La verdad del parque automotor

¿Es confiable y serio decir que durante el Plan Retorno de Semana Santa rodaron 8.047.642 de vehículos? Aunque esta información provino del Ministerio de Transporte, la respuesta es no, pues está muy lejos de la realidad.



Una mirada en detalle a las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), que es la columna vertebral en materia de registros y trámites de tránsito en el país, revela que en Colombia, al corte del 31 de marzo de 2017, hay matriculados 13.291.152 vehículos entre particulares, oficiales, públicos, diplomáticos, servicio público, carga, y remolques y semirremolques.



Si cruzamos ese total de registros con una variable como el Soat, el cual se renueva cada año y es obligatorio para poder circular, el resultado nos da una idea aproximada del número real de vehículos activos que ruedan en Colombia y que no son simple papel.



De acuerdo con el Runt, 3.461.542 vehículos (particulares, oficiales y diplomáticos) tienen Soat vigente; motocicletas son 3.461.167; de servicio público (taxis, especiales, buses, etc.) suman 512.290; y de carga hay 270.397 unidades.



La suma total de vehículos con Soat en el país, incluidas las motos, es de 7.705.396. Entonces, ¿de dónde saca el Ministerio que durante el Plan Retorno de Semana Santa circularon más de ocho millones de vehículos?

De haber sido así no habría quedado un solo carro en las ciudades, se habrían colapsado por completo las ya congestionadas carreteras y en los peajes el personal no habría dado abasto para recibir los pagos.



En el comunicado de prensa del pasado domingo, recibido a la una de la tarde, el Ministerio afirma: “Para el final del plan retorno se espera se hayan movilizado por tierra 9 millones 300 mil vehículos paso peaje”. Y las motos no pagan.



Horas después, en un twit, dicen: “A corte 6 pm de hoy, de acuerdo paso peaje, 8.486.490 vehículos han circulado por carreteras de todo el país durante toda la #SemanaSanta”. Ahí ya tienen un desfase de poco más de un millón de vehículos a lo previsto por ellos mismos.



Pero, ¿cómo mide el Ministerio el paso por peaje de los vehículos? ¿Se contabiliza el número de vehículos al paso del peaje de salida de una ciudad o es una sumatoria de los muchos que hay en una vía?



Por ejemplo, la vía Bogotá - Villavicencio tiene cuatro peajes por los cuales un mismo vehículo debe pasar: ¿entonces cuenta como si fueran cuatro automóviles rodando?



Claramente esas estadísticas con las cuales la Dirección de Tránsito de la Policía y el Ministerio envían sus comunicados y explican sus tareas, no tienen nada que ver con la realidad y engañan a la ciudadanía.



Además, al hacer esta medición, ya de por sí errada, las autoridades encargadas tampoco tienen en cuenta otro factor clave, que lo forman los usuarios habituales de las vías que las transitan a diario y que no pueden ser considerados como viajeros.



Ahora bien, supongamos que salieron vehículos sin Soat. ¿Cuántos fueron sancionados por no portar el documento vigente?



Estos datos corroboran que en todo el país el parque automotor está ‘inflado’, pues lo calculan con números que no corresponden, lo cual les da la razón a muchos de nuestros lectores y gremios cuando aseguran que ‘faltan vías’, así los alcaldes y gobernadores de turno insistan en que ‘lo que hay son demasiados carros’.



De acuerdo con la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores –Andemos–, Colombia, a pesar de contar con la tercera población más grande de la región, ocupa el noveno lugar en el Índice de Motorización (IDM) de América Latina. En 2016 este indicador marcó 5,2 vehículos por cada mil habitantes, el más bajo en los últimos cinco años.

La verdad final es que en el Ministerio, como este diario lo ha dicho muchas veces, cuentan todos los registros del Runt como vehículos efectivos, cuando en realidad son apenas unos 7.7 millones contra los 13.2 que las entidades dicen que existen.



Con base en esa cifra errada del censo automotor hacen cuentas, predicciones y anuncios que están viciados, porque no consultan la realidad, y es lamentable que la propia entidad que regula el sector no sepa la verdad de sus efectivos, que son el tamaño de sus problemas y responsabilidades.



