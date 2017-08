Inclusive el reloj el es el más redundante porque la hora sale en la pantalla del radio, en los celulares y en el propio reloj del conductor o pasajero.



Otra cosa son los indicadores de temperaturas de agua y aceite, cantidad de gasolina, presión de aceite, carga y estado de la batería, velocidad, revoluciones del motor o distancia recorrida, que muestran datos análogamente o en pantallas digitales.

A su vez, estos indicadores no miden directamente, salvo en algunos casos de termómetros o manómetros de presión que tienen conexión mecánica, al igual que los viejos velocímetros y odómetros.



Los indicadores del tablero solamente ponen en escala la variación de una resistencia eléctrica que responde a la presión o al calor que va dentro de una cápsula llamada ‘pera’. O a los impulsos de una rueda dentada que da señales al paso frente a un imán.



Esa señal de las peras puede ser variable y constante, caso en el cual en el instrumento se mueve progresivamente una aguja, como pasa con la cantidad de gasolina. O bien, fija, que hace contacto en determinado valor de su acción y enciende un bombillo en el tablero.

Es más barato este camino y muchos carros de bajo precio tienen un panel simplificado al máximo, y no es que abunden los instrumentos en los de alta gama. La razón es que no es usual que el conductor esté siempre mirando agujas o leyendo datos y es más evidente encenderle una alerta luminosa, aunque lo ideal son ambas cosas.



Usualmente, en los sistemas bien concebidos y finos, esas alertas apagan el motor autónomamente cuando hay posibilidades de daños. En otros más elementales, cuando prende el bombillo suele ser para avisar que algo se dañó y no que hay un proceso nocivo en marcha.

Todas las máquinas de hoy son más confiables y seguras, pero no infalibles, y la ausencia de esa información es algo muy reprochable a los fabricantes, así la gente, con el tiempo, deje de pararle bolas a todo eso y solo se ocupe del velocímetro para escampar multas.