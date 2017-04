Mercedes-Benz promete un hiperdeportivo para Ginebra 2017

El hiperdeportivo de Mercedes-AMG está en pleno desarrollo en Europa, pero pronto se unirá al selecto club que ya tiene entre sus miembros al Ferrari LaFerrari, McLaren P1, Porsche 918 Spyder y próximamente Aston Martin/Red Bull AM-RB 001 y Bugatti Chiron .

Bajo el capó aloja un potente motor de fórmula 1 , aunque fue concebido para disfrutarlo tanto dentro como fuera de la pista. Funcionando en modo eléctrico tendrá una autonomía de al menos 25 kilómetros , pero con el motor turbo V6 de 1.6 litros dispondrá de una potencia combinada de más de mil caballos .



Los 200 (o 300) compradores podrán pedirlo en prueba en 2018, pero las entregas solo comenzarán hasta 2019 y en un par de años se cubrirá el total de la producción, por lo que no usará la designación año/modelo. Será sin duda un buen regalo de cumpleaños para el 50 aniversario de AMG este año.

Por ahora no tiene nombre oficial y son enfáticos en afirmar que no será ‘ R50 ’. Internamente lo llaman Project One, refiriéndose a un súperdeportivo biplaza, de motor central y tracción total con una versión modificada del motor híbrido utilizado en la fórmula 1. El V6 transmite el movimiento a las ruedas traseras, mientras un par de motores eléctricos lo hacen con el delantero. Será un vehículo ligero con un cuerpo de fibra de carbono y un peso cercano a los 998 kilos.

Con un precio que supera los 2,1 millones de dólares, Mercedes tiene más de 300 clientes potenciales, quienes manifestaron su interés desde antes del Salón de París en septiembre de 2016, cuando se confirmó el proyecto.



Los desafíos actuales incluyen reajustar la potencia del motor, desarrollar una caja de cambios adecuada e integrar los sistemas eléctricos. La ingeniería del tren motor se está haciendo en Brixworth, Reino Unido y el resto del vehículo en Affalterbach, Alemania por AMG. Ciertos proveedores se encargan del cuerpo en fibra de carbono y por ahora no se ha decidido dónde será ensamblado.