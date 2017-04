¿Qué tan nuevo es su carro último modelo?

Hasta hace algunos años para comprar un auto ‘último modelo’ había que ponerse en una larga lista de espera, y más cuando en Colombia los últimos desarrollos de la industria llegaban cuando ya empezaban a hacerse ‘viejos’ en otras latitudes. Hoy se pueden adquirir, por ejemplo, un Renault Sandero o Stepway modelo 2018.



¿Cómo? ¿Modelo 2018? Sí, desde febrero estos modelos están en vitrina. Atrás quedaron épocas en las cuales las marcas revelaban su portafolio en octubre o noviembre. Pero la voraz competencia entre los fabricantes por nuevos clientes ha ido corriendo esa invisible línea de los meses del año para vender sus ‘modelos nuevos’.



Esto es perfectamente válido a nivel mundial y se convirtió en una estrategia de mercado para captar más clientela. La única condición clara y precisa es que el carro nuevo del año modelo siguiente no puede tener ninguna variación en su ficha técnica que lo haga diferente a su antecesor. Es decir, mecánicamente y en sus accesorios y líneas un Renault Sandero 2018 debe ser igual al modelo 2017.



En todo caso, aunque le pedimos no decepcionarse, su nuevo carro no es tan nuevo como cree. Pasar por la mesa de los dibujantes y los diseñadores, maquetas y mil detalles más hasta salir de la línea de producción, a un automóvil le toma en promedio de 3 a 4 años pisar las calles. Y es probable que de allí le tome otro tiempo llegar a su propietario, pues debe pasar por todo el proceso de importación, lo que implica largas estadías en puertos y aduanas.

Como decíamos, la competitividad entre las marcas es lo que hace que veamos ofertas en febrero de 2017 de autos modelo 2018. Todo empieza con la fecha de fabricación, que es cuando el auto sale de la línea de ensamblaje, pero depende de la remisión, de la fecha de arribo y de la fecha de comercialización que determina la marca, fijar el año modelo del vehículo. En otras palabras, es posible tener un auto fabricado en 2015, vendido en 2016 pero ser un modelo 2017.



Pero si a usted lo trasnocha el asunto y quiere saber con certeza más de su carro nuevo o de cualquier vehículo, debe remitirse al VIN (Vehicle Identification Number).



Esta es una especie de ‘registro civil de nacimiento’ mundial de su automóvil, que contiene datos como el origen, la fábrica y el consecutivo de modelos que se fabrican en un lote.



El número de identificación vehicular (VIN) es único para cada carro y está compuesto por 17 caracteres alfanuméricos. Va impreso o remachado en una placa que puede estar en diferentes partes del automóvil (borde inferior del parabrisas, en el motor, en la puerta del conductor, etc.). El VIN permite además proteger los vehículos de robos o falsificación.

Por cuestiones de envío y transporte desde la fábrica y según el stock (estado de los inventarios de modelos anteriores), cada marca decide cuál es el momento apropiado para presentar sus vehículos del año siguiente.



En últimas, la fecha que usted debe tener en cuenta para calcular la edad y uso real de un automóvil es la de matrícula, porque es a partir de esta cuando empieza a correr ‘la vida’ de su carro, las posteriores revisiones de concesionario y las legales de tránsito, como la revisión técnico mecánica.



El placer de estrenar un último modelo y disfrutar todos sus atributos antes que otros es un plus, ‘ganarle’ unos kilómetros también, pero a la vez puede ‘castigarse’ pues hay un testigo: el odómetro, que es al final el que dice qué tanto ha caminado el último modelo, y más allá de eso, la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad). El odómetro tampoco es inviolable, pues hay quienes se dan sus mañas para alterarlo.

¿Quién fija el año del modelo?

Los fabricantes son los que deciden, dependiendo de los desarrollos tecnológicos y accesorios, a qué modelo pertenecen y autorizan a sus representantes en el mundo para que venden con antelación los autos del siguiente año si no tienen cambios de fondo.



Los fabricantes informan a sus distribuidores desde cuál mes del año cambia el año-modelo, indicado en el décimo digito del VIN, y a partir de allí todos los modelos producidos llevarán ese mismo número. Los fabricantes o importadores tienen total autonomía para presentar como nuevos los mismos autos ya existentes en el mercado pero con diferencias de equipamiento, diseño o motorización. Este proceso es debidamente vigilado y certificado por el grupo de importación de la DIAN, a través del número VIN de cada vehículo.

Así nació el VIN

Hasta 1980 no había una norma para identificar los vehículos sino que cada fabricante ponía sus propias reglas para identificar los suyos. Ese año se crea el estándar ISO 3779 de la Organización Internacional para la Estandarización, para definir el VIN, que no incluyen las letras I, O, Q y Ñ, pues se prestan a confusiones -por ejemplo, O y 0- o no existen en todos los idiomas. A partir de ahí los fabricantes tienen un mismo criterio para identificar sus vehículos que registran ante la organización.



Los 17 caracteres alfanuméricos del VIN a su vez se dividen en tres secciones: el WMI (World Manufacturer Identifier), que indica el país o región en la cual está el fabricante; el VDS (Vehicle Descriptor), que corresponde a los atributos del vehículo y un número de identificación. La forma en que se describe el carro varía según el fabricante o ensamblador. En esta parte, por ejemplo, los dígitos señalan si el vehículo es de dos o cuatro puertas, una camioneta, o indican el cilindraje. Y está el VIS (Vehicle indicator), que incluye año del modelo, código de la planta y número secuencial. En el caso de Colombia, para Renault y Chevrolet, los tres primeros dígitos son 9FB y 9GA, respectivamente. Para los carros ensamblados en Colombia, el VIN siempre comienza con el número 9, ya que es el dígito asignado al país.