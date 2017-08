Grasa para juntas homocinéticas

¿Qué tipo de grasa debo usar en las juntas homocinéticas de los ejes de tracción de un Mazda Coupé?

Jorge Pinzón



Esa grasa viene con las juntas y la venden separadamente porque tiene propiedades muy especiales, pues trabaja bajo alta carga y debe tener mucha adherencia a las piezas ya que la fuerza centrífuga tiende a sacarla de los guardapolvos cuando se licúa por el calor. Hay que usar una cantidad justa, sin llenar los cauchos porque los infla y los rompe y también ‘purgarlos’ antes de montar para sacar el aire y darle espacio a la expansión de la grasa.



Lea también: Mantenimiento de la suspensión y sus elementos.



Relacionadas

Se le baja el hidráulico

A mi VW Gol 1.0, modelo 2005, se le baja el nivel del hidráulico, pero no veo mancha en el piso. ¿Qué puede ser y qué debo hacer? Por el momento lo estoy manejando así.

Juan Villa



Ningún líquido debe cambiar de nivel, salvo la gasolina, el agua del lavavidrios o el aceite por consumo. Por consiguiente hay que mirar cuidadosamente las líneas, llegadas a los frenos y a la bomba. Muchas veces cuando las bombas tienen fugas, el líquido se pasa al booster de los frenos y no es visible el escape. Tenga en cuenta que de todas maneras, el nivel del líquido para los frenos debe bajar poco a poco a medida que se gastan las pastillas y no se debe reponer. Cuando llega a la raya del mínimo lo que se debe hacer es remplazar las pastillas y renovarlo. Si esa caída de nivel es rápida, hay que encontrar la fuga imperativamente.

Relacionadas

Cambio de cilindrada

Mi carro es un Megane 1.4L. ¿Si le cambio el cigüeñal, las válvulas y los pistones, puedo aumentar la cilindrada a 1.600? ¿Qué otro elemento o aspecto debo tener en cuenta para no cometer un error?

Orlando Arango



Las válvulas no necesita cambiarlas. En cambio sí es fundamental lograr ajustar el programa de encendido, chispa y mezcla del computador a los requisitos de la nueva cilindrada pues va necesitar más combustible para alimentar la mayor cantidad de aire que va a mover el motor.



Problema con el encendido

Mi Dart modelo 72 en las mañanas es difícil de prender y hay que acelerarlo para que no se apague. Unos me dicen que puede ser el encendido automático, otros que los platinos y otros que el problema es del carburador. ¿Cuál de estas opiniones es la más acertada?

Benedicto Garavito



No creo que ese automóvil tenga encendido automático y eso en realidad no existe. En carburadores como el que tiene su motor, funciona el choke, que a su vez puede ser activado térmicamente o por guaya. Los platinos descártelos porque si los hay, o funcionan o no, no tienen punto medio y si están dañados no prende el motor. El carburador sí puede tener problemas de mugre, armado, desgaste, puesta a punto y en el final, de mecánico que lo sepa cuadrar.



Dificultades con el encendido.

Mantenimiento de frenos

Debo llevar mi carro, un Logan 2015, para el cambio de pastillas de los frenos. Antes de hacerlo me gustaría saber: ¿Se debe purgar el sistema? ¿Qué referencia de líquido para frenos debo usar? ¿Se debe cambiar todo el líquido?

Ricardo Pérez



Purgar y renovar todo el líquido es lo correcto e indicado acompañando cada cambio de pastillas. Use el mayor número DOT, mínimo DOT4 que es lo usual en el comercio y nada por debajo pues esos líquidos de menor punto de ebullición son poco confiables, obsoletos y peligrosos.



Vibra después de los 100 km/h

Tengo un automóvil Megane II modelo 2008. El carro presenta una vibración en la dirección cuando sobrepasa los 100 km/h.

La vibración es bastante fuerte y se siente en todo el habitáculo. ¿Qué puede estar fallando?

Carlos Fonseca



Usualmente eso se debe arreglar con un correcto balanceo de las llantas, pero partiendo de que los rines estén perfectos y estas no tengan deformaciones, además de que (las llantas) muestren un desgaste uniforme (si no es así, está mal de alineación también). De ahí en adelante ya pueden ser problemas mecánicos relacionados fundamentalmente con las partes giratorias, especialmente los ejes.



Rin

Como rotar las llantas

¿Dónde debo poner las llantas más gastadas de un auto, teniendo en cuenta que este es de tracción trasera?

Andrés Rodríguez



Atrás, así muchos técnicos de ruedas digan lo contrario. Las delanteras se encargan de la dirección y el frenado que son funciones esenciales para tener el rumbo y detención de un vehículo que, con las ruedas lisas adelante, sigue derecho hacia el accidente y sin control. En cambio si patina de atrás, ya va en otra trayectoria y si eventualmente da un trompo, esta condición reduce la distancia al obstáculo.



Lea también: El ABC de las Llantas



Se sube la temperatura

Al subir de Girardot a Bogotá, por la vía de La Mesa, a mi Sandero 2010 se le empezó a subir la temperatura casi hasta la raya roja. Abrí el capó y el tanque auxiliar estaba bien de agua; no se había recalentado. Lo que hice fue prender el aire acondicionado y al momento empezó a bajar la temperatura. Reanudé la marcha y así me trajo hasta Bogotá. ¿Cuál puede ser el problema?

Miguel Villamil



La temperatura sube en montaña porque el motor hace plena carga y el flujo de aire en el radiador es menor por la baja velocidad y, además, porque ese aire, a medida que baja en la geografía, es más caliente y por ende transporta menos calor del intercambiador. El aire acondicionado acciona unos ventiladores adicionales que pudieran ayudar y también es útil abrir la llave de paso de agua de la calefacción porque así circula más agua y trabaja otro pequeño radiador. El otro factor es usar el motor colgado de revoluciones. Hay que subir exprimiendo el motor, sin miedo; si necesita 5.000 o más rpm, hágalo.



Luces para la seguridad

Quiere mejorar la iluminación

Tengo un Fiat 95 y deseo mejorar la iluminación de sus faros. Me han recomendado instalarle luces HID, pero no sé si en este modelo de carro el sistema eléctrico está preparado para dichas luces. ¿Puedo hacer dicho cambio? De lo contrario, ¿qué otras luces me recomienda usar para mejorar la iluminación? Actualmente tiene halógenas.

Sergio Benítez



El sistema eléctrico no tiene problema porque esas luces HID consumen menos que las de bombillos incandescentes o halógenos. Lo que pasa es que los vidrios y reflectores de la unidad deben estar diseñados para la forma como se proyecta la luz de las HID, cosa que no es evidente que su carro tenga y en ese caso probablemente va a tener una luz muy blanca pero que no ilumina el camino como debe ser. Puro resplandor. Para sus linternas lo recomendable es usar unos bombillos halógenos, de máximo 75 vatios en plenas, conectando la línea de corriente a través de un relevo para evitar que se queme el interruptor interno. Un buen electricista le hace el trabajo pero no será una la panacea, pues los faros de origen no son los mejores.



Lea también: Revisión al sistema eléctrico del carro.