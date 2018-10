Este no es un mal nuevo, pero sí se ha hecho recurrente y preocupante porque la cantidad de cajas automáticas que hay hoy rodando ha traído al escenario uno de sus problemas frecuentes: el recalentamiento de su aceite. Pero, ¿Por qué sucede esto?.



Lea también: consejos para manejar las cajas automáticas



Relacionadas

La lubricación de todos los órganos de la caja, el funcionamiento de las válvulas, el correcto sellado de los ‘o-rings’, el control del flujo por parte del solenoide, el reparto de la presión con el convertidor del torque que reemplaza el clutch y el agarre de las bandas y discos internos dependen directamente del correcto nivel, calidad y temperatura del aceite.

Caja automática, por qué se calienta el aceite

El aceite de esas cajas se mide con el motor prendido, la caja caliente y en neutro o parking. No mirando simplemente la varilla, como se hace con el aceite de motor. El nivel bajo es causal de inmediato recalentamiento del aceite, pero obviamente el arreglo no es agregar fluido sino corregir la fuga, ya que el aceite de las cajas no se gasta y la única forma de que haga falta es porque se escapa, y eso es visible en el exterior.

Caja automática, por qué se calienta el aceite

La calidad del aceite es vital y cuando este se ha sometido a sucesivas y grandes recalentadas se deterioran algunas de sus propiedades. A diferencia del aceite de motor, que está en contacto con la combustión, se contamina y es usual y necesario que se ponga negro por su acción detergente, el de la caja debe mantener su color –varía en cada marca– y transparencia. La opacidad es síntoma de que el aceite ha sufrido más de la cuenta, pero esa enfermedad se ha reflejado en el funcionamiento de la caja porque empiezan a patinar los cambios.

Caja automática, por qué se calienta el aceite

Usualmente, este aceite no se debe cambiar, pues el vaciado no siempre es completo, hay interacción de aceite nuevo con el viejo que genera depósitos en los sellos, se descargan algunos sistemas y es muy frecuente que esta operación de mantenimiento se convierta en una solicitud de servicio interno y revisión de la caja. Si todo va bien, no toque este punto. Hoy, muchas de las cajas automáticas no tienen siquiera algunos de los tapones de servicio.

Caja automática, por qué se calienta el aceite

El funcionamiento de la caja genera fricción que calienta el aceite y la alta presión que lo mueve también. El aceite debe trabajar sobre los 130 grados centígrados y desde ahí hacia arriba pierde funcionalidades, por las cuales la caja empieza a patinar y se encienden los testigos del tablero.

Los excesivos cambios de marcha (nunca pasar a neutro en los semáforos para evitar ese trabajo), la ‘pensadera’ de la caja escogiendo cambios en la montaña, agravada ahora por la cantidad de marchas, el mal manejo sin sostener el acelerador y dejar que salten constantemente las relaciones, la baja velocidad y la insuficiencia del tamaño del radiador de aceite de la caja del carro son las causas de este problema en el uso diario y que se alborotan en las subidas de nuestras cordilleras, pues son condiciones no siempre bien previstas por los fabricantes.

Caja automática, por qué se calienta el aceite

Por ahora, dejemos el tema ahí, hasta la próxima edición. Pero si incurre en ese problema en un viaje y se enciende la alarma, detenga el carro, deje enfriar la caja (esto toma media hora, al menos) y retome la marcha, pero haciendo los cambios manualmente, que es la recomendación para el manejo en montaña.



Lea también: Así se maneja la caja automática en montaña