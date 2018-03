No es de todos los días, pero sí sucede que alguna persona se equivoca y pone el combustible inapropiado en el tanque. Bien sea pasar de diésel a gasolina o viceversa, es una mala metida de manguera que ocasiona más molestias que daños, aunque el afectado suele preocuparse muchísimo y más con las historias y cuentas que les agregan los talleres.

En realidad, no sucede nada diferente a que ninguno de los dos motores enciende con el combustible inapropiado. El ACPM requiere una altísima presión en los cilindros para que la combustión se inicie de manera espontánea, mientras que la gasolina se inflama en condiciones muy diferentes de presión y calor en las cámaras y necesita la ayuda de la chispa en una bujía.

Cuando se comete el error, en el primer minuto no es aparente porque el motor funcionará con el combustible correcto que queda en la línea, pero luego se apaga para siempre hasta cuando le cambien el alimento.

En ambos casos, lo indicado es vaciar el tanque, cosa que sí es complicada en los vehículos de hoy, pues las bombas succionan internamente y no tienen un grifo o manguera inferior para desocuparlos. Por lo tanto, hay que quitarlo y por la boca de llenado desocuparlo.



No es estrictamente necesario quitar la tapa donde van puestos la bomba, el filtro y el medidor, cosa que suele necesitar una herramienta especial que en los talleres sustituyen con destornillador y martillo con probables malas consecuencias para la pieza.

En el caso de que haya bomba eléctrica, en la enorme mayoría y en todos los modernos de gasolina, un truco es desconectar la línea de los inyectores a la salida, hacia el retorno, y hacer funcionar la bomba.



De esta forma la gasolina barre el ACPM que se haya acumulado en el sistema y en los inyectores. Lo complicado es hacer funcionar la bomba de manera permanente, pues suele tener un relevo que la apaga a los pocos segundos de ponerle corriente si el motor no ha encendido para evitar que se queme. Igual sucede en el modo opuesto, sacar el ACPM del circuito.

Tómelo con calma, porque el asunto es de grúa. No queme el arranque ni agote la batería tratando de encender el motor, lo cual no va a suceder.



Tampoco le pasa nada internamente, pues cada combustible por sus propiedades se encarga de sacar corriendo los residuos del enemigo y en principio no es necesario desbaratar los inyectores y los accesorios. Si acaso, cambiar el filtro externo de combustible.

¿Por qué existe esa posibilidad de equivocar el jarabe para el motor? Los errores humanos, por ejemplo, cuando alguien usa un carro prestado y lo llena en cualquier surtidor en gesto de urgencia o de buena voluntad, son el primer causante. También a veces porque se ve más barato el ACPM que la gasolina.



Pero los diésel siempre llevan marcas muy notorias, usualmente en verde, en la zona de llenado para que el bombero no se equivoque. También el tamaño de los golletes es diferente y no caben equivocadamente, pero los cuentos de los varados indican que eso no es universal ni bien atendido.

Hay motores que no requieren gasolina extra y si pistonean puede ser porque el computador da una señal de chispa equivocada.

Un consejo: si tiene un vehículo que no “tiene cara de ser diésel”, tenga en cuenta que el primer causante de esta probable situación es usted mismo por no tomar las precauciones. Si llega con un superautomóvil de diésel a la bomba, por sus apariencias lo primero que querrán aplicarle será gasolina extra y una cuenta fabulosa…