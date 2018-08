10 años - Edición 472 – agosto 13 de 2008

Audi prepara la llegada de la SUV Q5 que enfrentará directamente a la X3 de BMW, con motores turbocargados e inyección directa. El motor más poderoso será un V6 3 litros diésel.



Hace 100 años se corrió el primer Gran Premio de Automovilismo en Francia, que se organizó para demostrar la calidad de los autos fabricados en ese país. Sin embargo, el ganador fue el piloto alemán Christian Lautenschlager a bordo de un Mercedes.

Motor hace 10 años, agosto de 2008

Salta a la palestra la camioneta Mohave de Kia con motor V6 de 274 caballos de potencia, nunca antes visto en esa marca. También Volkswagen prepara la introducción de la camioneta Tiguan, que es hecha a imagen y semejanza de la Audi Q5 que llega el año entrante.



“Nunca me metí en la política por dos razones fundamentales: una, porque no tuve tiempo. Otra, porque he leído que la política es el arte de decir mentiras en el momento apropiado y eso contrasta fuertemente con mi brutal franqueza”.

Motor hace 10 años, agosto de 2008

20 años - Edición 251 – agosto 12 de 1998



Concebido para reemplazar al Charade, el Daihatsu Sirion no se limita a ofrecer una solución de transporte familiar, pues se diseñó con formas muy particulares que recuperan el cromo y usa una famosa solución mecánica: 1.000 cm3, 3 cilindros, 12 válvulas, bajo peso y alta eficiencia. Vale 17,5 millones de pesos.

Motor hace 20 años, agosto de 1998

Por primera vez en once años, Javier Quintero, de 25 años de edad, obtuvo el título del Concurso Nacional de Tractomulas de Mobil. El tolimense es hasta ahora el más joven de todos los ganadores de la historia. El premio a la ‘mula mejor maquillada’ se lo llevó una antigua Mack, propiedad de Raúl Eduardo Ruiz.



Gracias a unas microcámaras que mandan imágenes a procesadores que trabajan en tiempo real, es posible tener alarmas acústicas, luminosas o mecánicas en el timón cuando se cambia de carril y hay probabilidad de colisión. El LOW (Lane and Overtaking Warning / alarma de sobrepasos y carril) es desarrollo de Fiat.



Motor hace 20 años, agosto de 1998

30 años - Edición 75 – agosto 3 de 1988



Llegamos a los 41.000 kilómetros de la prueba del Sprint, cuyo resultado básico es la excelente confiabilidad. No se le puede exigir capacidad de carga a su minúsculo baúl ni tampoco un performance que supere el potencial de su motor 1,0 litros, pero su comportamiento rutero no tiene reproches: dobla bien; su ajuste es notable y los tapizados e interior en general soportaron bien el trabajo. Muy saltarín en la parte trasera. Examen aprobado con creces.

Motor hace 30 años, agosto de 1988

40 tractomulas se lucieron en el Autódromo de Tocancipá, al norte de Bogotá, en el Primer Concurso del Club Mobil. Una Kenworth modelo 1980 fue la ganadora del concurso de la mejor engallada. Además hubo premiación para la más antigua y para habilidad en conducción. El premio mayor del concurso fue la rifa de una Chevrolet Super Brigadier, cuyo valor es de 35 millones de pesos.



Varios automóviles que no se importan a Colombia fueron presentados en la pasada XIII Feria Internacional de Bogotá. Los más costosos: un Mazda RX7 y un BMW Serie 5, cerca de los 25.000 dólares. Las ensambladoras nacionales llevaron sus modelos tradicionales y en el pabellón británico se exhibió un F1 perteneciente al piloto Nigel Mansell. La presencia de los vehículos reflejó claramente el dinamismo del sector en la industria nacional