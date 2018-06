Reparación de motor: ¿un ‘mal necesario’?

Daniel Otero Bravo - Redactor Vehículos



La primera pregunta que seguramente muchos se hacen es cuándo o a qué kilometraje se debe hacer la reparación, pero más que una cuestión de kilometraje es el tipo de uso y trato que haya recibido la máquina, además de los aceites usados y la calidad de sus componentes.



Por ejemplo, si dos carros iguales comienzan su vida al mismo tiempo pero uno es usado principalmente en ciudad y el otro en carretera, lo más seguro es que el primero deberá someterse mucho antes a esta intervención que el segundo. La razón es que el desgaste del motor en situación de tráfico urbano (‘pare y arranque’ constante) es mayor.



Otras prácticas que aceleran el desgaste son las aceleraciones fuertes con el motor frío (la lubricación no es óptima en esas condiciones), hacer recorridos cortos donde el motor no alcanza su temperatura óptima, conducir siempre a bajas revoluciones, extender el periodo entre cambios de aceite y no estar atento al estado del filtro de aire, entre otros.

Síntomas

​

Cuando estas prácticas comienzan a precipitar el desgaste del motor, el primer indicio de que se acerca una reparación, o al menos una intervención, es cuando el consumo de aceite se eleva.



Es importante aclarar que es normal que haya un consumo de aceite (la cantidad varía de motor a motor y el manual de usuario debería indicarla), pues los sellos de válvulas, ubicados en sus guías y que se encargan de que ese aceite no pase en grandes cantidades a los cilindros, sí deben permitir el paso de suficiente aceite para lubricar el vástago y la guía de la válvula.



En ese sentido, no es solo normal sino también necesario que haya un leve consumo de aceite, pues quiere decir que ese proceso se está realizando de forma adecuada.



Un indicio de que se ha elevado el consumo de aceite, además de lo que indique la varilla medidora (que debería revisarse regularmente), es que al acelerar sale humo azul por el escape, que quiere decir que está quemando aceite. Otros síntomas que irán apareciendo serán un sonido disparejo, el carro se empezará a sentir ‘quedado’ porque ensucia las bujías y estas dejan de quemar, y finalmente la compresión de los cilindros estará fuera de sus parámetros normales.



De otro lado, episodios como un recalentamiento del motor o la rotura de la correa de distribución por no cambiarla a tiempo también pueden desembocar en una reparación debido a golpes internos entre las piezas de la máquina.

Diagnósticos

​

Si la máquina muestra alguno, o algunos, de estos síntomas, y además su odómetro ya está bien entrado en las seis cifras, el único paso a seguir es ‘destapar’ el motor para comenzar a mirar más de cerca el desgaste y los posibles daños internos.



Naturalmente los sellos de las válvulas serán de los primeros en calificar como desgastados, y cualquier intervención requerirá al menos cambiar todos los empaques, los casquetes, la correa de repartición (o el kit, que incluye también los tensores y poleas), y no estaría de más cambiar bujías. Pero tal vez lo más co mún que se suele decir es que toca anillar.



Este proceso es simplemente un remiendo temporal que no cura de fondo los daños. Si los cilindros han comenzado a perder su forma, de todas maneras los nuevos anillos no podrán cumplir bien su labor, al tiempo que los cilindros se seguirán desgastando y no pasará mucho hasta que toque volver a ‘destapar’ el motor.



La persona que debe dar el concepto final sobre el estado de las piezas es el rectificador, quien tiene las herramientas precisas para calibrarlas y sabe sus tolerancias. Por lo general, esto está por encima de las capacidades del taller normal.

La reparación

​

Lo primero que será necesario revisar es el estado de cilindros, las camisas y los pistones, pues los primeros pueden haber perdido su forma cilíndrica. En ese caso los pistones, así estén en buen estado, ya no servirán posteriormente debido a que el cilindro debe ser rectificado, lo que significa aumentar su diámetro, por lo cual el pistón quedará pequeño y se necesitará uno más grande.



Esto último debe hacerse inversamente. Es decir, en caso de que haya que rectificar, primero se deben conseguir los nuevos pistones, y ya teniendo su medida se puede proceder a realizar la rectificación de forma exacta para las nuevas piezas que se van a utilizar. Entre estas nuevas piezas cuyas medidas se deben tener en cuenta también están las válvulas.



Durante el proceso es imperativo contar con un buen lugar de rectificación a donde se debe llevar el bloque del motor, pues el proceso, que consta de ampliar los huecos de los cilindros para recuperar su forma cilíndrica, requiere de medidas y tolerancias exactas.



En la lista de piezas por conseguir se deberán contar válvulas (con sus respectivas guías y sellos, aunque en algunos casos estas se pueden recuperar), casquetes, empaques, bujías, correa de repartición (o el kit, que incluye también los tensores y poleas), pistones, anillos y los demás insumos que sean necesarios. Es importante tener en cuenta que elementos como el cigüeñal y el eje de levas rara vez necesitarán cambiarse, pero es esencial rectificar el cigüeñal con absoluta precisión.

Si el motor no ha tenido pérdidas importantes de materiales es probable recuperar la bomba de aceite, pero una vez hecho el desmonte lo usual es cambiarla. Es el componente menos propenso al desgaste pues por obvias razones tiene la mejor lubricación propia.



Una vez todas las piezas estén listas se debe hacer el montaje, durante el cual hay que tener especial cuidado con los empaques y la limpieza para evitar suciedad que pueda ingresar a la parte interna del motor.



Pero, más importante, es el primer encendido, pues se debe asegurar que haya buena presión de aceite en todo el interior y que todo esté debidamente lubricado.



Cuando ya esté todo listo, es hora de andar de nuevo y los primeros kilómetros recorridos serán cruciales. Lo ideal es una salida por carretera donde se pueda exigir (pero sin exagerar) y buscar recorridos con sucesivos cambios de velocidades y marchas, al tiempo que siempre se debe estar pendiente de que la temperatura se mantenga en su rango normal y que no haya fugas de aceite. En unos 200 kilómetros los anillos ya deben estar asentados y no hay ninguna limitación de uso del motor en el régimen que se quiera: este es el mejor momento de sus piezas.



Si todo quedó bien hecho, no deberá haber golpes o sonidos raros, no debe haber consumo excesivo de aceite, el desempeño debe haber mejorado notablemente y nuevamente tendrá motor para rato.

Glosario de la reparación

​

*Anillos: van ubicados en unas ranuras alrededor de la parte superior del pistón y básicamente funcionan como sellantes para reducir al mínimo la fuga de aceite y mantener la distancia adecuada entre el pistón y el cilindro, y para sellar la compresión.



*Biela: conecta al pistón con el cigüeñal para transmitir a este último la presión de la combustión que se generó dentro del cilindro.



*Bloque 3/4: cuerpo principal del motor únicamente con el cigüeñal y los pistones pero ninguno de los accesorios adicionales que necesita para su funcionamiento.



*Camisa: es una pieza cilíndrica que se ubica en la parte interior del cilindro y dentro de la cual se desplaza el pistón. Se usa cuando el bloque ya no tiene rectificación y de nuevo se achican los cilindros para recuperarlo. También hay motores que originalmente traen camisas.



*Casquete: el bloque del motor cuenta con unos apoyos, llamados bancadas, sobre los cuales gira el cigüeñal. En la parte interna de dichos apoyos se encuentran los casquetes.



*Cigüeñal: es el encargado de transformar el movimiento lineal de los pistones en el cilindro en un movimiento rotativo.



*Cilindro: es la cavidad del motor donde se ubica el pistón y por el cual este realiza su recorrido vertical.



*Culata: es la pieza que cierra el bloque del motor por su parte superior y lleva el eje de válvulas.



*Eje de levas: es un eje ubicado en la parte superior del motor, o justo debajo de la culata. Se encarga de accionar la apertura y cierre de las válvulas sobre los cilindros.



*Pistón: es la pieza que se mueve dentro del cilindro del motor para comprimir la mezcla aire-gasolina. Su forma cilíndrica está cerrada en la parte superior (cabeza del cilindro) y abierta en la parte inferior, donde un pasador lo conecta con la biela.



*Válvulas: accionadas por el eje de levas (cuyo movimiento está conectado al del cigüeñal por medio de la correa o cadena de distribución) son unas piezas compuestas por una cabeza y un vástago. Las hay de admisión y de escape; la apertura de las primeras permite el ingreso de la mezcla aire-combustible al cilindro y la de las segundas permite el escape de los gases residuales de la combustión dentro del cilindro.

Los irreparables

​

Algunas veces puede ocurrir que no se encuentren en el mercado las piezas necesarias de recambio para realizar la reparación de motor y por lo tanto la solución suele ser adquirir el bloque 3/4 nuevo que garantizará las medidas originales de fábrica.

Aunque su costo pueda llegar a ser más elevado, al menos se tiene garantía de su buen funcionamiento y confiabilidad. Los motores recientes no son rectificables.

¿Comprar carro reparado o por reparar?

​

Al momento de comprar carro usado muchas veces las personas se encuentran con “motor recién reparado” como uno de los principales argumentos de venta, algo con lo que debe tenerse gran cuidado. Usualmente este proceso se hace con el objetivo de poder vender el carro y por lo tanto la inversión que se hace es “justa”, por lo cual los repuestos y mano de obra pueden no haber sido los mejores. Así, lo más importante es pedir mayor información, como el sitio donde se hizo, facturas de las partes compradas, etc.