Cascabelea con gasolina extra

​

Tengo un Getz 2007 que uso con gasolina extra y no lo manejo bajo de rpm, pero el motor detona. ¿Cómo lo evito? ¿Debo cambiar la correa de repartición?



Oscar Patiño



Nada que ver con la correa. Si el motor funciona es porque está en su sitio. Ese motor no requiere extra y si pistonea puede ser porque el computador da una señal de chispa equivocada, el sensor de oxígeno dice mentiras y la mezcla es incorrecta o el motor trabaja demasiado caliente.





Como rotar las llantas

​

¿Dónde debo poner las llantas más gastadas de un auto, teniendo en cuenta que este es de tracción trasera?



Andrés Rodríguez



Atrás, así muchos técnicos de ruedas digan lo contrario. Las delanteras se encargan de la dirección y el frenado que son funciones esenciales para tener el rumbo y detención de un vehículo que, con las ruedas lisas adelante, sigue derecho hacia el accidente y sin control. En cambio si patina de atrás, ya va en otra trayectoria y si eventualmente da un trompo, esta condición reduce la distancia al obstáculo.

.

Mantenimiento de la caja de dirección

​

¿A qué kilometraje se debe cambiar el líquido del hidráulico de la dirección y qué mantenimiento preventivo requiere este sistema?



Ronaldo Ávila



Esos aceites, como los de caja o transmisión, manual o automática, no requieren servicio.



Inquietud con las bujías



¿Qué pasa cuando una bujía se empapa y falla el motor?



Hernán Gutiérrez



No salta la chispa entre los electrodos y ese cilindro deja de trabajar. Por lo general se debe a que el motor pasa aceite y salpica las bujías.





Se cuelga en tercera marcha



Mi carro, que es un Logan 2009, en subida se queda colgado llevándolo en tercera y no pasa los 40 km/h. Ya le revisaron bujías, filtro gasolina y hasta el termostato, pero no le encuentran nada. ¿Me pueden indicar que debo hacer?



María Moreno



Es muy complejo porque influyen todos los parámetros del motor y el modo de manejo. El termostato o el filtro no deben ser la causa pues molestaría en todas las condiciones de trabajo. Le sugiero que en esas condiciones de trabajo, ponga segunda y acelere el motor sin miedo, puede llevarlo a 5.000 o más revoluciones y seguro le sube. Para eso son la máquina y las transmisiones.

.

Falla con los limpiabrisas



Hace un mes le cambié a mi camioneta por primera vez las plumillas (24” y 16”). Cuando las activo se empiezan a deslizar de forma irregular, como dando saltos, por lo que debo accionar con frecuencia el rociador del líquido limpiabrisas. Cuando lo hago el problema se soluciona por un momento pero vuelve y reaparece. Las plumillas son nacionales, de marca Codinter. He probado limpiando el panorámico con líquidos limpiavidrios desengrasantes e incluso thinner, pero nada.



Mario León



Hay muy diversos materiales de las cuchillas que van desde el caucho hasta las siliconas, todos ellos de diferente comportamiento sobre el vidrio. Los saltos se deben a que el material no siempre es lo suficientemente flexible para seguir la curva del vidrio y la cuchilla vibra. Todo es una conjunción de factores entre la fuerza del brazo, la del motor, el material de la cuchilla y el estado del vidrio. Y es muy aleatorio, pues en modelos de carros idénticos puede o no suceder. Sugerencia: probar otras marcas, no porque la que tiene sea mala sino porque las características de otros materiales pueden ser más apropiados.





La primera marcha no entra fácil



A mi carro, un Corsa Wind 2003, desde hace un tiempo se le dificulta poner la primera marcha; me toca ponerlo en segunda para ahí si poder pasarlo a primera. He cambiado los retenes de la caja, la balinera y el disco del embrague, pero sigue igual. El nivel de aceite de caja es normal. ¿Qué puedo hacer para que se suavice la caja y los cambios entren sin esfuerzo?



William Ordoñez



El problema usual es que el embrague no detiene la caja y el cambio no pasa fácil y en eso el estado y altura del plato de la prensa pueden influir. A veces, un aceite incorrecto genera esa molestia, sobre todo en frío. Otra causa puede ser la graduación del control de los cambios y, finalmente, un daño o desgaste en el mecanismo de sincronización del cambio.

.

Se sube la temperatura y bloquea la bomba



Tengo un R9, año 93, que aumenta la temperatura del motor cuando viajo por carretera. En subida llega a la tercera raya del indicador y la bomba de gasolina deja de funcionar. Ya se cambió la bomba gasolina, se revisó el sistema de refrigeración, la bomba de agua y el radiador. El moto-ventilador también funciona normalmente.

¿Qué puedo hacer para que la temperatura no aumente tanto y apague el motor?



Jeison Hernández



Esa subida de temperatura es normal y si estuviera por fuera de parámetros, ya se habría dañado algo del motor, luego por ahí no busque el problema. Hay que estar seguro de que se cuelga la bomba, revisando el flujo de combustible con medidores de presión en la línea y en el momento de la falla para estar seguro de que el problema es ahí.