Con presupuesto, pero sin personal y sin sede

La ANSV nació con su futuro asegurado en materia económica, pues heredó los recursos del desaparecido Fondo de Prevención Vial, unos 117 mil millones de pesos que quedaron en una fiducia mientras la Agencia arrancaba. Hoy recibe el 3 por ciento del valor que cada propietario de vehículo o moto paga por el Seguro Obligatorio de Accidentes (Soat), otro tanto recibirá por la revisión técnico-mecánica y otros trámites ante el Runt.



El presupuesto para este año es cercano a los 54.000 millones de pesos, de los cuales $16.445.665.831 son para funcionamiento y $38.000.000.0000 para inversión. La planta de personal es de 114 técnicos. No se han designado, en cambio se nombró a unos 17 contratistas. La Agencia hoy no tiene una sede propia. Para poner a funcionar la ANSV se obtuvo un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por valor de diez millones de dólares, de los cuales están pendientes por desembolsar este año US$4.784.736,32.



Como no se han nombrado los técnicos que requiere la Agencia, parte de ese dinero se ha ido en pagar estudios para estructurar una reforma al Código de Tránsito, para definir carriles exclusivos para motos, para definir los aspectos de las licencias por puntos y para la planeación de la política de seguridad vial, entre otros.



En diciembre la ANSV lanzó en Barranquilla el Programa Integral de Seguridad Vial para Motociclistas, que busca reducir en 4,5 por ciento las lesiones y en 9 por ciento el número de muertos en accidentes de motocicletas por causa del consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, pero eso lo tienen que hacer los alcaldes.



A la fecha no hay resultados de ese programa y no se sabe si los alcaldes lo están aplicando; lo que sí es una certeza es que cada día hay más motociclistas muertos en accidentes de tránsito en las calles.