Inquietud sobre las revoluciones

Tengo un Stepway 2016 y me he dado cuenta de que los cambios son muy cortos y no permiten sacar su potencia al máximo. ¿Cuál es la revolución adecuada para que el carro no sea sonso ni consuma mucha gasolina?

Los cambios no son propiamente cortos si usa todo el campo del tacómetro, pues puede acelerarlo sin ningún problema hasta el límite de revoluciones. Cambiar entre 3.500 y 4.000 rpm en las marchas cortas es la recomendación. El carro es sonso en la medida que no apriete el acelerador y utilice toda la potencia.

No saben qué significa la alerta

Tenemos una camioneta Koleos 2016, aún en garantía. Desde los 8.000 kilómetros aparece un mensaje que textualmente dice “alerta puerto muerto activa”. La llevamos a los talleres del concesionario y después de múltiples revisiones nos dicen que es normal que este aviso aparezca en la zona de mensajes, cada vez que se enciende el vehículo. Nosotros no estamos de acuerdo, porque si dice alerta es por algo. ¿Qué podemos hacer?

Es posible que sea parte del chequeo que hacen los computadores de todos los sistemas cuando se abre el switch de encendido y eso es propio de cada carro pero lo mejor sería que en la vitrina del concesionario le hagan la operación similar a la de su camioneta en otros vehículos y ve si en todos sale la alerta. Si no aparece, deben corregirla en el taller y no salir con disculpas. Si es así, pues asumirlo, pero es raro que hayan intentado corregirla la alerta si eso fuera algo normal en todos los carros. Lo habrían dicho desde la primera visita al taller.



Se suben las revoluciones

Mi Steepway en las mañanas siempre enciende normal. Le doy un tiempo mientras calienta y luego inicio la marcha, pero después de un momento sin acelerarlo, sube a unas 3.000 revoluciones. Esto solo sucede en las mañanas. ¿Es esto normal?

Cuando encienden en frío, usualmente los programas de los motores aceleran el motor durante unos pocos segundos para evitar que se apague mientras se estabiliza la marca. 3.000 rpm es excesivo y debe ser una mala información del sistema electrónico que regula la prendida en esos momentos.

Aguante de las direcciones hidráulicas

Hace poco le cambié la caja de dirección a mi Sandero 2013, porque presentó una fuga de líquido hidráulico. Mi pregunta es: ¿qué tanto afectan los reductores de velocidad en todas sus versiones (sogas, botones que se empotran en el pavimento, etc.), girar la dirección al tope, o golpear las llantas delanteras con los muros de los parqueaderos en las averías de la caja de dirección, suspensión y demás?

No deben afectar en nada porque para eso están diseñados esos componentes. Claro, no para darles a las ruedas contra las paredes, pero aun así, el sistema debe soportar esos impactos, y si hay daños serían más bien de alineación. En este caso, es debilidad de ese componente. Antiguamente las cajas de dirección se dañaban cuando se giraban a un tope y se tocaba algún obstáculo, por ejemplo, estacionando, pero eso es historia patria.



Sube la temperatura y se apaga

Tengo un Renault Stepway, modelo 2011, al que cuando ha estado mucho tiempo en trancón o subiendo, de Ibagué a Bogotá por ejemplo, se le sube la temperatura y entonces se apaga. El carro no da arranque hasta que pasan alrededor de unos 30 minutos. Ya le hice revisar el sistema de refrigeración, pero todo parece estar normal y sin irregularidades. ¿Qué motivo cree usted que puede estar provocando esa falla?

No debe estar normal el sistema de refrigeración porque se calienta y en esas ocasiones el sistema tiene una protección que detecta el problema y apaga el motor. De todas maneras, independiente de que se recaliente, esos motores de arranque son propensos a aislarse cuando hay mucho calor en el habitáculo y el automático no dispara la señal para hacerlos girar.

Lo subieron de revoluciones

Mi Logan modelo 2011 tiene 23.249 km y no consume mayor combustible. Ya que es económico, ¿es necesario realizarle sincronización? Lo llevé al taller y el mecánico dijo que me lo había subido más de revoluciones ya que antes de llevarlo estaba muy bajo y que no era bueno tenerlo así. Aunque lo siento un poco más acelerado, percibo mejora en el recorrido más firme. ¿Eso es normal?

La marcha mínima de un motor tiene un parámetro de ajuste dado por el manual de taller, usualmente entre 700 y 800 revoluciones. Ni más, ni menos. Si está por encima hágalo bajar pues eso aumenta el consumo y si es muy lento, la lubricación es baja.



No hay que andar 'moviendo la palanca'

Tengo una Renault Scénic II modelo 2008. Hace dos meses la llevé a la revisión de los 50.000 km. Hace una semana, se le dañó la caja de cambios automática. En el concesionario me dicen que se debe a mal manejo, que cuando paro en un semáforo no la pongo en neutro. Quiero saber si es cierto. A mi me ha sonado a disculpa por algo que no hicieron o no vieron durante la revisión y ahora me quieren transferir la culpa para evadir la responsabilidad.

Tengo la seguridad de que el manual del propietario no dice que haya que poner la caja en neutro cuando se detiene el vehículo, ni en su Scénic ni en ningún otro carro. Por el contrario, eso aumenta el trabajo de la caja y es precisamente una de las cualidades de una caja de este tipo, que no hay que andar moviendo la palanca. En una revisión rutinaria como la que hicieron, ese tipo de cosas se asumen como correctas mientras el cliente no reporte malos funcionamientos de alguna unidad. Y no es posible analizar o predecir lo que puede estar sucediendo en la caja pues habría que desarmarla.

Tiene un zumbido y no sabe qué es

Mi Symbol 2008 tiene un zumbido al desacelerar el carro en marcha. Al bajar los cambios chilla así como cuando está detenido, sin embargo cuando se pisa el pedal del embrague, desaparece el ruido. ¿Será la caja de cambios? ¿Si es así cuánto costaría la reparación? ¿Es muy grave el daño? ¿Lo puedo seguir andando así?

Los piñones de la caja siempre producen ruido y al pisar el embrague dejan de girar y no suenan, lo cual es normal. La reparación, por ahora, es verificar el nivel de aceite de la caja que es la que produce el ruido. Si es chillido como de roce, le sugiero que revise la balinera del embrague.



Muchos ruidos en la suspensión

Tengo un Symbol 2006. Le mandé hacer un mantenimiento de la suspensión delantera, por que presentaba muchos ruidos, al mes se volvió a desajustar y me dijeron que habían apretado los tornillos de los muñecos. Cuatro meses después, nuevamente presenta ruidos en la suspensión delantera, aparte del golpeteo de la caja de dirección, cuando está andando. Si la vía no tiene imperfectos no suena. ¿Qué puede ser?

R/ Ajustar los tornillos de las suspensiones usualmente nunca quita los ruidos, salvo que estén totalmente sueltos y haya una pieza bamboleándose. Los ruidos son producto de juegos y desgaste de las partes y esto no se cura con apriete. Hay que mirar bien cuáles componentes están generando ruidos y cambiarlos.

Se le apaga, se le inunda y lo deja botado

Compré un Clio Expresion 2004 y empezó a apagarse; parece que se inunda por que huele mucho a gasolina y hay que esperar un rato para encenderlo nuevamente con el pedal al fondo y el encendido sostenido. Lo llevé a un taller y le destaparon un conector eléctrico, me decían que lo prendiera, que lo apagara, y así por lo menos cinco veces, lo volvieron a conectar y me dijeron que ya estaba listo, pero sigue con el problema. ¿Qué puedo hacer? Es muy molesto que uno vaya y de un momento a otro se apague el carro y quede uno varado.

A veces hay elementos electrónicos que se respetan de esa manera y vuelven a sus funciones normales. No creo que sea su caso pues la inundada con combustible es un problema mecánico de algún inyector que se queda pegado para lo cual lo conveniente es bajarlos todos y hacerlos ver en la máquina probadora y de paso limpiarlos con ultra sonido. En la máquina verá si alguno de estos gotea gasolina sin control.



Temblores entre primera y segunda

Tengo un Megane, modelo 2003, 1.600 cm3, al que desde hace un tiempo se le siente un tambaleo al hacer el cambio de primera a segunda, muy similar al temblor que se siente al manejar a bajas revoluciones. Le cambié bujías y bobinas para ver si era eso pero no mejoró. ¿Qué puedo hacer para erradicar este temblor?

Le sugiero hacer medir la resistencia de los cables de alta que van a las bujías porque a veces causan esos parpadeos cuando el motor hace carga.

Falla en el encendido

Tengo inconveniente con el arranque de un Megane. El motor no enciende sino hasta después de tres intentos. Cambié el motor de arranque y el escáner no arroja falla, mientras que el problema persiste.

Hay que aclarar si es que el motor no giraba con el arranque o cuando este actuaba no encendía. Son cosas diferentes. Revise los sensores que dan señales en frío al motor comprobando los voltajes contra el manual, confronte la presión de la línea de gasolina en los momentos de falla instalando un manómetro en la línea y revise que haya chispa en los cables de las bujías cuando el motor no prende.



Tiene que purgarlo cada rato

En repetidas ocasiones he tenido que purgar el radiador a mi Twingo modelo 1997, para sacarle el aire de lo contrario se recalienta. El ventilador se activa a los 90 grados pero si no se purga seguido la temperatura se sube a más de 100 o 110 grados. Me tocó instalar un interruptor para activar el ventilador y refrigerarlo y no esperar a que el ventilador se active a veces no lo hace. ¿Qué debo hacer en ese caso?

Ervin Serrano



Moja la bujía

Tengo una camioneta R18 1.400 y hace más o menos seis meses la reparé. Tiene poco uso desde entonces, pero de unos días para acá está mojando de aceite la primera bujía. ¿Cuál puede ser la causa si no ha tenido mucho uso después de reparada?

Benicio López



