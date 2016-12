Aceite hidráulico

Un mecánico me insistía en que el aceite para cajas automáticas se puede utilizar para la dirección hidráulica. No me convenció. ¿Ustedes que opinan? Tengo un corsa GLS 1.4 modelo 2001.

Pablo Gutiérrez.



R./ Es el mismo. Se conoce técnicamente como ATF (Automatic Transmission Fluid), que sirve en ambos sistemas hidráulicos y en muchas aplicaciones similares, como gatos, brazos de tractores, para levantar platones de volquetas, etc. En los carros no se cambia ni se toca, salvo que haya fugas, caso en el cual lo que debe es corregir ese problema.

El motor de mi Mazda 323 año 1997 tiene una botadura de aceite. Se le cambió la empaquetadura del cárter y mi mecánico dice que hay que cambiar el resonador y el silenciador del tubo de escape, ya que la presión del motor hace que el aceite refluya por otra parte y se salga. Otro señala que hay que revisar la pieza llamada CPV que está tapada.

Wilson Zambrano.



Totalmente falso lo primero. El sistema de escape no tiene nada qué ver con las fugas de aceite del motor, de hecho, es algo que va colocado después del motor. De ese mecánico, huya. Quien le dice que la válvula PCV (Positive Crankcase Ventilation) está tapada o no controla, va en buena dirección, pues esas fugas de aceite, asumiendo que empaques y sellos están bien, se causan por presurización interna en el cárter, que hace que el aceite busque salidas por los desfogues como el citado, por el tubo de la varilla medidora, y si no encuentra los escapes normales daña los empaques. Además de esa válvula tapada y de los desfogues bloqueados, el otro gestor de ese problema es el desgaste de los anillos y cilindros del motor, que genera que parte de la presión de la combustión se pase al cárter e infla todo. Esos motores son muy propensos a ese mal, pues consumen aceite con facilidad y eso se debe al mal sello de los cilindros.

Motores

¿Es cierto que el termostato en los carros de gasolina de modelos anteriores al 2000 no es necesario y por el contrario perjudica la refrigeración del motor porque falla y genera alta presión? ¿Es recomendable quitarlo?

Héctor Sánchez.



Totalmente falso. Es necesario en todos los carros de todas las edades y marcas, de gasolina o diésel. Nunca se debe quitar porque la temperatura del motor debe estar estable y el termostato se encarga de eso y de que caliente rápidamente. El sistema necesita presión para que el agua esté ‘pegada’ a todas las partes calientes y esta proviene de la acción de la bomba, no del termostato. Claro, si este se bloquea hay recalentamiento porque se detiene la circulación del agua. De otra parte, el termostato desacelera la velocidad con la cual camina el agua en el radiador y hace que esté más tiempo expuesta al paso de aire en el radiador y se enfríe mucho mejor. Los principios y necesidades de los motores son exactamente los mismos en toda su historia.

Calor dentro y fuera del carro

¡Dios los bendiga! Estoy interesado en comprar una Toyota Prado Diésel 3.0 Turbo, pero haciendo seguimiento a algunos propietarios, con sorpresa observo que se bajaban del vehículo y, creía yo, lo dejaban encendido. Un amigo me dice que lo que queda prendido es el turbo y que este funcionamiento es contraproducente a largo plazo, debido a que el turbo queda encendido en seco, al estar el motor apagado, también la bomba de aceite, por ello tiende a dañarse. En estos vehículos ese repuesto es muy costoso, por lo cual hay que saber operarlos. (…) ¿Es cierto esto?

Carlos Navarro Rueda.



¡¡Dios también lo bendiga de esos consejos y teorías!! El turbo nunca se queda prendido o apa-gado, pues este se mueve con el paso de los gases de escape. Luego si el motor está apagado, no hay gases, no hay movimiento. El turbo siempre gira si hay paso de esos gases, en marcha mínima o en altas rpm. Cuando se apaga el motor, el turbo demora unos instantes en bajar de revoluciones, pero nunca se detiene y sigue girando a un determinado régimen que se alcanza en pocos segundos, que son los que usualmente uno se demora estacionando. Después de eso, es exactamente igual apagar el motor en cualquier momento. Eso de dejar el motor encendido para ‘salvar el turbo’ es totalmente contraproducente. Los turbos de todos los carros y marcas son caros y no existen mantenimientos ni precauciones en su uso que eviten en un momento dado una falla, salvo tener aceite de la mejor calidad, ojalá sintético, y cambiarlo cada 6.000 kilómetros.

El turbocargador

Tengo una inquietud sobre el sonido de los motores. Hay unas motocicletas Benelli 250 y la TNT 300, de las que se dice que tienen mejor sonido entre las de media cilindrada. ¿Por qué esta motocicleta de baja cilindrada tiene un sonido como si fuera de 1.000 cm3? He investigado y dicen que es por su silenciador 2 en 1 centrado. Hay videos en los cuales se lo cambian y suena aún mejor. Tengo una Kawasaki Ninja 300 e igualmente le cambian el silenciador y no suena igual de bueno. Creo que el sonido y la relación de vueltas del motor se genera por la compresión de los motores.

Gustavo López.



El sonido depende de la forma de las cámaras, relación de compresión, de los conductos de la culata y orientación de los gases, header, catalizador, tubería de escape. Por eso ningún motor suena igual a otro…

Motor en V

Tengo un Mazda 3, 2008, mecánico. Desde hace unos días la bomba de gasolina tiene un silbido, aunque no he notado pérdida de potencia en el auto. Mi mecá­nico dijo que caminara el auto y que con el tiempo ese sonido se iba. Aparte de la incomodidad del silbido, ¿qué tan aconsejable es seguir las órdenes del mecánico? ¿Existe alguna forma de quitarle el silbido a la bomba sin tener que cambiarla por una nueva?

Héctor Hernández.



Lo probable es que el filtro de la gasolina esté tapado y sobrecarga el trabajo de la bomba. Haga este cambio antes que todo y pronto, porque se puede quemar la unidad. Si es un daño de la bomba lo que produce el silbido, entonces lo más seguro es que este se precipite, pues no se va a arreglar sola.

Componentes de la dirección.

Hace poco le cambié la caja de dirección a mi Sandero 2013, porque presentó una fuga de líquido hidráulico. Mi pregunta es: ¿qué tanto afectan los reductores de velocidad en todas sus versiones (sogas, botones que se empotran en el pavimento, etc.), girar la dirección al tope, o golpear las llantas delanteras con los muros de los parqueaderos en las averías de la caja de dirección, suspensión y demás?

Antonio José Bustamante.



No deben afectar en nada porque para eso están diseñados esos componentes. Claro, no para darles a las ruedas contra las paredes, pero aun así, el sistema debe soportar esos impactos, y si hay daños serían más bien de alinea­ción. En este caso, es debilidad de ese componente. Antiguamente las cajas de dirección se dañaban cuando se giraban a un tope y se tocaba algún obstáculo, por ejemplo, estacionando, pero eso es historia patria.

Correa de repartición.

Hace poco le hice el cambio de correa de repartición a un Kia Stylus 2012. Después del cambio quedó un sonido como si rozara algo. Devolví el carro al taller y me dijeron que tenían que volver a desarmar y ver si era la tensión de la correa. Hi­cieron el proceso y aparentemente se solucionó el problema, sin embargo tengo la sensación de que el motor suena más duro y cada vez más cuando acelero y subo de revoluciones. Me dicen que debo esperar unos días a ver si el sonido vuelve a ser normal, porque puede ser por el cambio, porque hay unas correas que suenan más que otras, ¿es esto cierto?

Óscar Peña



Si hay un ruido que no estaba es fruto de algo incorrecto en el procedimiento del taller. Y si algo pasa, es que se agrava. La correa de repartición, ninguna, emite ruidos, pues no tiene patinado sobre los piñones dentados donde gira. Puede sonar el patín del templador.