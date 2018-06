Una nota mala recibió el Sandero y la marca Renault luego de las más recientes pruebas a las que se sometió este hatchback, que es uno de los carros más vendidos de Colombia, y que arrojaron un puntaje de una sola estrella en seguridad para ocupantes adultos y tres para pasajeros niños.



De esta forma el Renault Sandero, que comparte plataforma con el Logan, repitió la misma puntuación para adultos que obtuvo en las pruebas de 2012 ante este organismo.



De poco le sirvió a este carro, que también se fabrica en Argentina y Brasil, contar con dos airbag frontales, pues en las pruebas de choque frontal se evidenció una pobre protección (mala nota) para el pecho del conductor y marginal o 'raspando' para el del pasajero.

Una situación similar se presentó en la afectación de rodillas de ambos ocupantes adultos en las que para el choque frontal la protección fue marginal al presentar riesgo de impacto contra estructuras peligrosas del tablero.

Además de ello, la estructura del habitáculo fue considerada como inestable durante este tipo de impacto, lo cual no es un mal menor, aunque no hubo deformación en el piso.



En cuanto al impacto lateral, el vehículo también reveló una pobre protección para el pecho de sus ocupantes y en su mala nota influyó que el Renault Sandero no cuente con sistema de Aviso de Cinturón de Seguridad (SBR) para ambos puestos.



Renault había aprobado recientemente en las pruebas de Latin NCAP con las camionetas Captur, Kwid y Duster y tuvo malas notas también con el pequeño Clio. En las pruebas del Sandero en abril de 2012 el principal riesgo fueron los pedales.



Mitsubishi Eclipse Cross con puntuación perfecta

Por otra parte, la tercera ronda de resultados 2018 de Latin Ncap dejó con una puntuación de cinco estrellas en protección para adultos para el Mitsubishi Eclipse Cross y tres estrellas para protección infantil.



El Eclipse Cross ofrece una buena protección para adultos en impacto frontal, lateral y lateral de poste, y, a su vez, pasó la prueba de Control Electrónico de Estabilidad. Tiene 7 bolsas de aire como equipamiento estándar, una de ellas para las rodillas del conductor.



La calificación de tres estrellas para la protección infantil se explica por la selección de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) utilizados en la prueba que solo se pueden ajustar utilizando cinturones de seguridad, ofreciendo baja protección en ambos dummies infantiles.​