Nueva BMW X5 xDrive40e

Este vehículo, el primer SAV (Sports Activity Vehicle) híbrido enchufable fabricado por BMW en serie, combina en la medida acertada la versatilidad y el lujo característicos de la firma bávara con la gran capacidad de tracción de su sistema inteligente xDrive y con la eficiencia que ofrece el conjunto de dispositivos tecnológicos de BMW EfficientDynamics.



El funcionamiento coordinado del motor de combustión y del eléctrico, controlado inteligentemente, permite que el vehículo proporcione una potencia total de 313 caballos (230 kW).



El sistema de propulsión de la X5 xDrive40e está compuesto por un bloque de gasolina de cuatro cilindros con tecnología BMW TwinPower Turbo y un motor eléctrico síncrono integrado en la caja de cambios Steptronic de ocho marchas.



A modo de acumulador de alto voltaje se utiliza una batería de ión-litio, que puede recargarse en cualquier toma de corriente doméstica común, más rápidamente, de modo más seguro y con mayor comodidad tanto en una Wallbox BMW i o en una estación pública de recarga.



La batería de alto voltaje, que, a su vez, alimenta corriente eléctrica a la batería de 12 voltios de la red de a bordo a través de un convertidor de tensión, está montada debajo del piso del maletero, donde queda protegida de posibles impactos.



Al igual que los modelos del Sports Activity Vehicle con motores convencionales, también el BMW X5 xDrive40e cuenta de serie con la función de reglaje personalizado que se activa con la tecla Driving Experience Control. Con esa tecla se pueden activar los modos CONFORT, SPORT, y ECO PRO. Al cambiar de modos, se modifican las líneas características del acelerador y de la dirección, así como las características de la caja de cambios Steptronic de 8 velocidades y el mapa característico de la función de reglaje de la suspensión DDC que el BMW X5 xDrive40e incluye de serie.



Cuenta de serie con un cuadro de instrumentos de tecnología black-panel que viene con diversas funciones adicionales relacionadas con el sistema híbrido. Por ejemplo, el indicador de ‘disponibilidad para la conducción’, el cual se refiere al motor de combustión y se encuentra en la zona inferior del cuentarrevoluciones, cambia de ‘Off’ a ‘Ready’ cuando se pulsa el botón Start/Stop.



De serie el vehículo llega con el navegador Professional, el sistema de regulación de la velocidad con función de frenado y el sistema Driving Assistant y otros equipos opcionales entre los que se cuentan el Driving Assistant Plus con regulación activa de la velocidad y función Stop and Go, eldispositivo de advertencia de acercamiento peligroso al auto que circula delante y el sistema de visión nocturna BMW Night Vision con detección de personas.