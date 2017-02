Si lava el carro en la calle, ¿quién lo multa?

Entrado en vigencia el pasado 30 de enero, el Código de Policía y Convivencia, como bien lo dice su nombre y su Objeto (Artículo 1), busca “establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional”. De esa forma, establece cuatro tipos de multa, cada una con un valor distinto.



La más cara de estas es la ‘Multa Tipo 4’, establecida en 32 salarios mínimos legales diarios vigentes que equivalen a unos 786.880 pesos, y que se aplicaría, entre otras, por “Lavar vehículos en espacio público, vía pública, ríos, canales y quebradas”.



Curiosamente, algo prácticamente idéntico aparece en el Artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, donde se especifican las multas. Se trata de la B.21: “Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales y quebradas”. En este código, esa falta es sancionada con “multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv)” y además conlleva inmovilización del vehículo.



Teniendo en cuenta que esos ocho salarios mínimos equivalen a unos 196.720 pesos, se tiene que por la misma infracción, castigada tanto por el Código de Policía como por el de Tránsito, hay una diferencia de casi 600 mil pesos en la multa correspondiente. Y aunque en teoría al ciudadano infractor se le debería aplicar la sanción más baja, quedan varias dudas.

.

Además de que la diferencia en términos de dinero es bastante significativa, la convergencia sobre esta misma sanción en ambos códigos despierta la duda sobre por qué ocurrió. Es decir, si ya estaba debidamente establecida en el Código de Tránsito (año 2002), ¿por qué se repite, y con tanta diferencia, en este nuevo Código de Policía?



Igualmente, si es un Policía el que va a sancionar al infractor, ¿podría este último solicitar ser multado por un agente de Tránsito para tener una ‘reducción’? Y pintando una línea aún más delgada, ¿hay una diferenciación fija sobre qué se define como lavar y qué se define como limpiar?

.

No es lo mismo utilizar manguera o compresor que simplemente hacer uso de un par de baldes e implementos de limpieza. Naturalmente lo correcto es simplemente no infringir la ley, al fin y al cabo sitios para lavar los vehículos hay de sobra, pero no deja de llamar la atención que puedan darse situaciones como esta al expedir un Código que supuestamente está muy bien estudiado.