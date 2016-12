Las motos deben y pueden ser seguras

Según cifras de la Policía de Tránsito, entre el 2003 y 2015 el 25 por ciento de las personas fallecidas en accidentes de tránsito en Bogotá eran motociclistas y en el 72 por ciento de estos incidentes hubo heridos de gravedad. Adicionalmente, entre enero y junio de 2016 se reportaron 83 motociclistas fallecidos y 1.991 heridos.



Sin embargo, más allá de un sinnúmero de campañas que no han tenido impacto real (los índices no se han reducido) y el reciente Plan de Seguridad Vial de Motociclistas (al que por su “novedad” aún no se le pueden pedir resultados), el avance para reducir la accidentalidad de motos es prácticamente inexistente, pero no porque no haya más cosas por hacer.



Podría, en cambio, decirse que las prioridades al momento de enfrentar esta situación han sido las equivocadas, pues poco o nada se ha dicho (y mucho menos hecho) respecto a la seguridad de las motos que se venden en el país, la indumentaria de quienes se transportan en ellas y la preparación de quienes las conducen.



Por ejemplo, el reglamento para la fabricación, importación y comercialización de cascos (con el fin de certificar su seguridad) que supuestamente se publicaría a mitad de este 2016 quedó relegado debido a otros asuntos tratados por el Ministerio de Transporte y la reestructuración del proceso para expedir la licencia de conducción, con capacitaciones y exámenes más exigentes, no parece estar sobre la mesa.



Mientras que en Colombia apenas se está empezando a exigir un mínimo de seguridad en automóviles a partir de 2017, desde 2016 todos los modelos nuevos de motos de más de 125 cm3 que se vendan en la Unión Europea deben equipar ABS. Desde 2018 esto también será una realidad en Japón, desde abril del mismo año en India, desde 2019 en Taiwan y desde 2019 en Brasil para motos de más de 300 cm3.

En condiciones de lluvia o incluso solo de piso húmedo, los riesgos se incrementan y, por lo mismo, la necesidad del ABS.

Según el Insurance Institute for Higway Safety (IIHS) de Estados Unidos, motos que equipen ABS tienen un 31 por ciento menos de probabilidad de verse involucradas en un accidente. “Con un carro un bloqueo de llantas puede resultar en un derrape, pero en dos ruedas suele traducirse en pérdida del equilibrio y en una caída potencialmente letal”, explica el IIHS.



Lamentablemente el panorama en nuestro país es desolador. De acuerdo a una investigación de Cesvi Colombia, “más allá de las revisiones técnico mecánicas existentes en Colombia, no se identifican normativas que hagan referencia al cumplimiento de criterios técnicos especializados de diseño, seguridad, dimensiones, peso u otros aspectos [...]que contribuya a la reducción de la siniestralidad y mortalidad en los accidentes de tránsito que involucran motocicletas”, lo que va contravía de lo que “un estado comprometido con las metas globales del Decenio de la seguridad vial de la FIA” debería aplicar.



¿Por qué no se incluye? Costos, aunque curiosamente no hay un consenso. De acuerdo a una publicación en 2012 del portal visordown.com este sería de entre 300 y 500 libras esterlinas, según Tech4Riders (Centro de Innovación, dedicado a preservar la vida e integridad física de los motociclistas) “no incrementaría más de 200 dólares los costos de producción” y Honda asegura que estaría “entre 1.7 y 2.4 millones de pesos”.

Por 9.6 millones de pesos, la Yamaha N-Max incliuye ABS

A pesar de que estadísticamente esté comprobada la efectividad del ABS y su incidencia en la reducción de la accidentalidad de motocicletas, cada vez un problema mayor en Colombia, el desinterés por regulaciones serias y estrictas continuará siendo opacado por campañas de mínimo impacto donde los únicos ganadores serán las agencias encargadas de desarrollar la respectiva “papelería”.

¿Cómo funciona el ABS en motos?

Al igual que en los automóviles, el sistema de frenado antibloqueo cuenta con sensores que monitorean la velocidad de las ruedas. Al detectar un posible bloqueo, el sistema regula la presión del frenado para permitir mantener el equilibrio, la trayectoria y reducir los riesgos de una caída.



Según la base de datos alemana de accidentes, un cuarto de los casos registrados habrían podido evitarse con el ABS y otro tercio habrían tenido menores consecuencias.