Una oportuna carta de un lector nos trae el tema de hoy. Tiene un vehículo con 170.000 kilómetros que para él han sido de fidelidad y felicidad con su aparato, pero anticipa que llega el momento cuando deberá refrescar el motor. Y ante su pregunta, sobre sí es mejor cambiarlo o repararlo, la respuesta de nuestra parte es repararlo.



Esa respuesta se justifica en varias razones. Primero, será muy difícil conseguir un motor nuevo completo. Si existe, es un 3/4, es decir, bloque con cigüeñal y pistones. O un 7/8, que tendrá culata y algunos accesorios. Es decir, de todas maneras tendrá que retomar piezas del motor viejo.

Las otras son, en primer término, el precio. Salvo que haya por ahí alguna oportunidad de un recambio 'colgado' en algún almacén que lo ofrezca a un valor racional, el precio de un motor virgen puede ser el doble o más de lo que valga repararlo.



A esto se suma el asunto de los papeles de la pieza, pues debe tener certeza del origen de la parte, sus certificados de importación y hacer las vueltas ante las autoridades. Nada agradable.

Reparar es la vía siempre y cuando tenga los tres elementos idóneos: rectificadora precisa y confiable, mecánico bien experto y profesional y, finalmente, que existan las partes correctas y ojalá originales.



Agregue la higiene de la operación, que es fundamental para que no queden mugres por ahí que dañen todo sin estrenar, y que antes de encenderlo se precargue con presión externa el circuito de aceite para evitar girarlo sin lubricación, pues en ese momento sin esa medida puede quedar todo rayado y dañado.

Esta precaución es vital porque muchas veces hay errores en el montaje final y la máquina no prende de una y en los intentos por hacerlo sin presión de aceite todo se va al traste.



Lo clave es la rectificación, pues si ponen las medidas correctas para las nuevas piezas, el resultado debe ser perfecto. Claro que ahora hay motores irreparables y se debe cambiar al menos el 3/4, tema que es la tendencia mundial porque son muy precisos en su montaje original, que no se puede reproducir con la misma exactitud, y no venden piezas sobre medida para recuperar la máquina.

Pero en ese caso, el costo del recambio es racional y no hay otra alternativa, aunque son mucho más duraderos y confiables pues vienen organizados de fábrica.



