Se le dificulta meter reversa

¿Es normal que la reversa en un Montero 2.4, modelo 2012, entre como con cierta dificultad? Eso me dicen algunos mecánicos.

Lisandro Álvarez



Ninguna dificultad es normal pero sí con el tiempo algunas cajas se ponen caprichosas sin que tengan daños evidentes. Lo mejor siempre es poner primera antes de reverso, o incluso, arrancar por enganchar segunda.



Se apaga al frenar

Tengo una Blazer 95 con gas y gasolina. Al andarla en gasolina funciona correctamente mientras la acelero, pero al frenar se apaga. ¿Qué debo hacer revisar?

Carlos Mora



Lo que pasa es que las instalaciones del gas modifican muchos sistemas del motor cuando se usa en gasolina, como por ejemplo, el avance de la chispa, la mínima, etc. A veces son este injerto el que molesta y afecta la marcha con gasolina o puede ser que cada sistema tenga sus males independientes y lo que pasa es que en los talleres cada uno le echa la culpa al otro mecanismo. Entonces, hay que aislar cada montaje y cuadrarlos de manera independiente para que luego caminen al tiempo.

.

Al arrancar se ahoga el motor

A mi Spark cuando le cambio de marcha o cuando voy arrancar, trata de apagarse y después de unos segundos acelera normal. Supongo que puede ser el cuerpo de aceleración, pero no estoy seguro. ¿Qué debo hacer que le revisen?

Guillermo Aristizábal



Tantas cosas: sensor de revoluciones, mala señal del sensor de oxígeno que genera una mezcla incorrecta, mala información del computador, presión de gasolina inconsistente en la línea (a comprobar con instrumentos, no por oído del mecánico), mal estado del regulador de esa presión, lector de presión atmosférica malo, mariposa sucia. Lo primero que hay que revisar es la capacidad y conocimiento del técnico a quien le confíe su carro.

.

La moto se desbarató por dentro

Compré una moto Flex 125 nueva de cuatro tiempos que empezó a halar cuando se pasaba a tercera, hasta el punto de no poder dejarla en ese cambio. En el taller dijeron que eran los piñones de tercera y cuando al fin abrieron la caja para revisarle y ponerle el repuesto, resultó que no solo los piñones estaban maltratados, sino que la estrella selectora de cambios estaba partida en dos. Otra pieza, que no recuerdo, tenía un desgaste que ya acumulaba viruta, y para completar, el cilindro estaba rayado en el interior, cosa que es demasiado extraña. ¿Eso es posible? Finalmente, parece que no van a responder por garantía porque, según ellos, la dañamos cuando, estando acelerada, le bajamos los cambios en vez de subirlos, cosa que no hicimos (quizás alguna vez por despiste), pero no como para ocasionarle un daño tan grave.

Especifico que, en primera, segunda y cuarta funcionaba muy bien. Agradezco su ayuda.

Bibiana Ortiz



Con las motos sucede algo delicado y es que siendo el aceite común para el motor y la caja, cualquier daño de piñones llena toda la lubricación de limadura y agranda el problema. Si fuera una pasada de revoluciones como lo sugiere el taller, lo primero que sucede es que se estrellan las válvulas contra los pistones y ahí comienza la ruptura, de arriba hacia abajo y no por la caja. Me inclino más por pensar en mala calidad de la pieza de la caja.



También soluciones para problemas con motos

Inquietud con las llantas

¿En qué puede variar la conducción de una camioneta si le cambio las llantas de 215/60 R17 a unas de medida 225/60 R17? Gracias por su ayuda.

Isauro Gamboa.



Pierde pique, frenado y estabilidad porque aumenta su diámetro y eso altera el avance de las ruedas y aumenta la palanca de las mismas sobre los frenos. Al subir la carrocería, se modifica negativamente el centro de gravedad.

No arranca bien en Drive

Mi carro es un Nissan Sentra automático, modelo 2011, motor 2.0 L. A veces lo dejo parqueado unos 5 o 6 días sin prenderlo y cuando lo voy a sacar, al poner Drive (D) no arranca como siempre. Me toca pisar más el acelerador y ahí reacciona y produce un ruido fuerte en la parte delantera. Este problema no se vuelve a presentar. Es como si se pegara algo. Lo he hecho revisar y no le encuentran nada de la suspensión, ni los soportes de motor. Me dicen que puede ser la caja; que le cambie el aceite o que la mande a bajar para revisar. ¿Ese diagnóstico de la caja es correcto?

Álvaro León



Pienso que es un problema de la caja de velocidades y sus sistemas que no enganchan como debe ser la marcha y por eso se genera ese golpe que repercute como si fueran soportes o similares. Vaya a donde un experto profesional en cajas automáticas porque puede ser un ajuste externo de la caja o una intervención, pero en todo caso y no cambie el aceite porque eso empeora el mal. Este es de por vida.

.

La batería funciona mal

Tengo un Accent 98. Cuando dejo la luz de la cabina encendida o la alarma se acciona, se descarga rápido la batería y el carro no prende. ¿Tendrá algo que ver el alternador? ¿Puedo iniciarlo con otra batería? Me han dicho que si lo hago puedo dañarle el automático de encendido. ¿Es esto cierto?

José Pérez Fuentes



Lo usual en esta falla es que la batería está ya en sus últimas y no sostiene la carga. Si cuando prende funciona el motor, es porque el alternador está más que bueno porque hay que tener en cuenta que la corriente del carro en marcha la produce el alternador, no la batería, que es solo un acumulador de la energía para cuando la fuente de carga está inoperante. Por ejemplo, con el motor apagado y se usan las luces, el radio, la alarma o cuando se da arranque, se usa la corriente de la pila y al encender el motor, el alternador la genera de nuevo y carga la batería. En marcha, el alternador tiene un regulador de voltaje que va leyendo permanentemente el estado de la batería y le deja pasar carga a medida que la necesita, por ejemplo, en bajas rpm con las luces encendidas, que drenan corriente. El automático de encendido es un relé de alta capacidad que hace que cuando usted activa el switch, de este solamente sale una señal que dispara un relé por el cual pasa la “corriente gruesa” de la batería al arranque. De lo contrario se quemaría el switch. Cualquier carro se puede iniciar con otra batería siempre y cuando conecte positivo con positivo y los negativos entre sí.