Proyecto de ley exigirá carrocerías más seguras

Para minimizar los riesgos a los conductores y pasajeros de todo tipo de vehículos en caso de colisión, el representante a la Cámara Carlos Guevara promueve un proyecto de ley que obligará a los fabricantes a adoptar normas técnicas de seguridad más exigentes en cuanto a la calidad de la estructura del vehículo.



Lo que busca Guevara es que para la homologación de cada modelo en el país las marcas presenten obligatoriamente un certificado emitido por un laboratorio internacional –tal como es exigido en otros mercados más estrictos– que asegure que la estructura cumple con los requisitos de seguridad mundial, contemplados en la norma UNESE o estándar FMVSS de las Naciones Unidas. El laboratorio debe ser validado por Colombia antes de aceptarlo.



Cabe anotar que ya en el mercado nacional hay automóviles que incorporan el concepto ‘deformación programada’, esto es que la estructura del vehículo se diseña de manera que se deforme, protegiendo el habitáculo y a los ocupantes en un choque, y al mismo tiempo que hace un trabajo conjunto de protección con otros elementos como los cinturones de seguridad y las bolsas de aire.



Volviendo al proyecto de ley, este plantea el establecimiento de parámetros mínimos de seguridad en pruebas de colisión frontal, lateral y trasera, de acuerdo al tipo de vehículo (servicio particular o público) y su capacidad de pasajeros.

.

El proyecto de ley cuenta con el aval del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ya pasó su primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara y se espera que en la legislatura que está por empezar sea abordado en segundo debate en la plenaria de la Cámara.



Si el proyecto es aprobado, entraría a regir a partir del año 2020, con lo que el país cumpliría con las disposiciones de las Naciones Unidas y seguiría las recomendaciones de Global Ncap, organismo independiente adscrito a la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que verifica la seguridad de los vehículos en el mundo.



Específicamente, el llamado que hace este organismo a los gobiernos es que “si bien es importante que se exijan dispositivos como el ABS y airbag, como requisito mínimo de seguridad, también es prioritario que el vehículo tenga una buena estructura y la recomendación es implementar normas técnicas basadas en la reglamentación de las Naciones Unidas”.

‘Airbags’ son insuficientes



Estos sistemas resultan insuficientes si la estructura del habitáculo del vehículo colapsa en caso de accidente por no cumplir con los estándares de calidad.



En ese sentido, Latin Ncap, organismo adscrito a Global Ncap, ha advertido que en sus pruebas realizadas en reconocidos laboratorios internacionales a vehículos de venta en Latinoamérica, algunas estructuras colapsan.

.

El problema radica principalmente en la calidad de los aceros, fallas en los puntos de soldadura y refuerzos en la fabricación de autos en Latinoamérica o que tengan como destino esta región.



En este punto es importante aclarar que son varias las marcas que están interesadas en corregir estas fallas de producción, so pena de que el consumidor pierda confianza en su producto.



Sin embargo, como esto les acarrea costos adicionales importantes y no están obligados por una norma de regulación emitida por los gobiernos donde comercializan sus productos, dichos ajustes no se hacen con prontitud.



La organización destaca que marcas que comercializan modelos populares deberían seguir el ejemplo de los fabricantes de autos Premiun, los cuales no cambian la calidad de los aceros de sus modelos, por lo cual el vehículo que venden en Europa, Japón o Estados Unidos, es el mismo que comercializa en Latinoamérica.