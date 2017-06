Remezón al Código Nacional de Tránsito

Después de varios años de letargo y de muchas ‘platos rotos’ pagados por los propietarios de vehículos, el Congreso puso en cintura los sistemas de foto detección de infractores, conocidos popularmente como ‘fotomultas’.



Este proyecto de ley, que al cierre de esta edición era sometido a la conciliación de los textos aprobados por la Cámara y el Senado, modifica sustancialmente la contratación de estos sistemas por parte de los alcaldes y les impone unos requisitos para poder operar.



Pero las buenas noticias para los automovilistas no paran ahí, pues al término de la actual Legislatura el Congreso le puso el acelerador a varias iniciativas que llevaban casi dos años en marcha mínima..



En este envión final, la Plenaria del Senado está a un paso de convertir en Ley un proyecto que busca acabar, según sus autores, los representantes a la Cámara Germán Navas, Ángela María Robledo, Víctor Javier Correa y Alfredo Cuello, “con algunas arbitrariedades del Código Nacional de Tránsito (CNT).



Estas arbitrariedades, explica el representante Navas Talero, “se han generado por permisiones o ambigüedades en la redacción del Código de Tránsito, prestándose para extralimitaciones de las autoridades de tránsito y abuso de autoridad de parte de estas frente a la indefensión de los ciudadanos”.

.

De convertirse en Ley de la República, esta reforma le pone el freno, entre otras conductas, a la lluvia de multas por exceso de velocidad, prohíbe a las autoridades imponer ‘cuotas’ de comparendos a los agentes de tránsito y regula el uso de las cámaras de foto detección de infracciones).



Todo esto, agrega Navas, “en aras de evitar que se den situaciones susceptibles de arbitrariedades y extralimitaciones por parte de las autoridades de tránsito como actualmente se viene presentando”.

Pero, ¿cuáles son esas irregularidades y cómo se les pondrá freno? Una de la situaciones más injustas es la de las ‘fotomultas’ por revisión técnico mecánica que han implementado en diferentes ciudades.



Hacen un barrido por sus sistemas y cuando detectan que un vehículo no tiene la revisión al día, de inmediato le generan un comparendo electrónico sin tener en cuenta que el carro o moto estén en un garaje o en un taller o simplemente no se estén utilizando.



En ese sentido, el proyecto limita la utilización de cámaras exclusivamente cuando el vehículo se encuentre en movimiento. Además, el uso de cámaras será permitido “solamente como aspecto pedagógico mas no sancionatorio”.

.

El debate en el Senado será interesante, pues el viernes allí mismo se aprobó el mencionado proyecto de ley que les impone límites al uso de estos sistemas.



Como está concebido el proyecto de los representantes Navas, Robledo y Cuello, se acabarían las llamadas ‘fotomultas’.

Ellos sostienen “que estos sistemas se han prestado para abusos y se convirtieron en un negocio lucrativo para particulares en detrimento de las arcas de los municipios”.



Esos abusos son evidentes al revisar las cifras. En el 2016, según los reportes oficiales, se impusieron 3’596.000 comparendos, más de un millón de ellos por ‘exceso de velocidad’. En este aspecto, el proyecto de ley propone que “en caso de no existir la señal que indique dicho límite, se entenderá como máxima velocidad la que estipule el Código”.



Esta modificación obedece al incumplimiento –por parte de autoridades locales, departamentales y nacionales, así como de algunos concesionarios de vías– de la Ley 1239 de 2008 que fijó nuevos límites de velocidad (120km/h en carretera) y su posterior reglamentación que obligaba a señalizar las carreteras de acuerdo a las condiciones ambientales, geometría y diseño de velocidad, entre otras variables.

.

Este punto es de los más polémicos, porque mientras el Código de Tránsito (Artículo 107 del CNT) dice una cosa, en las carreteras la última palabra en esta materia la tiene el agente de tránsito que aplica la norma a su antojo.



Por eso, Navas Talero dice que el proyecto de ley “exige la señalización correspondiente con el fin de evitar abusos de autoridad frente al control de los límites de velocidad”.

Hoy la tecnología permite que los agentes de tránsito puedan consultar ‘en línea’ o verificar las placas de un vehículo o si la licencia de un conductor está en regla, sin embargo se siguen imponiendo comparendos por ‘no portar la licencia’ y otros documentos y se inmovilizan los vehículos por algún problema subsanable en el momento.



En la actualidad quedaba a discreción del agente de tránsito darle un tiempo prudencial al conductor para solucionar el problema. Con este proyecto de ley se propone que al conductor o dueño del vehículo se le den dos horas de plazo antes de imponer alguna sanción.



Por último, como garantía procesal, el proyecto de ley exige la presencia y declaración del agente de tránsito que impuso el comparendo cuando así lo exija el sancionado durante la audiencia de descargos. En caso de no comparecencia del agente se exonerará de cualquier multa o sanción al presunto infractor.

.

Habría amnistía

​

Por iniciativa del senador Mario Alberto Fernández Alcocer, ponente del proyecto de ley en el Senado, se incluyó un artículo que faculta a los gobernadores, alcaldes municipales y distritales, hasta el 31 de diciembre de 2018, para decretar amnistías a los infractores de tránsito aplicando el descuento del 50 por ciento en la acumulación de comparendos.



“Con la proposición de otorgar amnistía, se recaudarán las carteras retenidas en las alcaldías y gobernaciones y así se evitará la pérdida de dinero y la acción de intermediarios mal intencionados que borran las multas o expiden paz y salvos fraudulentos”, aseguró Fernández Alcocer.