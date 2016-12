Porsche no estará en Detroit 2017

No es la primera vez que Porsche desiste de tener un stand en este salón estadounidense, pues en la versión 2009 tampoco participó y su argumento, en ese entonces, se basó en no tener novedades o lanzamientos que justificaran su participación en la cita.



No obstante, su inasistencia al Salón de Detroit 2017 tiene que ver más con el tema financiero, ya que la compañía hizo cuentas y vio que, por ejemplo para el presente año, no se compensaron los gastos de lo que se invirtió en el alquiler del espacio en la muestra, con las ventas cerradas durante el evento.



.

Como es bien sabido, el Salón de Detroit ofrece un enorme despliegue de medios y presenta muchas novedades de varias firmas automotrices cada año, pero al parecer el tema de la taquilla no resulta tan favorable. En la edición de este año se registró un número de visitantes inferior al millón de personas.

Por eso Porsche decidió no estar en la muestra, pero sí confirmó que lo hará en otros salones norteamericanos, como el de Chicago que será en febrero de 2017, el de Nueva York en Abril y el de Los Ángeles en noviembre.

.

DATO

Al Salón de Detroit 2016 no asistieron Tesla, Mini, ni Jaguar Land Rover, debido a que no contaban –según informaron ellos mismos- con vehículos novedosos para presentar en aquella cita.