Bujes de mala calidad

Tengo una Zotye Nómada 1.6 modelo 2008. Cada año debo cambiarle los bujes de la suspensión trasera. ¿Qué ocasiona ese desgaste tan recurrente? ¿Qué puedo hacer para prolongar su vida útil?

Rafael Gómez.



R./ Son fallas de calidad en el material. Los huecos y las calles son los mismos para todos los carros y los otros no se dañan tan fácil. Nada qué hacer, salvo que cuando los cambien nunca los ajusten con el carro en torres o en el elevador. Hay que bajarlo, hamaquearlo para que los bujes queden en posición de trabajo y ahí sí apretarlos. Si no hace esa operación, se rompen rápidamente.

Relacionadas

Temperatura del motor

Todos los motores tienen el mismo calor

Tengo una Volvo XC90 modelo 2004, con apenas 70.000 km. La compré usada y desde entonces siempre ha tenido en la cabina más temperatura de la que he visto en cualquier otro carro. También me di cuenta de que el motor se calienta más que cualquier otro. He cambiado radiador, refrigerante y demás mantenimientos en esa área, pero nada cambia. Al contrario, el calor del motor hacia la cabina sigue en aumento. ¿Podrían aconsejarme qué hacer?

Carlos Iván Camacho.



R./ Vamos por partes. El motor no puede trabajar a una temperatura superior a la normal o a la de otros vehículos similares porque ya se habría fundido y tenido problemas de recalentamiento evidentes. Dentro de un rango especificado por el fabricante y en los límites de ebullición del agua, todos los motores desde el del Fórmula 1 hasta los básicos funcionan en una gama de temperatura similar. De ahí para arriba, los metales se funden. Luego su problema no está ni en el sistema de enfriamiento de la camioneta ni va a cambiar la temperatura porque esta la regula el termostato. El lío hay que buscarlo en los aislamientos que tiene la cabina en los pisos y la pared de fuego, en los protectores de calor de los exostos y en el catalizador, y que no haya pasos de aire caliente en alguno de los conductos que hay para pasar cables, mangueras, etc. Valdría la pena estar seguro de que la llave del agua caliente que da circulación en el radiador de la calefacción esté cerrando, porque si hay paso de agua a ese sitio, la cabina se calienta así no esté prendido el ventilador del aire. El kilometraje no tiene nada qué ver en este problema.

Marcha mínima

Compensar la marcha mínima

Mi esposa compró un Kia Rio Stylus 1.5 nuevo. El vehículo se descompensa cuando se le prenden las luces o el aire acondicionado. En el tablero se ve cuando baja de revoluciones y trata de apagarse. Se llevó al taller de Kia para el primer mantenimiento, allí se le dijo al jefe de mecánicos la situación, pero ellos manifiestan que no hay problema porque como ahora viene electrónico el voltaje se regula automáticamente. No creo en ese concepto, espero el de ustedes.

Gustavo Penagos.



R./ El voltaje se regula electrónicamente desde hace muchos, muchos años porque así son todos los alternadores. Lo que pasa es que cuando el alternador carga para suplir los consumos del carro, pues alguna pequeña parte del torque del motor se invierte en moverlo y se bajan las revoluciones. Igual pasa cuando entra el compresor del aire acondicionado. Para que las rpm no se alteren, todos los carros como ese tienen un compensador automático de revoluciones que le da la señal al IAC, que es el pequeño cerebro que maneja la marcha mínima del motor y compensa automáticamente estos fenómenos. Luego el voltaje nada tiene qué ver y le están dando un mal diagnóstico. Si así fuera el funcionamiento de ese motor, habría miles de quejas de todos sus usuarios, luego se trata de un defecto del suyo.

Filtro

Filtro estallado

Tengo un Renault Logan Familier 2015. Al prenderlo en la mañana en el parqueadero presentó una fuga completa de aceite del motor. Al llevarlo en grúa al concesionario a revisión, el dictamen fue que la bomba de aceite sufrió sobrepresión, botando todo el aceite del motor por el filtro. El motor quedó completamente frenado. El carro tiene 19.200 km actualmente y tiene garantía por tiempo (2 años), más no por kilometraje. Al tener poco kilometraje, ¿Renault debe responder por las reparaciones del motor? ¿Qué debo hacer para que el fabricante responda?

Medardo Burgos.



R./ No es por ahí el diagnóstico, aunque la consecuencia sea la misma. La galería de aceite tiene una válvula con un resorte que gradúa el tope de presión que puede dar la bomba, porque esta tiene una carga de presión siempre en aumento a la par con las revoluciones, por lo cual existe ese canal de alivio. Si esa válvula se pega el filtro se estalla y viene la caída de lubricación inmediata. O si el filtro es de mala calidad o defectuoso, este se sopla y pierde el sello contra el bloque y viene el escape de todo el aceite. Tuvo que darse esa falla caminando y durante un tiempo que fue suficiente para que las partes internas se agarrotaran por falta de lubricación. Si el filtro fue instalado en un concesionario eventualmente podría responderle aun estando fuera de garantía por tiempo, ya que se trataría de una falla de una parte provista por ellos. Pero si es una operación externa, ellos no tienen responsabilidad. Si la válvula se pegó, lo atribuirán a desgaste o falla por uso aunque esta sea algo interno de la máquina que el conductor no puede adivinar. Pero sí debieron encender los testigos del tablero cuando se salió el aceite y bajó la presión. Lo que cayó en el garaje debe ser lo que escurrió del reguero que quedó en la zona de la falla del filtro, pero seguro en la ruta se produjo la fuga, pues estando el motor apagado ya el flujo de aceite cesa y la fuga para.

Líquido para frenos

Líquidos para frenos

En días pasados compré líquido de frenos DOT4, pero cuando decidí completar el nivel del depósito del carro encontré que contenía un líquido amarillo, para mí normal, pero el que compré era rosado. ¿Se pueden mezclar los líquidos de frenos? Creería que el que tiene el carro es DOT3.

Óscar Cante.



R./ Todos los líquidos para frenos son compatibles, salvo que sean a base de silicona, pero esos no se venden en el mercado. El color, como es el caso de los refrigerantes, es un agente adicional que permite ver mejor el nivel en el depósito, y cada fabricante lo pone a su manera, por lo cual eso no es indicativo de sus características técnicas. Siempre use el que tenga el DOT más alto y si tiene nivel 3, está en riesgo de quedarse sin frenos con cualquier calentada del sistema porque esa referencia es obsoleta. Otro dato, el nivel del depósito no se completa, porque si está bajo quiere decir que las pastillas están gastadas y el líquido que falta arriba está en los cilindros de las mordazas supliendo la distancia que se han movido las pastillas al perder el material de fricción. Si lo llena y cambia las pastillas, al abrir los pistones de las mordazas el líquido vuelve a subir, se rebosa el tarro, hay el derrame en el habitáculo del motor, se daña la pintura, etc. Cuando esté el líquido bajo, salvo que haya una fuga que obliga la visita inmediata al taller, el remedio es cambiar pastillas.