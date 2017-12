Llega MotoGo 2017 a Corferias

Del 10 al 19 de noviembre se realizará en Corferias la tercera versión de MotoGo, salón internacional dedicado a la industria de motocicletas convencionales y eléctricas, en el que participarán 11 marcas que hacen parte de los más de 120 expositores.



Además de los lanzamientos que tienen preparados las marcas, este año los asistentes a MotoGo tendrán la posibilidad de encontrar talleres de reparación en vivo, personalización y ajustes de una moto de acuerdo a las condiciones físicas de cada usuario, charlas de seguridad, y consejos de manejo en carretera y en la ciudad.

La parte comercial y de accesorios con las últimas tendencias y novedades del mercado estará ubicada en el pabellón 6, primer nivel, mientras que los talleres y las charlas de seguridad, mantenimiento y de capacitación para quienes busquen algún tipo de empleo con moto, se realizarán en el segundo nivel de dicho pabellón.



También participan empresas dedicadas a la comercialización de la indumentaria y accesorios para motociclistas, portales de venta en línea, clubes para motociclistas y escuelas de conducción.



“Esta será la mejor vitrina de motocicletas, tendrá diversos espectáculos cada uno de los 10 días de la feria, en los que se incluyó una agenda académica creada para quienes se han apasionado por el mundo de las dos ruedas y enfocada a la seguridad del motero”, nos comenta Andrés Vargas, jefe de proyecto de MotoGo.



Este año los organizadores tienen preparados espectáculos y shows llenos de adrenalina a cargo de personalidades como Sebastián ‘Tatán’ Mejía y Renzo Piera.



Corferias anunció que acondicionará una pista ‘Arena Go Show’ con graderías en la Plaza de Banderas para realizar los shows de Mototuning, Motorcycle custom, Streel racing motorcycle (una competencia de Stunt), así como pruebas de manejo, entre otras actividades.

Mujeres moteras

​

El 15 de noviembre se realizará por primera vez el Día de la Mujer Motera, en donde ellas podrán llegar a Corferias en su moto e ingresar de forma gratuita a MotoGo por la puerta 4 (carrera 24 costado norte). Si su acompañante es mujer y tiene licencia de moto, también gozará del beneficio.



Para ese día Corferias tiene preparadas varias actividades para ellas, como test drive para mejorar su destreza en conducción, charlas de seguridad, consejos para el cuidado de la moto y oferta de productos y accesorios.



Las actividades del día de la Mujer Motera se desarrollarán en la ‘Arena Go Show ’ y en la pista dos, ubicada en el segundo piso del pabellón 6.

Horario y boletas

Los interesados en asistir a MotoGo podrán hacerlo de lunes a viernes: 11:00 a.m. - 09:00 p.m.; sábados: 10:00 a.m. - 09:00 p.m. y domingos y festivos: 10:00 a.m. 8:00 p.m. El costo por persona es de 11.000 pesos.

Novedades y lanzamientos

​

Al cierre de esta edición algunas marcas dieron a conocer sus novedades.

BMW tendrá como lanzamiento la G 310 GS, su segunda motocicleta de menos de 500 cm3.



Harley Davidson presentará todo su nuevo portafolio 2018 en el que se destaca la nu



Hero confirmó la presencia de su portafolio, entre el cual se destacan los modelos Sport: Hero Thriller y Hero Splendor 110, ambas con tecnología de ahorro de combustible i3S.



AKT presentará tres novedades, con la Special X 110 para el segmento de las semiautomáticas y la TTR 200 y TTX 200 que entran a competir en el mercado de las enduro.

Cifras del sector

​

A pesar de la baja en ventas de este año, según Fenalco y la Andi, Bogotá y Medellín son las ciudades con mayor número de motocicletas nuevas registradas, con una contribución del 14,7% y 11,1%, respectivamente.



Cali ocupa el tercer puesto con un aporte del 9,8% de participación en el mercado; los departamentos Cauca y Nariño ocupan el cuarto lugar con el 6,6%; y la ciudad de Montería el quinto puesto con el 5,2%.