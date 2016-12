‘Mídasele’ a la moto, seguro y cómodo

Al comprar una motocicleta, nueva o usada, antes de mirar sus prestaciones, mecánica y equipamiento, lo primero que debe tener en cuenta el usuario son las medidas del aparato: la altura, el peso y la cilindrada.



Esos datos serán determinantes para saber cuál es la más adecuada para la estatura del motociclista, y aquí juega un papel vital la altura del sillín.



La mayoría de fabricantes muestra esta medida en la ficha técnica de los modelos que comercializan, la cual es una buena referencia para saber si la moto es la adecuada.



Claro que cuando la moto está andando la altura no es un problema debido a que los pies están en los estribos. Las dificultades aparecen al detenerse en medio del tráfico, en los pares o los semáforos: si hay que bajar los pies, especialmente en una calle inclinada, cuando se parquea o cuando se necesita mover la moto en reversa.



Es en estas situaciones cuando es necesario que los pies alcancen el suelo, de lo contrario se corre el riesgo de sufrir una caída, más aún si no se tiene la suficiente experiencia de manejo o no encuentra un andén que le sirva de apoyo.



Si al probar una moto necesita inclinarse hacia cualquiera de los lados para que algún pie toque el suelo, la motocicleta es demasiado alta. Lo ideal es que la planta de ambos pies toquen el piso.

Ahora bien, si se monta en la moto y el ángulo de inclinación de sus pies con respecto al piso es menor de 10°, se trata de una altura razonable y suficiente para mantener el control del aparato; si está entre 10° y 20° es aceptable con base a su experiencia previa de manejo; pero si es mayor a 20°, el modelo no es el más aconsejable con respecto a su estatura.



Pero la altura no es todo lo que debe tener en cuenta. Recuerde también el peso de la motocicleta, el cual en una detención de emergencia puede traerle complicaciones. Es en ese momento cuando una mala elección del modelo se puede convertir en una dolorosa y costosa caída.



Modificar la altura de la moto es posible, bien sea cambiando el sillín por uno más bajo, los cuales tienen un menor grosor de acolchado y por consiguiente más duro, o reduciendo el recorrido de la suspensión. Sin embargo, al hacer esta última modificación se pierde confort al quedar más dura, se altera la ingeniería de la moto y puede volverse inestable.

Posición de manejo



Otro factor a tener en cuenta es la posición de manejo de acuerdo al tipo de moto, bien sea deportiva, turismo o custom. Recuerde que va a recorrer muchos kilómetros en esa posición, así que necesita estar cómodo en todo momento, pues ciertas posturas pueden generar fatiga, lo cual es un factor de accidentalidad. (Ver Posición).



Para verificar qué tan confortable queda en la moto, siéntese en ella y tome el manillar, a este debe llegar con facilidad y la espalda debe quedar lo más recta posible. Si tiene que estirarse mucho para alcanzar el manillar, o por el contrario sus brazos quedan muy doblados, este modelo no le servirá, pues en la práctica no podrá maniobrar adecuadamente la motocicleta.

Otro dato importante es verificar que los dedos de las manos alcancen de forma fácil y rápida el embrague y/o los frenos. El pulgar debe permanecer cerrado alrededor del manillar, mientras que los otros cuatro deben quedar en las palancas.



Finalmente, los pies deben quedar ubicados correctamente en los estribos sin que estos se deslicen hacia afuera ni hacia atrás o adelante. Si es un modelo scooter, donde van dentro de la carrocería, verifique que pueda sacarlos fácilmente.

Posiciones recomendadas



Deportiva. Los pies están ubicados por detrás de la cabeza; esto hace que la espalda se incline y tenga un mayor control de la moto en curvas. Esta postura causa fatiga en viajes largos, sobre todo en hombros y brazos.



Turismo. Los pies están más o menos en la misma vertical que la cabeza. Esta posición ofrece el óptimo control de la moto en todo terreno y es la más cómoda para viajes largos.



Custom. Es considerada la posición más relajada, sin embargo en viajes largos genera más cansancio en piernas y cadera. La razón es que la fuerza que el aire ejerce sobre las piernas tiende a abrirlas.



Con información de www.espanaenmoto.com

Tenga en cuenta

Al comprar una motocicleta tenga en cuenta también estas consideraciones.



*Nivel de experiencia. Sea consciente de qué tan novato (la usa eventualmente) o experimentado (la utiliza a diario) es a bordo de una motocicleta.



*Uso y frecuencia. Evalúe si la va a utilizar en la ciudad para ir al trabajo o universidad; para recreación, que incluye transitar caminos destapados; o ambos escenarios.



*Potencia. En el mercado se encuentran cilindradas desde 100 cm3 (o incluso menos) hasta 2 litros. El tamaño del motor se correlaciona directamente con el peso de la máquina. Recuerde que entre más potencia, mayor nivel de experiencia debe tener para controlar el aparato.



*Nueva o usada. Al igual que los autos y camionetas, el mercado del usado ofrece interesantes alternativas. Recurra siempre a establecimientos conocidos.



