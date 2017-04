La viscosidad de un aceite es la resistencia interna que opone al fluir bajo la acción de una fuerza externa, es decir, la presión que imprime la bomba del motor.

Cuando el motor está frío el aceite es más difícil de mover y dificulta la lubricación al encender, y al calentar se ‘adelgaza’ y no cumple sus funciones. Un aceite monogrado o fijo es malo en ambas funciones, mientras que uno multigrado cambia su comportamiento de acuerdo con la temperatura a la cual trabaje.

Mientras más viscosidad tenga el aceite, más energía de la producida por el motor consume, por lo tanto baja la eficiencia de la máquina y sube su consumo. De ahí que ahora se formulen aceites de menores grados de viscosidad en todos los motores.



Un aceite multigrado es menos viscoso, pero tiene aditivos (polímeros) que expanden cuando se calienta para actuar como un aceite más viscoso. De ahí sus dos denominaciones: por ejemplo, es un grado 15 de viscosidad en frío y 40 cuando está caliente.

Pero eso no quiere decir que sea más espeso, sino que es más estable cuando cambia de temperatura por el contacto con las partes calientes del motor y la presión a la cual es sometido.



Hay que recordar que el aceite cumple un papel refrigerante de muchos componentes de la máquina a los cuales no llega el agua.

Los aceites monogrados utilizan un lubricante básico de poca calidad o poca resistencia, corregido por muchos polímeros. Estos aceites pierden su viscosidad con el uso y terminan aumentando el desgaste del motor. Son totalmente obsoletos.

Muchas personas creen que cuando el motor está gastado debe subir la viscosidad nominal del aceite pensando que es más grueso y no se consume tan rápido. No es cierto. Motor que está viejo quema cualquier aceite que le pongan y, claro, en esas condiciones echarle a la hoguera uno más barato hace sentido, pues ya los males son irremediables y la máquina no merece esa comida fina.