En el reino de las camionetas, los sedanes desaparecerán

Los sedanes de todos los tamaños y, en general los autos compactos, son una especie en vía de extinción, por lo menos para el mercado estadounidense, en donde sus dos principales fabricantes, Ford y Chevrolet, tienen la mira del futuro puesta en el vasto reino de los SUV.

Desde hace rato las cuentas no cuadran para los carros. La demanda de carros como el Ford Fiesta, el Fusion y el Taurus de un lado y el Chevrolet Cruze, el Sonic o el Impala del otro, vienen en un continuo y cada vez más fuerte descenso en la parte norte del continente americano, mientras que del otro lado de la balanza, los crossover, las camionetas compactas y las grandes, y hasta las pick up no hacen más que aumentar día por día para tratar de satisfacer la demanda del público norteamericano (no sólo EE.UU) que por el momento no tiene fin.

Chevrolet Cruze, el mejor en sedánes de tamaño medio por su economía de combustible en el motor de 153HP.

Por esa razón, los dos gigantes, Chevrolet y Ford, están alineando sus planes futuros del lado de los SUV y poco a poco empiezan a ponerle fecha de vencimiento a sus carros cuya demanda se viene frenando en los últimos años.



Ford fue contundente y anunció que eliminará la producción de todos sus sedanes en América del Norte ante los resultados financieros del primer trimestre de este año. Con este panorama la firma no invertirá en próximas generaciones de sedanes para este mercado y modelos como el Fiesta, el Fusion y el Taurus se eliminarán allí en los próximos años. De sus vehículos sobrevivirá únicamente el cupé deportivo Mustang.

Ford Mustang GT Performance Pack Level2

La compañía también aseguró que el vacío que dejen estos vehículos se completará con vehículos del segmento crossover y SUV compactos que, para la firma, combinan los mejores atributos de ambos mundos en espacio y versatilidad.





El CEO de Ford terminó de poner el puntillazo final: “La compañía jugará donde pueda ganar y tomará las medidas para hacer el negocio rentable a largo plazo”. Inclusive, "el futuro de la movilidad sostenible, léase híbridos y eléctricos, estarán enfocados a vehículos de grandes volúmenes de venta como las Series F de las que vende millones de unidades, el Mustang, la Explorer, Escape y Bronco", señaló.

Nueva Ford Explorer

Chevrolet también se monta en SUV

Aunque de forma menos evidente que Ford, Chevrolet también quiere seguir ganando en el segmento de los SUV y salirse de la vía de los sedanes. La firma tiene entre sus planes de corto plazo ponerle fin a carros como el Sonic y el Cruze, y más tarde, el Impala.



En el caso de Sonic su demanda cayó un 68 por ciento en los últimos tres años por lo que su suerte ya está echada mientras que del Cruze, cuyo descenso es fue del 2.2 por ciento el año pasado en una tendencia decreciente, se espera un final muy similar debido a que las plantas que lo fabrican en EE.UU. han ido eliminando mano de obra y turnos de producción. Sin embargo, del Cruze se espera una nueva generación para el próximo año.

Chevrolet Sonic 2017

Y por último, del Chevrolet Impala, que no cae en demanda, las de ventas reales no han estado cerca de las proyecciones iniciales por lo que su futuro también estaría en riesgo. Así las cosas, por el momento, larga vida para los SUV, por lo menos en Norteamérica.



En Latinoamérica

Por el momento en nuestra región no se sienten los efectos del mercado norteamericano (EE.UU. Canadá y México) pero si empiezan a verse algunos movimientos bien dicientes de la situación. Ford trasladará la producción del Ford Fiesta de México a Brasil y las plantas del primer país se dedicarán a la fabricación de camionetas para surtir los mercados del norte del continente.



Cifra

10 por ciento cayeron las ventas de sedanes y autos compactos cayeron en EE.UU. durante 2017. Se completaron 5 años consecutivos en caída de este segmento.