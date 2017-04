Primeros ‘peros’ a los exámenes de conducción

A finales del año 2013 el Ministerio de Transporte anunció que ‘muy pronto’ los colombianos tendrían que presentar exámenes teóricos y prácticos para la obtención de la licencia de conducción.



Casi cuatro años después la idea comienza a coger forma pero con cambios sustanciales a como fue concebida en principio, lo cual tiene en alerta a los organismos de tránsito del país.



La idea como entonces la vendió el Ministerio en esa época y, se dice, que fue tras pagarle un costoso estudio a una reconocida universidad, era que fueran el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, o algunas universidades las encargadas de realizar dichas pruebas con base en un banco de preguntas. Incluso, desde esa época se habló de los mínimos para aprobar los exámenes teórico y práctico.



La preocupación actual de algunos organismos de tránsito es válida. Un ‘borrador’ de proyecto de resolución del Ministerio de Transporte plantea que sean estos los encargados de practicar esas pruebas. Y les impone una serie de requisitos de adquisición de tecnología, personal, escenarios y equipos que no todos podrían sufragar.

Pero el problema va más allá. Es bien sabido que en muchos de estos organismos campean los tramitadores, quienes en complicidad con funcionarios hacen todo tipo de trámites. De ser así, las pruebas se convertirían en otro ‘negocio’ más, con lo cual la intención de afinar y hacer más exigentes los requisitos para obtener la licencia de conducción se perdería.



EL TIEMPO publicó hace varios días cómo en los últimos tres años las escuelas de conducción, no más de 600 en habilitadas en todo el país, ‘certificaron’ a más de 1.700.000 colombianos, desbordando su capacidad instalada. Es decir, no dictan los cursos, solo cobran por entregar la certificación.



Aparte de los controles para calificar la idoneidad de los conductores, el otro problema es que el borrador de resolución del Ministerio deja en manos de los concejos municipales y asambleas departamentales la potestad para que estos impongan las tarifas a cobrar a los usuarios.

EL TIEMPO conoció una carta dirigida al ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas G., por el director de Tránsito de Arauca, Freddy Serrano Díaz, en la cual este último afirma que no se plantea una solución para resolver el problema de idoneidad de los conductores y que solo generaría más burocracia y costos innecesarios.



“En nuestra opinión lo ideal es reforzar los mecanismos de control ya existentes, y queremos referirnos a la entidad que naturalmente debería asumir con rigurosidad tales controles, pero que a la fecha no cuenta con la presencia, herramientas y capacidad institucional para actuar. Tal es el caso de la Superintendencia de Puertos y Transporte, ente de control que tiene un estado preocupante de inoperancia y que sería clave para resolver no solo este sino muchos otros vicios que hoy aquejan a la movilidad y seguridad vial nacional”, dice Serrano Díaz.



El Director de Tránsito de Arauca tampoco está de acuerdo con las nuevas exigencias y la carga económica que tendrían que asumir algunos organismos de tránsito del país, o por lo menos los que no tienen un fuerte músculo financiero (Ver ‘Algunas de las nuevas exigencias’).

Este punto es válido porque se podría estar repitiendo la dudosa contratación con privados de las ‘fotomultas’, pues algunos organismos de tránsito que no tengan la capacidad económica para el nuevo sistema, que incluye tener obligatoriamente pistas de instrucción, simuladores, equipos y personal, tendrían que acudir a empresas privadas para realizar los exámenes teórico y práctico.



Así, el famoso ‘revolcón’ que anunció el Ministerio hace cuatro años, en el cual escuelas de conducción, instructores e instituciones educativas, jugarían un papel muy diferente, es decir, unos a enseñar y otros a calificar y certificar, está muy lejos de producirse, al menos en el proyecto o borrador de resolución.

Algunas de las nuevas exigencias

​

Según el proyecto de resolución del Mintransporte, “los organismos de tránsito que cuenten con la Certificación en la Norma Técnica Colombiana GP1000 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya, serán los únicos competentes para realizar los exámenes teórico y práctico de conducción”.



Para los Exámenes Teóricos de Conducción, el organismo de tránsito deberá disponer de un área que ofrezca zonas de recepción, administración, sala de pruebas con cubículos individuales dotados con los sistemas de cómputo requeridos para realizar las pruebas teóricas, con iluminación, ventilación, seguridad, servicios sanitarios y cámaras de seguridad, incluyendo una en cada cubículo, y sistemas de identificación biométrica.



Para los Exámenes Prácticos de Conducción, el organismo de tránsito deberá contar con las siguientes opciones en materia de recursos:



circuito cerrado con pista con un área mínima de 1.000 metros cuadrados o con simuladores de conducción de acuerdo a la categoría y a la clase de vehículo.



El simulador será un prototipo de vehículo donde puedan estar el aspirante y el evaluador, y disponer de un tablero de control para medir la reacción, destreza y maniobra del vehículo. Las condiciones técnicas de los simuladores estarán contenidos en el reglamento técnico que expida el Ministerio de Transporte, el cual será estructurado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Así sería el examen teórico

​

El Ministerio de Transporte y/o la Agencia Nacional de Seguridad Vial proveerán a los Organismos de Tránsito de un banco de 1.400 preguntas para la realización de este examen.



El aspirante debe estar inscrito en el Runt, pagar los derechos de ley y tener certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores debidamente habilitado por el Ministerio de Transporte. Todos sus datos se validarán con fotografía y huella biométrica.



El examen dispondrá de preguntas relacionadas con las siguientes áreas de conocimiento:



a. Grupo I. Aspectos generales del tránsito, autoridades, licencias de conducción y mecánica básica. Equivale a un veinte por ciento (20%) de la evaluación.



b. Grupo II. Normas de comportamiento de peatones, biciusuarios, conductores y pasajeros. Equivale a un treinta por ciento (30%) de la evaluación.



c. Grupo III. Señales de tránsito y uso de la infraestructura vial. Equivale a un veinte por ciento (20%) de la evaluación.



d. Grupo IV. Infracciones, sanciones, procedimiento y competencia para su imposición. Equivale a un treinta por ciento (30%) de la evaluación.



El aspirante deberá responder 60 preguntas seleccionadas de forma aleatoria sobre estos temas. El orden de las preguntas de cada examen teórico deberá ser único e irrepetible para cada aspirante. Los equipos en que se realice el examen no pueden disponer de aplicaciones diferentes a las estrictamente necesarias para su desarrollo, ni contener accesos, ni puertos o conexiones accesibles para el aspirante.



El aspirante no podrá portar ni examinar textos, teléfonos celulares, cámaras, radios, audífonos no terapéuticos u otros medios de comunicación.



El examen teórico se aprobará con un resultado igual o superior al ochenta por ciento (80%) de respuestas correctas. En caso de no ser aprobado el examen teórico, el aspirante podrá presentarlo nuevamente dentro de los 10 días calendario siguientes, sin tener que volver a cancelar los derechos de presentación del mismo.



En caso de ser aprobado el examen teórico, el aspirante contará con sesenta (60) días calendario, contados a partir de la presentación del mismo, para presentar el examen práctico, el cual deberá presentarse ante el mismo Organismo de Tránsito. En caso contrario, deberá iniciar el proceso nuevamente y cancelar los derechos respectivos.

Examen práctico

​

El examen práctico de conducción deberá efectuarse en el mismo organismo de tránsito donde se adelantó el examen teórico. El vehículo o simulador con el cual se realice el examen práctico deberá corresponder a la categoría del aspirante a obtener o recategorizar la licencia de conducción. Si el organismo de tránsito no cuenta con el vehículo para la realización del examen práctico de conducción, podrá utilizar el vehículo que ponga a disposición el aspirante, el cual debe ser de la categoría correspondiente a la que aspira a obtener o recategorizar la licencia de conducción.



En caso de no ser aprobado el examen práctico, el aspirante podrá presentarlo nuevamente dentro de los 10 días calendarios siguientes a la presentación del mismo, sin tener que volver a cancelar los derechos.



En caso de ser aprobado el examen práctico, el aspirante contará con sesenta (60) días calendario, contados a partir de la presentación del mismo, para tramitar la licencia de conducción respectiva.



Adicionalmente este examen deberá contener la prueba en circuito cerrado o simuladores que disponga el organismo de tránsito y se deberán valorar:



Mecánica Básica. El evaluador valorará el conocimiento teórico aplicado al vehículo. Antes de iniciar la marcha, el evaluador deberá hacer una prueba a los alumnos aspirantes en la que pregunta sobre mecánica básica (señalar depósitos, explicar cómo comprobar el aceite, etc.) y la documentación obligatoria para transitar.



Conducción Autónoma. Una vez culminado el examen mencionado, el evaluador informará al estudiante que inicia la fase de conducción autónoma del Examen práctico de conducción en vehículo o simulador.



Una vez el examinador evalúe al alumno, le comunicará el resultado a cada uno. El evaluador tiene la obligación de detalladar cuáles han sido las fallas y la gravedad de las mismas. En todo caso el alumno deberá aprobar el 100% de la prueba.