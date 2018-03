1. ¿Qué solución o propuesta tiene la SDM para solucionar los problemas de accidentalidad entre ciclistas y automovilistas?

Bogotá adoptó la política de la Visión Cero, la cual le da un enfoque ético a la seguridad vial y tiene como ideal reducir a cero el número de víctimas fatales o heridos graves de siniestros viales, ya que establece que la pérdida de una vida es moralmente inaceptable. Esta política se basa en el hecho de que como humanos cometemos errores y considera que el sistema vial debe protegernos a cada instante. Ese enfoque de política difiere del pensamiento tradicional en seguridad vial en varios aspectos, mientras que el pensamiento tradicional se enfoca en tratar tipo de siniestros (choques simples, heridos y muertos), la Visión Cero entiende que prevenir todos los siniestros es imposible y por ende se enfoca en reducir el número de siniestros con fatalidades y heridos graves.



Por esto, la administración distrital ha adoptado medidas integrales en Ingeniería, Control y Educación para reducir la siniestralidad vial entre los diferentes actores, en particular para los usuarios más vulnerables: ciclistas y peatones.



Como resultado, por primera vez en 5 años se revirtió la tendencia al alza en muertos ciclistas por siniestros viales. En el 2017 las fatalidades de ciclistas involucrados en siniestros viales se redujeron en 13%, lo que equivale a 9 vidas salvadas, con respecto al 2016.



Las acciones de Ingeniería, Control y Educación que se han desarrollado incluyen, entre otras:



• Ingeniería



✓ 104 puntos de conflicto entre ciclistas y conductores intervenidos, que equivalen a 1 por semana, tales como intersecciones y bocacalles de alto tránsito de ciclistas. Siendo los de mayor impacto los de la Calle 80, la NQS y la Alameda El Porvenir.

✓ Más de 32 kilómetros de CicloRutas implementados

✓ 2 CicloPuentes puestos en servicio (uno definitivo en la Av. Cali x Cl. 80 y otro en pilotaje en la Av. Américas x Cra. 68), que segregan el tránsito de ciclistas del tráfico vehicular, conectan de forma directa y segura al ciclista con la ciclo-infraestructura existente.



• Control

✓ 7.621 comparendos impuestos a ciclistas por infracciones de tránsito

✓ 39.934 comparendos impuestos a conductores de vehículos a motor por faltas que impiden la movilidad de los ciclistas o que afectan las interacciones con ellos (por ejemplo, un vehículo que parquea obstaculizando una CicloRuta)

✓ 35.788 comparendos impuestos a motociclistas por las mismas razones (por ejemplo, una motocicleta que circula por una CicloRuta)



• Educación

✓ Se creó el Manual del Buen Ciclista, el cual promueve 15 conductas clave de seguridad vial y convivencia.

✓ Campañas:

▪ Te Veo Bien: promueve el uso de prendas reflectivas y elementos luminosos en los viajes de los ciclistas en condiciones deficientes de luz, a fin de evitar siniestros viales y conflictos en las interacciones con los peatones, los motociclistas y los automovilistas.

▪ Puntos Ciegos: advierte tanto a ciclistas como a conductores de buses del SITP Zonal acerca de los puntos o zonas en las cuales el ciclista es invisible al conductor.

▪ Juego de roles: Genera un intercambio de roles entre ciclistas y conductores para ponerse en el lugar del otro y sensibilizar sobre las dificultades en la interacción en vía.





2. Teniendo en cuenta que esta vía es la única salida de Bogotá hacía el oriente y el Guavio ¿La SDM ha considerado buscar o habilitar una ruta diferente en donde los ciclistas puedan realizar su actividad de forma más segura?



La Administración busca hacer la vía a La Calera más segura para todos los usuarios. Para esto, se han implementado mejoras orientadas a reducir el exceso de velocidad y al mismo tiempo garantizar el flujo y la movilidad para todos. Estas mejoras incluyen la demarcación de todo el tramo con señalización vertical y horizontal que permite minimizar los riesgos de las interacciones entre los ciclistas y demás actores de la vía.



Gracias a esas mejoras y a una estrategia de educación y control, se ha logrado reducir en el último año el 33% de ciclistas fallecidos y el 79% de ciclistas lesionados en comparación con el 2016.



Por otra parte, la Secretaría Distrital de Movilidad, en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana de Bogotá, entre otras entidades, promueven la subida al Alto del Verjón por la vía a Choachí los días jueves, donde la Policía realiza un acompañamiento entre la Av. Circunvalar con calle 76 hasta el kilómetro 16 de la vía Bogotá-Choachí desde las 5:10 AM hasta las 8:30AM.



La administración distrital estudia la posibilidad de promover esta subida como mecanismo para descongestionar el Alto de Patios los días domingo, días de mayor demanda del tradicional ascenso por la Vía a La Calera.



Adicionalmente, El IDU trabaja con la ANI para desarrollar una nueva conexión vial entre Bogotá y La Calera. Se han evaluado 6 alternativas: Calle 100, Calle 127, Calle 153, Calle 170 con túnel, Calle 170 sin túnel y Calle 200. De las 6 alternativas evaluadas, la Calle 100 es la que más solucionaría el tráfico de quienes van desde La Calera a Chapinero, el Centro y el Oriente de la ciudad. Este proyecto contempla 2 carriles (sería bidireccional), tomaría 3 años en construirse y tendría un costo de 946 mil millones de pesos. Su longitud sería de 6,7 Km de los cuales 3,2 son a cielo abierto y 3,5 Km por un túnel. La velocidad máxima de este corredor sería de 50 Km/h





3. En septiembre de 2017 la Alcaldía anunció que la vía a la Calera (Av. Circunvalar hasta el peaje de patios) iba a ser intervenida con la instalación de reductores de velocidad ¿A partir de cuándo y cuáles sectores van a ser intervenidos?



La Av. Circunvalar con calle 90 sentido sur-norte cuenta con4 bandas de agregado con el fin de disminuir la velocidad de los automotores en este sector que por su condición es susceptible de alcanzar altas velocidades. Y en el mismo trimestre se implementaron 56 dispositivos alertadores a lo largo de los 6,7 kilómetros de la subida al Alto de Patios. Junto con esto, las medidas integrales de señalización y demarcación vial implementadas en la vía Bogotá – La Calera, entre la Carrera 7 con Calle 85 y el peaje incluyen:



✓ 4.188 metros2 y 24.460 metros lineales de vía demarcados

▪ 156 señales verticales

▪ 24 señales verticales (vía compartida prioridad ciclista)

▪ 33 pictogramas texto (prioridad)

▪ 14 pictograma (bicicleta)

▪ 29 velocidad máxima permitida

▪ 128 bandas

▪ 4 bandas en agregado pétreo

▪ 39 hitos

▪ 49 estoperoles

▪ 429 tachones

▪ 971 tachas

▪ 4 zonas escolares

Estas intervenciones iniciaron en marzo de 2017 y finalizaron el 27 de julio de 2017. La inversión fue de 493 millones 719 mil pesos



Adicionalmente se trabaja con las UPZ 89 y 90 barrios San Luis y San Isidro para mejorar las condiciones de seguridad vial al interior de los barrios. De igual forma, se tiene una Mesa de Trabajo con ciclistas deportivos para mejorar las condiciones de los ciclistas en el sector.





4. ¿Cuánto cuesta colocar los reductores y quien es el contratista?

Los 56 dispositivos alertadores tuvieron un costo aproximado de 22 millones de pesos ($22.000.000) y las 4 bandas de agregado un valor de siete millones de pesos ($7.000.000). El contratista que realizó la implementación fue Unión Temporal Vía Segura.



En este momento, la SDM se encuentra reforzando la señalización de la vía incluyendo medidas de tráfico calmado para garantizar velocidades seguras en todo el trayecto.





5. ¿La SDM ha contemplado como afectará la movilidad por esta vía con la instalación de estos reductores?

Todas las medidas van enfocadas en proteger vidas y reducir el riesgo de siniestros con consecuencias graves para cualquier tipo de usuario. Siendo la velocidad es un factor de riesgo tanto para ciclistas, peatones y conductores, para el caso particular de la Calera, las medidas implementadas van dirigidas hacia reducir el exceso de velocidad.



Para esto, los dispositivos alertadores y bandas de agregado que fueron instalados cumplen el propósito de reducir la velocidad y no afectan los tiempos de viaje como se ha evidenciado en los estudios del corredor. Gracias a los controles que se están realizando en el sector conocido como Belisario se están mejorando los tiempos de viaje tanto de conductores de vehículos particulares y servicio público como de los ciclistas. Además de mejorar la seguridad de los actores de la vía.





6. ¿Qué tipo de regulaciones y controles realiza la SDM y Policía de Tránsito a los ciclistas en esta vía?

Según el cumplimiento de la ley 769 de 2006 código Nacional de Tránsito se han realizado operativos de control para la protección de los ciclousuarios tales como



• Controles de uso de elementos reflectivos (chaleco) y uso de luces

• Controles de circulación en contravía

Se vienen adelantando controles con acompañamiento de la SDM en esta vía, con el fin de concientizar a los ciclistas de las normas mínimas (dispositivos luminosos y uso del casco) que deben acatar para realizar una actividad deportiva en este tipo de vía.





7. En caso de un accidente donde quede demostrado que el ciclista tuvo la culpa ¿Qué tipo de responsabilidad civil recae sobre él?



Conforme los lineamientos establecidos en la Resolución 11268 de 2012 del Ministerio de Transporte, en los IPAT se registran hipótesis de ocurrencia de los siniestros viales, las cuales se asociados a los eventos más no directamente a los actores involucrados, correspondiendo a las autoridades judiciales definir incidencias y causales relacionadas con los Accidentes de Tránsito, por ende, la SDM no cuenta con información de conductores y tipo de vehículos causantes de los siniestros.





8. ¿Cuáles son los derechos, deberes y beneficios que tienen los usuarios de bicicleta en Bogotá?

El ciclista es un actor prioritario en la movilidad, tanto por su condición de vulnerabilidad como por los beneficios ambientales y de movilidad para la ciudad. En el caso específico de la Calera, es una víacompartida con el propósito que todos los vehículos y ciclistas convivan con sentido de corresponsabilidad.



Los ciclistas tienen derecho a usar la vía (Ley 1811de 2016 ) y deberes como usar reflectivos y ser visibles, especialmente en horas de poca luz, así como respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.



Específicamente, los ciclistas tienen derechos y deberes con base en las normas aplicables para este tipo de actor vial, las cuales se enuncian a continuación:



a. Resolución 009 de 2002 de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

b. Código Nacional de Tránsito Terrestre (ley 769 de 2002), artículos 60, 68, 94 y 95.

c. Código de Policía de Bogotá (Acuerdo 79 de 2003), artículo 100.

d. Decreto 190 de 2004 (POT)

e. Decreto 319 de 2006

f. Acuerdo 236 de 2006.

g. Resolución 3027 de 2010 del Ministerio de Transporte, Infracciones 1A1 a A 12, y G02.

h. Decreto 080 de 2016

i. Código de Policía (Ley 1801 de 2016) artículos del 89 y, 141 al 145.

j. Ley de la Bicicleta (Ley 1811 de 2016) que modifica el Código de Tránsito Terrestre.

k. Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, artículo 18.

l. Decreto 217 de 2017 que regula las tarifas de estacionamientos.



En general, los usuarios de bicicleta deben acatar las normas de tránsito; desde las 18:00 horas hasta las 6:00 horas deben tener luz blanca adelante, luz roja atrás, y chaleco reflectivo. No deben utilizar andenes, aceras, y en general los espacios destinados a los peatones. Deben transitar por la CicloRuta cuando la hubiere y en caso de que no hubiere, el ciclista debe transitar ocupando un carril. Todo automotor deberá realizar el adelantamiento de un ciclista a una distancia no menor de 1,5 metros del mismo.



Los beneficios de los usuarios de la bicicleta en Bogotá son principalmente económicos, de tiempo y salud. Es el medio de transporte, junto con los viajes a pie más fiable para movilizarse en la ciudad garantizando tiempos de viaje constantes en diferentes momentos del día. Adicionalmente la Ley 1811 otorga ciertos beneficios a funcionarios públicos, y le otorga facultades a los sistemas de transporte masivo en el país que podrán incorporar la redención de un viaje gratis al hacer 30 validaciones utilizando la bicicleta como medio de alimentación al sistema.





9. ¿Cuántos comparendos se impusieron a los ciclistas en Bogotá durante 2017 y cuantos en enero del 2018? Durante esos mismos periodos, ¿Cuántos se impusieron a vehículos y motos?



10. ¿Cuál autoridad es la encargada de imponer comparendos a bicicletas?

La Policía Nacional de Transito es la autoridad en el cumplimiento de la Ley 769 de 2002 “Código Nacional de Transito”.





11. ¿Cómo es el comparendo de una bicicleta? ¿Se asocia a la cédula del dueño? ¿Cómo es el proceso de pago? ¿hay posibilidad de impugnar?



Estos se realizan de acuerdo con lo contemplado en la Ley 1383/Resolución 003027 de 2010 (comprenderá) y están asociados al número de cedula, el cual se finiquita realizando el curso pedagógico y/o pago en los SuperCades de movilidad, y dado que se trata de una orden de comparendo este puede ser impugnado como cualquier otro, siguiendo el mismo procedimiento.





12. ¿Cuáles infracciones conllevan la inmovilización de la bicicleta? En caso de inmovilización ¿Cómo es el proceso para retirarla de los patios y qué costos acarrea esto?

De acuerdo con la resolución 3027 de 2010 del Ministerio de Transporte, por la cual “Por la cual se actualiza la codificación de las infracciones de tránsito, de conformidad con lo establecido en la Ley 1383 de 2010, se adopta el Manual de Infracciones y se dictan otras disposiciones.” La infracción A11 es el único caso donde una bicicleta puede ser inmovilizada “A.11. Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias, en este caso el vehículo no automotor será inmovilizado.”





13. En cuento a los controles en vía para que los ciclistas cumplan las normas que les corresponden ¿Qué se ha hecho? (Retenes, campañas, puntos de información, etc)

La Policía de Tránsito de Bogotá mantiene constantes controles a ciclistas, las principales acciones evidenciadas es no llevar dispositivos luminosos, no utilizar la CicloRutacuando la hubiere, e igualmente en las principales CicloRutas se mantienen campañas de la Secretaría enfocadas en realizar charlas de las normas que tienen que cumplir los biciusuarios.