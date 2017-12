Un desempeño aceptable tuvo el Renault Kwid en las penúltimas pruebas de seguridad que hace Latin NCAP este año. El vehículo, hecho en Brasil y con un equipo que incluye 4 airbags, logró tres estrellas tanto para ocupantes adultos como para niños.

Relacionadas

En estas últimas pruebas, que incluyeron los protocolos más exigentes de Latin NCAP, el Renault Kwid mostró mejoras en seguridad y ofreció una mayor protección en comparación con la versión fabricada en India, que había decepcionado en 2016 en las pruebas de Global NCAP.

Renault Kwid en Latin NCAP

Así, el Kwid brasilero se evaluó en pruebas de choque de impacto frontal y de impacto lateral. En las primeras, los resultados mostraron una protección adecuada para ambos pasajeros y la cabina mostró una buena estabilidad.



Sin embargo, reveló debilidad en el impacto lateral pues la protección en el pecho del conductor durante este impacto no fue suficiente, a pesar de contar con airbag lateral que protege el tórax, pero como el nivel de intrusión en la cabina fue bajo le alcanzó para sumar tres estrellas en materia de protección a adultos.

Renault Kwid en Latin NCAP

En todo caso no hubo riesgo de lesiones mortales. En cuanto a los pasajeros infantiles, el Renault Kwid tuvo una protección adecuada durante el impacto frontal y buena durante el choque lateral gracias a que los Sistemas de Retención Infantil (SRI) se instalaron utilizando los anclajes ISOFIX y Top Tether.



Le restaron puntos el no tener un interruptor de desconexión del airbag frontal del pasajero en caso de que sea necesario instalar una silla infantil en ese puesto mirando hacia atrás. Otra disminución la recibió por no tener cinturones de 3 puntos en todas los puestos.

Renaul Kwid en Latin Ncap 2017

La importancia de esta nueva evaluación es que el Renault Kwid se hará en Brasil no sólo para ese mercado sino que se está exportando ya para Argentina y en poco tiempo estará ingresando a otros países de América Latina, incluido Colombia.



Además, en Brasil y por su precio, este carro se convirtió en un par de meses en uno de los más populares de ese mercado, por lo que Latin NCAP aplaudió las mejoras en seguridad y los refuerzos estructurales que se le implementaron para los consumidores de la región.



Lea también: Cinco carros de India con Cero Estrellas (incluido Renault Kwid)