuando encienden en frío, usualmente los programas de los motores aceleran el motor durante unos pocos segundos para evitar que se apague mientras se estabiliza la marca. 3.000 rpm es excesivo y debe ser una mala información del sistema electrónico que regula la prendida en esos momentos.

Problemas con las revoluciones del carro.

Control de crucero o acelerador

¿Es más eficiente utilizar el control crucero o mantener una velocidad estable?

Jorge Guzmán



Ambas cosas llegan a lo mismo pues la velocidad estable la da el control que evita pisar el acelerador o bien mantener el pedal quieto. Por lo cual es mejor confiar ese trabajo a la electrónica. Sin embargo, en nuestra geografía las oportunidades de usar el crucero son pocas por la inestabilidad, desorden del tráfico y los cambios de terreno, lo que no sucede en largas autopistas planas y tediosas de otros países.



Relacionadas

Inquietud con las bujías

¿Qué pasa cuando una bujía se empapa y falla el motor?

Hernán Gutiérrez



No salta la chispa entre los electrodos y ese cilindro deja de trabajar. Por lo general se debe a que el motor pasa aceite y salpica las bujías.



La alarma y el bloqueo 'descargan' el carro

¿Es normal que se descargue la batería del auto si no se usa por una semana, teniendo en cuenta que se deja con la alarma y el bloqueo central?

Alberto Buitrago.



Para nada es normal. Eso quiere decir que la batería ya está entrando en la etapa final de su vida. La alarma, mientras no opere, no gasta y el bloqueo central solo consume corriente cuando lo acciona. Luego no tienen nada que ver con el mal.