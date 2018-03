Más de la mitad de municipios del país no tienen controles de tránsito

En 653 municipios colombianos un conductor de carro o moto o cualquier otro tipo de vehículo puede manejar tranquilamente por sus calles después de haber ingerido licor y no le pasa nada, ni le imponen un comparendo ni le inmovilizan el vehículo, menos una prueba de alcoholemia.



Y si usted se estrella con otro carro deberá buscar, sí o sí, la forma de arreglar el asunto ‘por las buenas’ pues no hay forma de que aparezca un guarda o un agente de tránsito. No hay. No existen. En el mejor de los casos, un Inspector de Policía puede entrar a mediar.



Esto ocurre en estos municipios que no tienen control operativo de Tránsito, que corresponden al 58 por ciento de cabeceras municipales del país. En sus calles el año pasado murieron 856 personas (el 13 por ciento del total nacional) en accidentes de tránsito, 91 de ellas en municipios de Antioquia que ocupa el primer lugar por departamentos en este lamentable escalafón.



Con datos del Centro de Monitoreo de Actividades de Transporte (Cemat), revelados por la Superintendencia de Puertos y Transporte, se analizó la cobertura de las autoridades operativas de Tránsito en los 1.122 municipios del país. En estos hay 8,6 millones de habitantes (17 por ciento del país) y no se hace ninguna clase de control a las normas de Tránsito, pese a que hay matriculados 2,1 millones de vehículos (16 por ciento del parque automotor nacional).

“En estos municipios no hay autoridad que garantice la seguridad en las vías. Por ejemplo, si una persona sale a conducir en estado de embriaguez, no hay un policía ni un guarda de tránsito que esté atento a imponerle una infracción, inmovilizarle el vehículo y suspenderle la licencia”, dice el superintendente Javier Jaramillo.



El funcionario atribuye esta situación a “la falta de gestión de las autoridades regionales, sean municipales o departamentales”, sin embargo, el asunto según las normas no es tan sencillo y se necesitan recursos que muchas poblaciones no disponen para mantener un cuerpo de tránsito.



Los departamentos de Cundinamarca y Atlántico son los únicos con 100 por ciento de cobertura. El porcentaje de municipios sin cobertura de control en algunos de los principales departamentos es el siguiente: Boyacá (81 por ciento), Magdalena (80 por ciento), Norte de Santander (80 por ciento), Nariño (78 por ciento), Bolívar (76 por ciento), Meta (76 por ciento), Santander (75 por ciento), Huila (62 por ciento), Tolima (62 por ciento), Risaralda (43 por ciento), Quindío (42 por ciento), Antioquia (36 por ciento), Valle del Cauca (31 por ciento) y Caldas (30 por ciento).



Tras analizar las cifras, la SuperTransporte dividió el grupo de municipios en tres teniendo en cuenta las siguientes variables: número de habitantes, acceso a la red vial (necesidades de movilidad) y la participación de cada municipio en el PIB (capacidad adquisitiva).



La Superintendencia de Puertos y Transporte concluyó que 40 municipios (6 por ciento) deben tener autoridad operativa propia o al menos convenio con la Policía Nacional, debido a la alta población y cantidad de vehículos que circulan; otros 260 municipios (40 por ciento) deben tener apoyo de las autoridades departamentales, ya que presentan altas condiciones de movilidad; los 353 restantes (54 por ciento) no tienen complejidad en su movilidad, pero su acceso vial restringido y el bajo número de vehículos matriculados hacen que el apoyo de las gobernaciones sea necesario, pero con un menor esfuerzo administrativo y operativo.



En septiembre del año pasado la Procuraduría General de la Nación exigió a todas las gobernaciones y alcaldías disponer de los medios necesarios para ejecutar acciones de control, con el fin de hacer cumplir la normatividad de Tránsito y Transporte y aumentar la seguridad vial.

“La Procuraduría fue muy clara en establecer que la Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, puede ingresar a todos los municipios del país para ejercer controles, dado que es la primera autoridad de carácter operativo del país”, recalcó Jaramillo.



No obstante, los agentes de la Policía Nacional solo pueden hacer este tipo de controles en las carreteras nacionales. En los municipios pueden actuar siempre y cuando haya un contrato o convenio entre esa institución y la Alcaldía Municipal.



En el caso de que existan esos convenios los guardas bachilleres, si tienen la debida capacitación, pueden desempeñar funciones auxiliares o pedagógicas de los agentes de tránsito pero “no pueden imponer comparendos a los infractores”. En el caso de los municipios sin autoridad de tránsito, toda situación que se presente queda en manos del inspector de Policía.