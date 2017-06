Que no le ‘patine’ el embrague

Los embragues, como cualquier otro componente del vehículo, pueden fallar prematuramente debido a materiales de baja calidad, por problemas de fábrica o malos hábitos de manejo.



Sin entrar en detalles técnicos, basta comprender que este sistema de alto desgaste mecánico es un conjunto de piezas que intermedia entre el motor, la caja de cambios y las ruedas para transmitir el movimiento sobre estas últimas.



Un conductor cuidadoso puede conseguir que el embrague de su vehículo dure muchos años, evitando así un daño prematuro del sistema, que de presentarse por lo general conlleva reparaciones costosas.



Cuando el pedal del embrague pierde presión se hace difícil enganchar una marcha, o cuando al intentar arrancar el vehículo el motor acelera pero el carro se mueve perezosamente, son síntomas de que algo está mal en el sistema. Es aquí cuando los mecánicos utilizan la expresión “le está patinando el clutch”.



Un truco para saber si ya es hora de cambiar el embrague es ubicar el vehículo en una zona plana, poner tercera o cuarta marcha en la caja de cambios y sacar el embrague de manera gradual con el carro frenado y sin acelerar. Si el carro se apaga de inmediato, el embrague está bien, de lo contrario, deberá cambiarlo.

A continuación les damos a conocer cuáles son los errores más comunes que comete un conductor con este sistema.



No pisar el pedal correctamente

Tan dañino como tener el pie sobre el pedal, es no pisarlo a fondo cuando engranamos marchas. De nuevo se estaría sometiendo al conjunto de la transmisión a fricciones que pueden hacer que un embrague dure mucho menos de lo que debería.

Para evitar esta situación, asegúrese de que la silla esté bien ubicada, de modo que pueda pisar a fondo el pedal sin que sea incómodo.



Arranque en pendiente

Esta es una situación muy cotidiana en nuestra geografía. El conductor ha de tener un control absoluto del punto del recorrido del embrague. La operación de soltar el freno y pisar el acelerador debe ser rápida pero suave, evitando que el vehículo se cuelgue y que el embrague se mantenga excesivamente a medio recorrido, con la correspondiente fricción. Si el habitáculo se inunda de un olor a quemado, es debido al asbesto del disco que se quemó por no haber realizado bien el proceso.



Guaya o hidráulico

La guaya sufre averías, como endurecerse por vejez o porque le entró agua y con el tiempo se rompe. En el mando hidráulico, si los sellos del cilindro principal o del auxiliar dejan escapar líquido, el pedal perderá consistencia y desembragar será imposible.

Mantener pisado el pedal

Este es uno de los hábitos más perjudiciales para el sistema. El más mínimo toque con el pedal puede generar fricciones internas que pueden producir desgastes prematuros. Esto suele ocurrir cuando se está en un trancón o cuando nos detenemos en un semáforo. Procure siempre poner su pie izquierdo lejos del pedal; ubíquelo en el reposapiés o en el suelo, pero jamás sobre el pedal.



Otros enemigos

El aceite proveniente de fugas en el motor o la caja es otro enemigo mortal del embrague. Al caer en el disco, puede producir sitios donde no hay agarre y entonces brinca, lo cual se traduce en arrancadas a los saltos. También, si cae aceite en todo el disco, éste patina y el auto no arranca. La arena, el agua y otros agentes similares pueden oxidar la prensa, entrar a la balinera y dañarla, y hay que evitarlos. Por lo general, estos últimos daños se manifiestan con ruidos y chillidos de funcionamiento.