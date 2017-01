Desea subir el carro

Tengo un Sail LS 2013 y mi deseo es subirlo un poco del piso, es muy bajo y se golpea con facilidad. ¿Qué puedo hacer?



Luis Carlos Ortíz



R/ Técnicamente, nada porque eso altera de forma negativa las geometrías de las suspensiones, el frenado y la estabilidad del vehículo al subir el centro de gravedad. Siempre que sube el carro con elementos como las 'mogollas' se modifican los ángulos de trabajo de las piezas de suspensión.

Tiene una suspensión muy blanda

Tengo un i35 modelo 2013. Mi duda es que a pesar de que el auto es totalmente nuevo, la suspensión es muy blanda. Cuando llevo tres pasajeros atrás el auto tiende a rebotar más de lo esperado y rozar con cualquier mínima depresión del pavimento. Me aconsejan un producto ‘Life shock’, para contrarrestar el efecto comentado. ¿Creé usted que este producto sea apropiado, para solucionar este efecto de rebote? ¿Creé que es un defecto del vehículo o existen más casos de otras marcas con este problema? ¿Qué otra solución se le puede dar?



Mauricio Farieta



R/ Esos elementos bloquean el recorrido de una espira del resorte espiral y obviamente reducen ese espacio para que se comprima y el carro baje con la carga. También hacen el resorte más duro cundo este se topetea y queda trabajando sobre el inserto que tiene menor flexibilidad. El efecto re rebote, al estar sobre ese agregado al resorte será peor porque hay más reacción y el amortiguador, si en su estado original es muy suave para frenar ese movimiento, lo será más ineficaz aún con el elemento. Le servirá para evitar que el carro baje mucho, pero el rebote es problema de los amortiguadores. No es un defecto del vehículo sino de las inapropiadas calles y rutas colombianas. Ese carro funciona perfectamente en todas las vías civilizadas del mundo.

Siente la suspensión muy dura

Me gustaría saber que pasa con la suspensión de mi Spark GT que me parece muy dura. ¿Se puede hacer algo para suavizarla?



Juan Carlos



R/ Se podría cambiar la tara de los resortes en la teoría pero en la práctica no es viable porque hay que fabricarlos de nuevo y ese es un largo procedimiento de ingeniería que no lo harían por un par de resortes, necesitan varios pares de cientos para hacerlo para que sea rentable.

Le cambió las 'botellas' pero la suspensión sigue sonando

Tengo un Laser 1.3 2003 que presenta un ruido cada vez que se coge un hueco, como si estuviera suelto el exhosto o la rueda de repuesto.

Ya desocupé el baúl y me metí en él y lo que suena es en la suspensión. Le cambié las 'botellas', pero el ruido persiste, ¿qué más puedo hacer?



Diego Forero



R/ Supongo que son los amortiguadores traseros. Seguramente hay algún elemento que golpea cuando se mueve la suspensión y hay que revisar topes y bujes de caucho de los brazos de suspensión, el montaje mismo de los amortiguadores que tengan los elementos de apoyo en su orden y sitio correctos. También puede haber elementos sueltos o bujes de los brazos rotos.



Muchos ruidos en la suspensión

Tengo un Symbol 2006. Le mandé hacer un mantenimiento de la suspensión delantera, por que presentaba muchos ruidos, al mes se volvió a desajustar y me dijeron que habían apretado los tornillos de los muñecos. Cuatro meses después, nuevamente presenta ruidos en la suspensión delantera, aparte del golpeteo de la caja de dirección, cuando está andando. Si la vía no tiene imperfectos no suena. ¿Qué puede ser?



Pedro Pablo



R/ Ajustar los tornillos de las suspensiones usualmente nunca quita los ruidos, salvo que estén totalmente sueltos y haya una pieza bamboleándose. Los ruidos son producto de juegos y desgaste de las partes y esto no se cura con apriete. Hay que mirar bien cuáles componentes están generando ruidos y cambiarlos.



Sobre las 'correderas' en la suspensión

Compré hace poco de segunda un Palio. Lo llevé al mecánico para que le revisara la alineación delantera y me dijo que el carro tenía "correderas" y eso hacía que con el tiempo el camber de la alineación se fuera a negativo. Según tengo entendido esas "correderas" no vienen originales de fabrica. Mi pregunta es ¿puedo quitárselas al carro?



Francisco López



R/Los carros vienen con las suspensiones fijas en su mayoría y las correderas se hacen en los anclajes del amortiguador del MacPherson para corregir el cámber cuando hay problemas y son un truco de mecánica válido. No creo que ese carro venga con correderas de fábrica. Si son, déjelas. Si está ya "truqueado" es porque las puntas del chasís no están en su sitio y han corregido de esta manera la alineación, luego también déjelas si no da los ángulos de cámber bien.

¿Sirve el 'life-shock' para cambiar la altura?

Mi inquietud es acerca de la conveniencia o no de instalar un producto que me ofrecieron: 'Life-Shock', para aumentar la altura del vehículo con respecto al suelo sin alterar el centro de gravedad, además de otra serie de ventajas.

La oferta habla de un producto hecho en un plástico flexible, de gran resistencia. Me gustaría conocer su concepto.



Luis Arias



R/ La experiencia es que sirven para resortes que se han cedido y el carro está muy bajito. Pero no hay forma de dejar el centro de gravedad (CG) en el mismo sitio pues éste depende de la altura del chasís sobre el piso, y si levanta el carro, se afecta la estabilidad porque el CG va para arriba.