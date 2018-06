Jueves de mecánica: Soluciones a 10 problemas con las transmisiones

Inquietud con la caja CVT

Mi camioneta tiene caja CVT y en la ciudad no tengo queja alguna, pero cuando salgo a carretera siento que el vehículo no avanza como debería, en especial cuando va en subida. A pesar de que el motor es 1.6 litros con 118 caballos, es como si se quedara sin potencia y le cuesta subir. Ya en plano se comporta mejor. ¿Hay alguna manera de mejorar el desempeño, o será una falla en la caja?

Camilo Sánchez



Es claro que el rendimiento de muchos carros y SUV con esas cajas es bastante tangencial y en montaña resultan muy perezosos pues las ‘relaciones’ que algunos traen memorizadas, no son las adecuadas y tampoco aprovechan el mejor momento del motor. Hasta la fecha son muy pocas de verdad, las cajas CVT que hemos manejado que tengan un rendimiento igual a las mecánicas. Son para un uso muy urbano y muchas claramente alérgicas a las cordilleras andinas.



Inconveniente con la caja de cambios

Mi camioneta es una Ecosport 2015 y tengo problema con la caja de cambios. Cuando pongo primera, da la sensación de que no entra bien y al intentar arrancar suena la piñonería y bota el cambio. Para que funcione me toca sostener la barra con la mano. En el taller le cambiaron soportes de motor, piñones de la caja y guayas, pero el problema persiste. Ahora para no dañar otra vez los piñones, me toca arrancar con la mano sostenida en la palanca para que no bote el cambio. ¿Cuál puede ser la solución?

Robins Dzeka



Ir a un taller donde de verdad conozcan bien esas cajas cuyos males son conocidos y recurrentes. Si a eso agrega una mala intervención, agrava el problema ya que una reparación correcta nunca ha debido dejar ese defecto latente.



Siempre en Drive

Tengo un Mercedes C-180 y una Mazda CX5. Quisiera salir de la duda: ¿en los semáforos, trancones, cuando está detenido, o aún en bajadas, el carro tiene que permanecer en Drive o es mejor llevarlo a neutro? ¿Con esto se ahorra combustible? ¿Se perjudica la caja automática?

Diana Triana.



Siempre se usa en Drive o con algún cambio. Pasando a neutro no ahorra combustible, porque igual el motor sigue girando al mismo régimen. En cambio, la caja sí se perjudica porque cada vez que hace el movimiento de la palanca las válvulas internas trabajan innecesariamente. De ahí que es equivocado el consejo que dan en muchas partes de hacer esa operación, sobre todo cuando la recomiendan para evitar fallas en las cajas cuando con ello las están provocando. Nunca baje en neutro. Use la compresión del motor para ayudar a sostener el carro y no calentar los frenos, pues es muy peligroso. Inclusive, regrese la caja en el modo selectivo al cambio más corto que se ajuste a la velocidad a la cual va; no es aconsejable hacer largas bajadas en Drive. El neutro de las automáticas en la realidad solo se usa para las operaciones de taller que necesitan el motor encendido.



Cómo utilizar el ‘over drive’?

Mi inquietud está relacionada con el uso correcto del ‘over drive’ en un New Sentra 2015. ¿Se sugiere desactivarlo para ascender en montaña? ¿Añade fuerza al motor?

Gustavo Bejarano



No tiene nada qué ver con el motor pues su potencia es la misma siempre. Cambia el torque. Ese dispositivo es para ahorrar gasolina al ponerlo en esa función en terreno plano y en crucero pues una vez impulsado el carro baja las rpm del motor. Francamente, salvo en algunas largas rectas despejadas, que hay pocas en Colombia, eso no se usa y mucho menos en la montaña donde se necesitan las relaciones de caja más cortas.



Problema con la barra de cambios

Tengo una Tracker mecánica, modelo 2015, con 37 mil km. He notado que progresivamente la barra de la caja de cambios cada vez tiene más ‘juego’ y se siente suelta. Alguien me comentó que se debe cambiar todo el kit interno, pero no hay que bajarla. ¿Es eso cierto y qué se debe cambiar?

Hugo Daniel Ramos



Interno no creo porque esos mandos son externos. Hay que mirar bien el mecanismo para ver cuál pieza puede tener juego y arreglarla, puede ser cosa de un buje o un resorte o algo así simple. Si fueran juegos internos en la caja, los cambios no aparecen y hace rato estaría dañada de verdad.



Ruido en la caja de cambios

En pleno aguacero tuve que pasar con mi Citroën AX GTI por un represamiento de agua. El agua llegaba casi a la mitad del rin, tamaño 13. Aunque no tuve problemas al pasar, cuando llegué al parqueadero noté que debajo del carro salió un líquido espeso y de color rosado, como yogurt, proveniente de un lado de la caja. Hasta el momento los cambios entran bien pero de vez en cuando hace un sonido. ¿Qué debo hacer revisar?

Mauricio Cruz



Líquido espeso y rosado es aceite de caja o de la dirección hidráulica. Urgente cambiar todo el aceite pues por donde se salió también pudo entrar agua a los mecanismos y se van a fundir las piezas.

¿Por qué no se cambian los aceites de la caja?

Cambio de aceite de la caja automática

En múltiples ocasiones usted ha sido muy claro en que las cajas automáticas no requieren cambio de su aceite. ¿Cómo se explicaría que Mitsubishi, dentro del manual de usuario, incluye el cambio de dicho aceite?

Julio Jaramillo



Sobre eso hay muchas teorías y experiencias y no hay claridad sobre la larga vida del aceite en las cajas CVT. En las normales automáticas, la voz del pueblo dice que cuando se hacen esos cambios sin una herramienta especial experiencia que succiona el aceite viejo y presuriza el nuevo que se aplica, se suelen presentar problemas y esto se hace en cajas profesionales de servicio pesado. Personalmente, si fuera mi carro, no tocaría eso.

Duda con la pisada del embrague

Tengo un Montero modelo 2007. Me dicen que cada vez que me detengo por unos segundos en un semáforo o paro a recoger a alguien siempre debo poner la caja en neutro y no tener el pedal del clutch pisado. ¿Es eso cierto?

Jairo Mejía Escobar



Claro, así se debe hacer en todos los carros. Tener el pedal pisado, significa apoyar la balinera del clutch contra la prensa causando un desgaste innecesario en ambas partes. El neutro es precisamente para no usar el embrague y hacer suavemente el enganche entre el motor y la transmisión para arrancar o para detener la piñonería al hacer los cambios.



No puede colocar la primera

Colocar primera marcha en mi Clio 2010 se ha vuelto complejo y a veces casi imposible, por lo que en varias ocasiones tengo que arrancar en 2a. Es como si hubiera una barrera al colocar solo ese cambio. Se revisó el embrague y está bien. ¿Qué podrá ser?

Rafael López



Sucede con frecuencia. El truco es poner primero la segunda y luego pasar a primera. Cambie el aceite de la caja por uno que sea de la especificación exacta. El embrague, como pudo comprobarlo, molestaría para dejar entrar cualquier cambio y no es que no enganche sino que traquean hasta romper los piñones.



Caja CVT de Nissan

¿Cambiar el aceite de caja CVT?

Soy propietaria de una camioneta Qashqai modelo 2009 2.0L, 4X4 y caja CVT, con 82 mil km. de uso. En el taller del concesionario me dicen que debo cambiar el aceite de la caja, que cuesta un poco más de 2 millones de pesos. Siempre leo sus comentarios y usted ha comentado en algunas ocasiones que mientras no abran la caja no se debe cambiar el aceite de la misma. Como no he tenido buena experiencia en algunos diagnósticos del taller, acudo a su conocimiento.

Clara de Zúñiga



No tengo la información exacta sobre el comportamiento del aceite en las cajas CVT que varía de la recomendación acerca de las automáticas en las cuales no se debe tocar el aceite. Para cambiarlo no hay necesidad de abrir la caja. Nissan y las marcas que usan esas cajas han desarrollado sus propios aceites que son específicos para el CVT. En el caso de Nissan se llama internamente NS-2. Hay muy diversos datos sobre su vida, desde 60 mil hasta 100 mil kilómetros y muchos foros reportan que lo usan indefinidamente. Inclusive algunos computadores de los carros de esa marca analizan ese aceite y sugieren el cambio cuando ven que ha perdido propiedades. Una caja CVT en promedio usa entre 7 y 8 cuartos de aceite y éste, en Estados Unidos, cuesta unos 25 dólares la unidad. Haga cuentas. Pero también piense que no hay una norma clara a este respecto pues el tema es relativamente nuevo y si la caja se daña, cuesta mucha plata arreglarla.



