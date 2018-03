No se espere hasta la víspera del arranque de Semana Santa para poner a punto su vehículo de cara a los viajes y aproveche este fin de semana para revisar estos siete puntos que son vitales para que evite contratiempos en carretera y para que también pueda hacer estos mantenimientos y comprobar con tiempo que quedaron bien hechos.

1. Frenos

Es primordial para la seguridad propia y de terceros revisar el nivel del líquido de frenos y si existen dudas se puede hacer algún arreglo con más de 8 días de anticipación que permitirá estar seguro de que quedó bien hecho o le dará tiempo para pedir garantía del trabajo.



Síntomas: bajo nivel del refrigerante, que puede indicar desgaste de pastillas o fugas. También debe revisarse sí la altura del pedal del freno cambia.



Nunca complete el líquido de frenos.

Nunca haga algún arreglo de frenos en la víspera de un viaje.



Consejos:

1. En caso de una bajada larga donde se hayan calentado los frenos, a penas se detenga en el tráfico presione el pedal un par de veces para eliminar posibles burbujas.



2. Si su carro no tiene frenos de disco atrás y cree que le falta fuerza de frenado un buen 'reverzaso' sin tocar el freno de mano lo devuelve a su buen estado.



Sistema de frenos

2. Luces

También vitales para la seguridad y quienes se han encontrado con este problema en la noche lo saben. En este caso es vital hacerse ver pues así se anticipan las reacciones y cualquier 'eclipse' adelante o atrás puede ser muy peligroso en carretera. Por esta razón, un par de días antes de viajar, puede hacer esta revisión de sus luces bajas, medias y altas, en el frente y de las luces de cruce, reversa y estacionarias detrás.



Solución: en este caso los cambios suelen ser sencillos, rápidos y nada costosos, dependiendo de la tecnología de iluminación. Es de quitar y poner. Esto también depende del diseño del carro.

Luces de retroceso

3. Limpiar las ventanas

Si hay que hacerse ver también es vital ver bien. Por ello hay que ir con plumillas en óptimo estado y tener las ventanas, por lo menos adelante y atrás, así como los espejos, libres de grasa.



Solución: las plumillas al igual que los bombillos se cambian y ya. De manera rápida, fácil y bajo costo el mantenimiento. Para el panorámico y espejos se puede usar los desengrasantes de cocina y limpiavidrios que hay en el mercado.



Consejo: En el tanque de agua del limpiavidrios se puede aplicar jabón de loza líquido.

visibilidad óptima siempre abordo

4. Cambio del aceite

Si está próximo al cambio de aceite, es decir, 1000 kilómetros o menos, es mejor que cambie este líquido y viaje con lubricante nuevo que le puede ayudar muchísimo a disipar la temperatura. Hágalo en sitios reconocidos y con tiempo, pues hemos tenido casos de propietarios que en la carretera se dan cuenta que les dejaron mal puesto el tapón del cárter o el filtro del aceite y quedaron botados.



Solución: Al otro día del cambio revise el piso del garaje para que tenga confianza en el proceso y pueda viajar sin problemas.



Consejo: Use el que indica su manual o el que siempre compra, pues no sería un buen momento para cambiar.

.

5. Llantas

También son vitales para salir de viaje por carretera pues no se sabe los climas que tendrán que afrontar y en el caso de lluvia se volvería muy peligroso tener unas llantas muy gastadas que no permitan la evacuación de agua. Si ya cumplieron con su ciclo sería ideal reemplazarlas a propósito del viaje.



Solución: en caso de que no exista el dinero para 'calzar' completamente el carro, una buena salida es comprar un par de llantas e instalarlas adelante en donde hay dirección y las ruedas son motrices en los carros de tracción.



Nunca compre llantas usadas.



Llantas y sus cuidados

6. Correas de repartición

​Este es un daño que también puede dañar un paseo aunque no implique riesgos de seguridad y no hay ningún síntoma que avise del final de este elemento cuyo rompimiento generalmente conlleva daños medianos y hasta mayores para el motor. Por ello tenga en cuenta lo que dice el manual de propietario o su mecánico de confianza y lleve las cuentas para hacer religiosamente el cambio de esta correa de repartición.



Solución: No hay mantenimiento, sólo reemplazo y una vez bajada la correa, así no esté deteriorada, no se debe volver a montar. Los carros con cadena de repartición están exentos de este procedimiento.



Consejo: haga este servicio con tiempo porque si dejan la correa muy ajustada o muy suelta puede haber problemas.

Jueves de Mecanica: Las 10 mejores respuestas a las dudas sobre la cadena o correa de reparticion

7. Problemas de refrigeración

Este daño tampoco implica peligros de accidente pero si una varada fulminante con daños en el motor. El principal síntoma es un bajo nivel de refrigerante o agua en el tarro, no hay más. A veces el testigo ayuda pero a veces no indica.



Solución: si hay problemas tiene que ir con tiempo al taller para que busquen por dónde se está escapando el agua. En algunos casos puede ser una manguera o un daño en el radiador o en la tapa del mismo. Esta búsqueda puede ser demorada y su arreglo también.



Consejo: si no hay tiempo o plata para ir, el viaje es inaplazable y el escape de agua no es dramático, cargue con agua dentro del carro y haga paradas periódicas para completar el nivel. De lo contrario, evite viajar.

Siempre hay que llevar equipo de carretera

DATOS

1. Si en alguna de estas operaciones suben el carro en un elevador, pida que de paso le revisen el estado de los guardapolvos y que muevan las llantas para encontrar daños en rótulas o rodamientos. Anticiparse puede ayudarle a viajar sin contratiempos.



2. El equipo de carretera y el extintor debe quedar encima de las maletas y demás cosas que lleve de viaje, siempre a mano. En el equipo infaltable una linterna.