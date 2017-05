“Licencia debe ser, más que un derecho, un logro”: A. Maya

El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, está empeñado en cambiar la mentalidad de los colombianos aspirantes a conducir un vehículo. Para él, obtener la licencia de conducción debe ser un logro y no un derecho; y de esta forma promueve la normatividad que empezará a regir el próximo año, que exigirá nuevas pruebas teórico prácticas.



El Ministerio de Transporte expidió el pasado 12 de mayo la Resolución 1349 mediante la cual se materializa una idea que llevaba dando vueltas en esa cartera desde hacía varios años: hacer más exigentes los requisitos para conducir vehículos en Colombia.



En diálogo con EL TIEMPO, Maya explicó detalles de la norma.



¿De dónde salen las preguntas para la prueba?

El Ministerio tiene establecido un banco de preguntas; eso se armó hace un tiempo y hoy se puede adoptar esta política en el corto plazo en la medida en que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) establezca la plataforma tecnológica que va operar para la prueba. El insumo del interrogatorio ya está. Son un número muy pequeño de preguntas pero la idea es que se vaya ampliando. En principio la idea es que sean unas 30 preguntas no repetidas, pero pueden ser más.



¿Cómo evitar la corrupción en esta parte del proceso?

Esa es una de las preocupaciones y por eso será la ANSV la plataforma que administre el banco de preguntas para que mañana no empiecen a vender libreticas con las respuestas.



¿Los aspirantes en dónde pueden estudiar?

Hay un manual que está en un anexo en la resolución. Son dos clases de preguntas: la teoría, y por otro lo que les corresponde a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), es decir a las escuelas de conducción enseñarles a los aspirantes.

¿Van a aprender con un Código de Tránsito obsoleto, desactualizado?

Cuando se hagan las pruebas teóricas se va a preguntar es lo que esté vigente: normas de tránsito, seguridad vial, señalización e infraestructura, y vehículos y equipos de seguridad. Si las normas cambian, el pénsum cambia. Tenemos que empezar las pruebas con el Código que tenemos.



Pero es que el Código no habla de las nuevas señales, todavía exige llanta de repuesto cuando hoy no se usa, equipo de carretera, lo de luces es muy ambiguo…



Queremos priorizar qué es lo más urgente. Hoy la principal causa de muerte de los niños son los accidentes y la accidentalidad de las motos. Las modificaciones que tenga el Código deben ser parte de las pruebas. Está en transformación permanente.



¿Cómo se ha actualizado?

No tenemos la capacidad, pero hacemos lo posible. Lo que pasa es que tenemos que cumplir las normas y estas tienen que pasar por el Congreso.



¿A partir de cuándo empiezan las pruebas?

La decisión es que se incorpore a partir del 12 de mayo del 2018 la prueba teórica práctica, porque hemos observado que hay muchos CEA que se encargaron de distribuir certificados a domicilio y eso claramente va en contra de la seguridad vial.

¿Qué harán al respecto?

Hicimos una encuesta como dos o tres veces, les preguntamos a varios CEA cuánto cobraban. Las diferencias de precios de los cursos eran entre 50.000 y un millón de pesos. Encontramos unos que cobran 2.800.000 pesos. Y con 50.000 pesos no hay forma de que un CEA que cobra tan bajito pueda dictar un curso pues tiene que pagar combustibles, aceites, instructor, la oficina, la secretaria.



¿Cuál es la explicación?

Estaban distribuyendo el certificado a domicilio y por eso les pedimos a las autoridades una investigación frente a quienes reportan costos tan bajos. Y hay unos cursos nuevos muy caros. No quisiera pensar que están lavando activos, venden un certificado y lo facturan por un valor elevado.



¿Qué son los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale)?

Lo que pusimos fue una prohibición para que los CEA participen en esta etapa del proceso. Unos enseñan, las escuelas, y otros evalúan, los Cale. Será un privado, un público o una universidad, o el Sena, el que pueda hacer este tipo de pruebas teórico prácticas.



¿Cómo funcionarán?

Tienen dos momentos de evaluación: uno que es una prueba en pista cerrada para revisar si la persona tiene las capacidades para manipular un vehículo. Superado eso, sale a vía pública y ahí se hace la siguiente evaluación. Pero primero el aspirante debe pasar la prueba teórica.



¿Y las pistas?

La pista la tiene que poner el organismo de apoyo, con un mínimo de mil metros cuadrados para categorías A1, B1 y C1; para las demás categorías se da la posibilidad de que sean simuladores que tienen que estar habilitados con características definidas conforme a lo que establezca el Ministerio.

Estas tienen un costo alto por el valor de la tierra en muchas ciudades. ¿Cuántos Cale habrá en el país?

Esperaría que por cada organismo de tránsito se habilite uno, eso sería lo ideal. Tampoco le decimos al Cale que tenga pista propia, la puede arrendar, o se pueden unir los Cale; no se exige una pista por cada uno.



En las ciudades donde se expiden pocas licencias, ¿cómo van a sostener estas pistas?

Es probable que ahí no se habilite un Cale. Lo que tiene previsto la transición es que el usuario vaya al Cale del municipio más cercano. Ahí le deben practicar la prueba.



Pero ese es otro costo para el usuario…

Aquí lo importante es reconocer que tenemos una dificultad frente a las muertes por accidentes de tránsito. En ese sentido aquí estamos pasando de lo que consideramos un derecho a un logro.



¿Quiénes tienen que presentar las pruebas?

Las pruebas solamente serán para licencias nuevas y para las de recategorización. Por ejemplo, los conductores de servicio público están asustados porque creen que van a tener pagar un mundo de plata. No. Ellos, y los que tienen hoy licencia, la obtuvieron bajo una norma que regía en su momento. Esta medida tampoco tampoco aplica para la renovación.



También suben las tarifas en las escuelas...

Lo que hicimos fue establecer un piso y un techo en cada categoría. Los Centros de Enseñanza Automovilística ofrecerán sus servicios fijando el precio de los cursos de conducción dentro del un sistema de rango de tarifas, expresado en salarios mínimos diarios legales vigentes.