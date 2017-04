¿Se le inundó el carro?

Las fuertes lluvias que por estos días han azotado algunas ciudades no solo ven sus consecuencias en pesadas condiciones de tráfico, daños a bienes materiales o vías inundadas, sino que en algunos casos también pueden afectar vehículos que quedan atrapados en el agua.



Cuando el nivel del agua es alto esta no demora en encontrar por dónde meterse, no solo hacia la cabina sino también entre los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos del carro, llegando a causar afectaciones graves que, en primera instancia, harán que muchos declaren el vehículo como pérdida total. Sin embargo, si el tiempo que el vehículo permaneció ‘sumergido’ no fue lo suficiente, una buena revisión de sus diferentes elementos podría marcar la diferencia entre perder el carro o solo tener que hacer algunas reparaciones.



Empezando por la parte mecánica, el primer afectado puede ser el aceite, pues al entrar en contacto con el agua perderá sus propiedades. De ser así, se debe proceder a desmontar la culata, retirar la humedad, valorar los daños presentes, hacer las respectivas reparaciones y agregar aceite nuevo. Si aparentemente no hay humedad, se recomienda desmontar el tapa válvulas, valorar la situación y de todas formas cambiar el aceite.



Un factor importante a tener en cuenta es el tipo de agua: si es salada, la corrosión será inevitable después de un tiempo, mientras que si es dulce la corrosión aparecerá únicamente en la medida en que no se remueva la humedad. Lo que sí puede causar son lodos y daños eléctricos.

Lo cual nos lleva al siguiente punto. Luego de una valoración inicial de posibles daños se debe comenzar a retirar elementos como sensores, el alternador, la ECU, fusibles, etc., y en lo posible secarlos.



Un nuevo diagnóstico permitirá conocer el estado de las partes involucradas y si hay necesidad de realizar arreglos o cambios de piezas. Los conectores de la instalación de baja también deberán recibir su mantenimiento y limpieza respectivos, para finalmente poder realizar un escaneo de todos los sistemas y de esa forma verificar su funcionamiento.

Cualquier afectación en el interior también debe analizarse. Ya sea tapizados, tableros, paneles de las puertas y la alfombra misma, es preciso desmontarlos y realizar un lavado especializado para asegurarse de que no quede humedad, desodorizar e incluso desinfectar, si llega a ser necesario. En algunos casos es posible que haya que cambiar tapizados.



Finalmente no hay que descuidar la carrocería, pues cualquier residuo podría convertirse en óxido con el tiempo. No sobra entonces una inspección y lavado exhaustivos.



Con información de CESVI Colombia.