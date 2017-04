Relacionadas

¿Recalentamiento por óxido?

Mi carro se recalentó y en el concesionario me dijeron que fue porque le habían echado agua al líquido refrigerante y la mezcla oxidó el sistema y el termostato, lo que ocasionó que se pegara y no dejara pasar el refrigerante. ¿Es cierto que el líquido refrigerante no se puede 'rendir' con agua?

Luis Peña



Vamos por partes. Para que el termostato se bloquee por óxido, tiene que haber una enorme cantidad de este contaminante en el sistema, lo cual no es muy probable. El termostato se bloquea mecánicamente pues es una válvula la que lo abre y cierra activada por la temperatura del agua. El refrigerante es imperativo para evitar la corrosión en las partes metálicas como la bomba y la culata entre algunas y tiene algunos efectos menores como mejor transporte del calor. Cuando le agrega agua, le baja los efectos y propiedades. Debe usarlo siempre en las proporciones que dice el empaque del producto y que sea de buena marca. Los colores no hacen diferencia y todos son compatibles.

Mala decisión

¿Qué le puede pasar a un vehículo nuevo si se deja con el motor encendido durante cinco horas en neutro?

Jorge Alberto Cardona.



Pésimo trato, porque se llena de carbón, la lubricación es muy mala y comienzan a formarse lodos que luego acaban con la máquina. Los motores de los carros son para andarlos. Para ese trabajo estático se usan los estacionarios de plantas y similares, que trabajan a un mismo régimen, pero no en marcha mínima.

Pedales

Pedal peligroso

Tengo un Renault Logan 2015, con 36.600 kilómetros. Hay un problema al pisar el acelerador hasta el fondo porque el pedal se queda pegado y toca pisarlo de nuevo para que despegue. ¿Qué puede suceder? Tengo ese inconveniente hace seis meses.

Camilo Munar.



Muy peligroso andar así, porque puede estar cerca de accidentarse o de romper el motor. Es un trabajo de cuidado y que debe hacer o vigilar personalmente. Hay, digamos, tres elementos que debe separar: uno el mecanismo del pedal. Otro la guaya y luego la mariposa de aceleración. Desconecte la guaya de la mariposa o llegada al motor y opere el acelerador y este separadamente para ver si alguna de las dos se queda pegada. La guaya se puede trabar internamente porque con el tiempo se calienta por dentro, se va la grasa y no corre bien. La mariposa puede poner problemas por mugre. Y el pedal podría tener los bujes gastados o estar torcidos, con lo cual el recorrido no es libre. Otra cosa es que todos los sistemas devuelvan bien y entonces la señal electrónica del TPS o del captador de revoluciones del motor están mal, pero de todas maneras, este no acelera si no entra aire y la mariposa de aceleración está cerrada.

Embrague

Dudas con el embrague y los discos de un Clio

Mi Clio Cool 2008 tiene el pedal del embrague muy duro y quiero cambiarle todo el kit, pero me dicen que si entran bien los cambios no es necesario. ¿Qué me sugiere?

Diego Rojas



La gente suele cambiar el kit del embrague para aprovechar la ‘bajada’ de la caja pero en la realidad, lo que se gasta es el material del disco y la balinera. Las prensas sobreviven mucho más tiempo. La dureza de la operación no proviene de lo interno sino de los mandos que pueden estar pegados o mal colocados en el habitáculo, cosa frecuente con las guayas. Si los cambios pasan bien y arranca en el sitio de recorrido correcto y no vibra, el embrague está correcto.

Planea cambiar de llantas

Tengo un Clio Dynamique 1.4, que actualmente está con unas llantas 185/65/R14. ¿Qué implicaciones negativas o positivas tendría cambiar a 185/60/R14.

Emilio Sanabria



Va a quedar más bajito, puede golpear más fácil en los obstáculos. Acelera más rápido y en general le debe trabajar decentemente. Lo que es muy malo es poner las ruedas más altas que las originales.

Tanque de gasolina

Tanque de combustible roto

El tanque de gasolina de mi Volkswagen Gol 99 está roto. ¿Se puede reparar o es mejor cambiarlo?

Wilson Arévalo



Eso depende de los materiales. Si es metálico, es viable soldarlo pero hay que ir a un especialista, aunque es mejor buscar pegantes y selladores pues al calentarlo, se afecta un recubrimiento antioxidante que tienen en el interior. También hay pegantes especiales para los daños en los plásticos pero hay que buscar los específicos y aplicarlos siguiendo con rigor las instrucciones de uso y sobre la zona totalmente seca para lo cual hay también limpiadores especiales que debe utilizar.

Amortiguador en mal estado

¿Cómo se identifica si un amortiguador está defectuoso o en mal estado? A veces siento un golpeteo en la parte trasera cuando paso policías acostados, pero no sé si sea esto u otra cosa.

Hugo Bolaños

Hay varias maneras de detectar el estado de un amortiguador. Primero, si hay bamboleo excesivo del carro en los huecos (si se queda hamaqueándose).

Luego, pueden verse fugas de aceite hidráulico en el cuerpo de los amortiguadores.

Los ruidos en los amortiguadores no son necesariamente en la pieza como tal sino a veces se dan en los cauchos y bujes en los cuales van montados.

Caja Automática

En ocasiones no le da arranque

Tengo una Honda Pilot 2008. A veces no da arranque y hay que mover la palanca de cambios de ‘parking’ a ‘drive’ y regresarla nuevamente a ‘parking’ para que encienda. Un mecánico me dice que es problema del arranque y otro que es de la palanca de cambios. ¿Qué puede ser?

Fernanda Rico



No debe ser del arranque sino el ajuste de la posición de la palanca o de un switch que está asociado a la misma que evita que se pueda dar arranque con un cambio para evitar que el carro se mueva accidentalmente. Consulte a un taller de cajas automáticas que son los que saben del cuento.

No consigue la bomba original

Hace pocos días la bomba de agua de mi Land Cruiser 1993 se averió y aunque me gustaría ponerle la original, parece que en el país no existe. ¿Esta bomba se puede reparar? ¿Qué tan confiable es hacer esto?

Miguel Salgado



Hay sitios donde las reparan con buen resultado. No es cosa del otro mundo pues les cambian las partes internas y eso es todo, puesto que las bombas son muy simples por dentro.

Discos de frenos

¿Son mejores los discos que las campanas?

¿Por qué las camionetas de doble cabina generalmente no tienen frenos de disco en las cuatro ruedas? Por lo pesadas deberían tenerlos para ser más efectivos.

Germán Lozano.



Eso depende de cómo lo haya diseñado el fabricante. No hay necesariamente diferencia de eficiencia en las primeras frenadas. Con mucho calor sí, pero es que los frenos traseros trabajan apenas un 30 por ciento de lo que lo hacen los delanteros. El tema no es de peso. ¡Los camiones usan frenos de campana…!