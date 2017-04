Lo que pasará con los carros inseguros

Luego de que se extendió el plazo, a más tardar el próximo 31 de diciembre se pueden vender y matricular en Colombia vehículos que no estén equipados con al menos doble airbag, frenos con ABS y cinturones de seguridad de tres puntos en los puestos con apoyacabezas, en cumplimiento con la resolución 3752 de 2015 del Ministerio de Transporte que no permite nacionalizarlos desde el pasado 1 de enero de 2017.



El lapso entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 fue otorgado para que las marcas y distribuidores pudieran vender el inventario de vehículos sin el requerido equipo de seguridad, luego del cual cada cual deberá disponer de aquellos que no comercialice al público.



¿Qué pasa entonces con esos carros que no se alcancen a vender? ¿Qué pasa con aquellos a los que no se les pueden adecuar dichos elementos?



Por el lado de Ssangyong no hubo necesidad de hacer adecuaciones de los vehículos en razón a que estos ya tenían disponible dicho equipamiento en sus versiones tope; simplemente se descontinuaron aquellas que no lo tuvieran. Y, en caso de tener inventario de estas tras la fecha límite de comercialización, la marca procederá a matricularlas por su cuenta.

Chevrolet Sail

En el caso de Chevrolet, Keyvan Rahmani, líder de ingeniería de GM Andina, dice que el 96 por ciento del portafolio de la marca en el país ya cumple con la norma. “Chevrolet ha trabajado e invertido desde hace más de un año para implementar en su portafolio los nuevos requerimientos de seguridad. Es así como hemos reducido los inventarios al mínimo para que a partir del 30 de abril no existan vehículos Chevrolet que se matriculen sin cumplir con la norma”.



Parte de la inversión consistió en adecuar las dos bolsas de aire frontales y el ABS para los frenos al Spark, para que junto con el Sail, que también se comercializaba en algunas versiones sin estos elementos, comenzaran a tenerlos desde el modelo de entrada. Entre tanto, la N300 pick up no pudo ser adecuada para cumplir con la resolución y se retiró del mercado.



DFSK también dice llevar varios meses trabajando para comercializar las unidades sin el equipamiento requerido, pero que en caso de seguir teniendo algunas luego de la fecha establecida también procederán a matricularlas. Al mismo tiempo, desde el anuncio de la resolución comunicaron sus necesidades a la fábrica de la marca, resultando en que ahora todos sus modelos (pick ups, van de carga y van de pasajeros) cumplen con las exigencias de seguridad.

DFSK Van AC

Situación similar es la de Hino, que desde el anuncio ha comercializado las últimas unidades sin ABS y dejó de pedir a la planta internacional y de ensamblar en la local modelos sin este sistema. Por su parte, los Dutro team, Dutro Max y GB minibuseta “están siendo sometidas a estudios y trabajos para tener las condiciones técnicas para operar y se demorarán en volver entre 6 meses y dos años”.



Marcas como Hyundai, Kia y las del grupo China Automotriz (Baic, Changhe y Naveco), que también comercializaban parte de su portafolio sin estos elementos, fueron contactadas para conocer sus planes, pero al cierre de esta edición no habíamos recibido respuesta.

.

Ante la imposibilidad de seguir comercializando en el país vehículos sin el mínimo de elementos en seguridad, el panorama general parece haber sido un esfuerzo por deshacerse de dicho inventario y proceder a matricular cualquier remanente, un paso importante para empezar a tener vehículos nuevos más seguros en el país.



Sin embargo, vale aclarar que las bolsas de aire solo pueden hacer tanto y que su máxima efectividad únicamente se logra cuando se les permite trabajar en equipo con una estructura de deformación programada que permita absorber la energía de un impacto.