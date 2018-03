Las reformas al Código de Tránsito que hacen fila en el Congreso

Cerca de 15 proyectos de reforma al Código Nacional de Tránsito (CNT) hay en el Congreso de la República a la espera de ser aprobados, posibilidad muy remota en un año marcado por la campaña electoral, razón por la cual es probable que no lleguen siquiera a un primer debate.



Pero este no es el único problema que afrontan. Desde hace años, gobierno tras gobierno, han anunciado una ‘profunda’ reforma al CNT, que ha terminado solo en pagar costosas consultorías sin que esta se materialice. De la reforma solo se habla cuando ocurre un grave siniestro en las carreteras.



De los proyectos actuales en trámite hay unos necesarios y otros como el de ‘bajar la tarifa del Soat’ con claros intereses electorales, pues es bien sabido que el gobierno no tiene a estas alturas recursos y no va a permitir una reducción de los ingresos ante los altos costos de los siniestros de tránsito.



Hay otros como el de implementar controles al consumo de sicoactivos o drogas alucinógenas, que si bien es bien intencionado, hacerlo operativo requiere de un puesto de control especial para la toma de exámenes en la vía con equipos y personal calificado.



Para ver la dimensión de este problema basta con saber que en algunas ciudades la policía de tránsito no cuenta con elementos suficientes como alcosensores o fotómetros, instrumento para medir la intensidad de una luz y necesario para examinar la legalidad de los vidrios polarizados.

Por último, hay tres aspectos más que inciden en que el CNT siga siendo una colcha de retazos. El primero es la falta de liderazgo del Ministerio de Transporte que, a pesar de las cifras de siniestralidad en las vías, le siga dando largas al asunto; el segundo, el desconocimiento por parte de los legisladores de las nuevas tecnologías del automóvil y de ahí la demora en incorporarlas como norma obligatoria; y el tercero, que el CNT se ocupe de reglamentar el negocio del transporte y las normas de tránsito al mismo tiempo.



De los proyectos en trámite –seis en Senado y ocho en Cámara– no hay ninguno que sea iniciativa del Ministerio de Transporte, lo que corrobora su falta de liderazgo.



La obsolescencia del CNT es tan evidente que el año pasado el MinTransporte tuvo que instruir a las autoridades de tránsito para que no multaran a los dueños de vehículos que por su tecnología no necesitan llevar llanta de repuesto; también hizo una aclaración sobre el uso de los vidrios polarizados que vienen de fábrica y exigió a las autoridades el uso de fotómetros al momento de imponer una multa por incumplimiento de los parámetros de luminosidad.

A continuación, los proyectos de ley de origen parlamentario que harán trámite en el Congreso en esta segunda legislatura.



Proyecto ‘Movilidad’.

Reúne y acumula los proyectos de ley 116, 132, 166, 172, 187 y 194 que buscan modificar diversos aspectos del Código Nacional de Tránsito. En primer lugar, reforma los principios rectores de tránsito, las funciones de las autoridades y entidades de vigilancia de tránsito, promueve un mayor control a los organismos de tránsito, regula los procedimientos de inmovilización, traslado y entrega de vehículos a Patios, y modifica el régimen sancionatorio y de amnistías.

Modifica también los deberes de los conductores al establecer la licencia de conducción por puntos y que ésta sea entregada solo a mayores de 21 años, adecúa nuevas normas para motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros, cuatrimotos y utilitarios deportivos (UTV), busca la expedición de un seguro obligatorio extracontractual para choque simples y que el Soat actual destine un porcentaje para la atención de animales domésticos que viajen al interior del vehículo que sufra un siniestro.

Finalmente, en cuanto a los vehículos, busca exigir mayor seguridad pasiva y activa mediante la incorporación obligatoria del sistema de control de estabilidad (ESC).

Estado: Pendiente de ponencia 1er. debate en comisión sexta de la Cámara de Representantes.

Autor: Diversas bancadas

A favor: Hace una profunda modificación al actual Código de Tránsito.

En contra: Por tratarse de iniciativas de diversas vertientes políticas, se puede complicar y demorar el trámite durante los debates.

Proyecto ‘Seguridad vial’

Fija normas mínimas ambientales y de seguridad en todos los vehículos que se matriculen en el país con base en las normas de Naciones Unidas en cuanto a la calidad de estructuras. Obliga a que el Ministerio de Transporte elabore y promulgue los reglamentos técnicos de las autopartes que se comercializan en el país, y de los elementos de protección para motociclistas, motocarros, tricimotos y cuatrimotos.

Estado: En plenaria de Cámara

Autor: Andrés García y Carlos Guevara

A favor: Busca incrementar la seguridad de todos los vehículos que se comercialicen en el país, en cuanto a sus estructuras.





Proyecto ‘Transporte colectivo’

Dicta normas que permitan a los Alcaldes y Juntas Metropolitanas reorganizar el servicio de transporte colectivo para que se integre a los diferentes tipos de servicio público de transporte de pasajeros existentes en las ciudades.

Estado: Pendiente por designar ponentes en el Senado.

Autor: Jorge Hernando Pedraza

A favor: Complementa el servicio de transporte en zonas urbanas donde no hay.

En contra: Algunos vehículos que prestan este servicio son particulares y no cuentan con la homologación de seguridad que exige la ley.

Proyecto ‘Transporte mixto’

Modifica las disposiciones sobre el servicio de transporte terrestre para que los habitantes en zonas semi-rurales y rurales tengan un servicio público adecuado en vehículos homologados y asociados con la identidad cultural de las regiones (buses escalera, chivas, camperos, motocarros y/o chalupas).

Estado: Pendiente de enviar a comisión en Senado.

Autor: Susana Correa y María del Rosario Guerra.

A favor: Se reglamenta el uso de ciertos vehículos propios de las regiones rurales.

En contra: Se puede vulnerar la seguridad de los ocupantes dado que gran parte del parque automotor en las regiones rurales tiene más de 15 años de uso.





Proyecto ‘Peajes’

Busca que los concesionarios viales cumplan con la obligación de levantar la talanquera cuando la fila de vehículos detenidos para el pago exceda los 100 metros desde la cabina de cobro, zona que deberá estar debidamente demarcada con pintura blanca. Obliga además la implementación de al menos una caseta de recaudo electrónico.

Estado: Trámite en comisión

Autor: Samuel Hoyos

A favor: Busca evitar trancones en los pasos por peaje.

En contra: ¿Cómo garantizar que las concesiones sí cumplan con lo estipulado en la ley, si no hay presencia de la Policía?

Proyecto ‘Licencia motociclistas’

Sanciona a quienes conduzcan un vehículo automotor bajo el efecto de sustancias alucinógenas ilícitas y medicamentos antidepresivos. Las autoridades de tránsito podrán solicitar a los conductores una prueba que permita comprobar si se encuentra bajo dichos efectos, mediante la toma de saliva, orina y/o sangre. Penas similares a las de la ley de alcoholemia.

Estado: Pendiente de enviar a comisión en Senado.

Autor: Alfredo Ramos.

A favor: Se mejora la seguridad vial y se controla el consumo de drogas.

En contra: Autoridades de tránsito deberán tener un puesto de control especial para la toma de exámenes en la vía con equipos y personal calificado.





Proyecto ‘Motociclistas

Busca reducir el valor del Soat a motociclistas; obtener descuentos económicos para todos los conductores (incluye autos) que no hagan reclamos con este seguro; evitar la inmovilización de una moto en ciertos casos y exigir a los propietarios que realicen modificaciones a sus vehículos, un certificado que autorice las mismas.

Estado: Pendiente de enviar a comisión en Senado.

Autor: Armando Benedetti.

A favor: La reducción del valor de Soat para los conductores que no hagan reclamos. La certificación de modificaciones es importante para garantizar la seguridad de los ocupantes.

En contra: En la actualidad el gobierno central no tiene los recursos y no va a permitir una reducción de los ingresos, ante los altos costos de los siniestros de tránsito.