Apenas 3.112 metros y 41,96 segundos necesitó el Bugatti Chiron, con Juan Pablo Montoya a sus mandos, para acelerar desde parado hasta 400 km/h y luego volver a quedar completamente detenido. La prueba fue en Ehra-Lessien, una pista privada del Grupo Volkswagen en Alemania.

Montoya rompió récord mundial de aceleración en Bugatti

Una llave especial (Top Speed Key) se inserta en una ranura entre la silla y la puerta del conductor. La suspensión se baja, el alerón trasero se acomoda en un ángulo específico y el limitador electrónico que restringe la velocidad máxima a 380 km/h se desactiva para permitir llegar hasta los 420 km/h.



Montoya pisa el pedal del freno, engrana primera marcha, activa el Launch Control y con el pie derecho presiona a fondo el acelerador. El motor llega a las 2.800 rpm, los turbos comienzan a cargar, los escapes a rugir. Suelta el freno. Los 1.600 Nm de torque empiezan a llegar a las cuatro ruedas, el control de tracción evita que patinen y el Chiron se dispara en línea recta.

Para tener una entrega de torque lineal y sin ‘turbo lag’ inicialmente actúan dos turbos, y al llegar a las 3.800 rpm los otros dos entran al ruedo. Han pasado 2,4 segundos, la aguja del velocímetro supera la marca de los 100 km/h y 4,3 segundos después la de los 200 km/h.



Transcurridos 32,6 segundos desde el arranque y recorridos 2.621 metros, el Chiron llega a los 400 km/h. Los 18,3 gramos de cada válvula de las llantas ahora pesan 45 kg y cada gramo de las Michelin se ve convertido en 3.600 gramos por efectos de la carga del aumento de la gravedad debido a la aceleración. Montoya pisa a fondo el freno y a los 0,8 segundos el alerón trasero de 1,50 metros se ubica a 49 grados.

El downforce sobre el eje trasero es de 900 kg. Montoya experimenta 2 g de fuerza sobre su cuerpo. Pasan 9,3 segundos, se recorren otros 491 metros y el Chiron está detenido nuevamente. El V-Box 3i de la compañía SGS/TÜV Saar, que certifica la hazaña, comprueba que desde el arranque pasaron 41,96 segundos y se recorrieron 3.112 metros. Bugatti comprueba que el Chiron no tiene competencia, pero van por más. La meta del 2018: 450 km/h.

VOLVERÉ POR MÁS

“Lo primero que pensé fue que haría lo que Bugatti quisiera con tal de poder manejar este increíble carro. Cuando manejas el Chiron tranquilamente por primera vez no te imaginas lo potente que es. Pero apenas abres el acelerador, oyes los turbos cargar y se entrega todo ese torque que no se detiene, es como una curva de potencia lineal hacia la felicidad. El Chiron es tan increíblemente rápido que te deja sin aliento, y la frenada es igual de impresionante. El carro es tan estable y consistente. Me siento honrado de hacer parte de este proyecto.



Por supuesto, el Chiron es un superdeportivo que demanda toda tu atención al conducirlo, pero al mismo tiempo transmite tanta seguridad y confianza que me sentí totalmente relajado y disfruté los dos días que estuve con el carro. Espero que Bugatti me invite a su récord mundial con el Chiron. De todas formas, voy a separar la fecha en mi calendario”. Juan Pablo Montoya